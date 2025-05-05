Anok Yai fotoğrafları

Ancak Yai, her zaman koşullarının ötesini görebildi. "Geldiğim küçük kasabadan daha büyük şeyler için yaratıldığımı her zaman biliyordum," diyor. Elle röportajında, "Sanırım bu, akranlarımdan ayrı olma konusunda kendimi rahat hissetmemi sağladı." diyor.

Süpermodel, Bella ve Gigi Hadid, Irina Shayk ve Kendall Jenner ile birlikte aday gösterildiği models.com'un Yılın Modeli Ödülü'nü kazandı. Kuşağının en güçlü ve güzel modelleri arasında gösterilen Yai birbirinden farklı görünümlerle boy gösteriyor. İşte çarpıcı görüntüsü ve farklı stiliyle, Anok Yai...