Anok Yai fotoğrafları

Dünyanın en pahalı modellerinden biri Sudanlı Anok Yai, moda endüstrisinin süperstarlarından biri haline geldi. Merak edenler için, farklı stiliyle Anok Yai fotoğrafları...

Yaşam
Giriş: 05 Mayıs 2025 15:00 Güncelleme: 05 Mayıs 2025 15:12
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  • Podyumlarda 9 milyon dolarlık bir ücretle boy gösteren Anok, sadece podyumdaki çalışmasıyla değil, aynı zamanda birçok Afrikalı kız için kariyerin ve mükemmelliğin sembolü oldu.

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  • Afrika'yı temsil eden ve kültürel mirası korumaya özen gösteren Anok, moda endüstrisinin evriminin güçlü bir kanıtı olarak gösteriliyor. Anok, 1997'de Naomi Campbell'dan sonra Prada defilesinin açılışını yapan ilk siyahi model oldu.

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  • Anok Yai nasıl keşfedildi?

    Mısır'da doğan Sudan asıllı Yai'nin ailesi, o iki yaşındayken Manchester, New Hampshire'a taşındı. Yai, Manchester Lisesi'nden mezun oldu ve Plymouth Eyalet Üniversitesi biyokimya bölümüne devam etti. Howard Üniversitesi'nin mezuniyet haftasında Yai, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından fotoğraflandı. Instagram fotoğrafı hızla viral olan ve 24 saat içinde 20.000'den fazla beğeni toplayan Yai, birçok ajansın dikkatini çekti.

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  • Yai, 2017'de profesyonel bir model olduktan sonra Mugler, Versace ve Saint Laurent gibi markalar için podyuma çıktı; ayrıca 1995'te Naomi Campbell'ın yaptığı açılıştan sonra, bir Prada defilesini açan ikinci siyahi kadın oldu. 2018'de Milano Moda Haftası'nda yaptığı bu çıkış, moda aracılığıyla siyahi kadınların güzelliğini hatırlatan bir an oldu. O zamandan beri Yai, markanın birçok kampanyasında ve ünlü dergilerde yer aldı.

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  • Anok Yai, Vogue Dergisi için verdiği bir röportajda "En iyi moda evlerinden birinde açılış yapmam, dünyaya -özellikle siyah kadınlar için- güzelliklerinin kutlanmayı hak eden bir şey olduğunun bir ifadesidir" dedi.

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  • Siyahi model, podyumların dışına taşan kendine özgü bir tarza sahip. Elle Dergisi'ne verdiği röportajda, stilinin tohumlarını atan gençlik yıllarını şöyle anlattı:

    "Gençken tarzım, saçmalamak üzerineydi. Belirli günlerde temalarım olurdu. Bir gün tamamen kürk giyerdim - kürk çizmeler, kürk ceket, kürk şapka, hatta içinde kapaklı telefonumun olduğu bir kürk cüzdan," diyor. "Her zaman uyum sağlamaya çalışmayan bir insan oldum. Çocuklar bunu her zaman garip buldular, ama şimdi kendim olarak büyüdükçe, bunun sahip olduğum özel bir özellik olduğunu düşünüyorum."

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  • Yai'nin gençliğinde, ağırlıklı olarak beyazların yaşadığı bir bölgede siyah bir kız olmak bir zorluk kaynağıydı. "New Hampshire'da koyu tenli olarak büyüdüm, çok fazla ırkçılık vardı," diyor "Birçok çocuk ten rengim yüzünden benimle dalga geçti."

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  • Ancak Yai, her zaman koşullarının ötesini görebildi. "Geldiğim küçük kasabadan daha büyük şeyler için yaratıldığımı her zaman biliyordum," diyor. Elle röportajında, "Sanırım bu, akranlarımdan ayrı olma konusunda kendimi rahat hissetmemi sağladı." diyor.

    Süpermodel, Bella ve Gigi Hadid, Irina Shayk ve Kendall Jenner ile birlikte aday gösterildiği models.com'un Yılın Modeli Ödülü'nü kazandı. Kuşağının en güçlü ve güzel modelleri arasında gösterilen Yai birbirinden farklı görünümlerle boy gösteriyor. İşte çarpıcı görüntüsü ve farklı stiliyle, Anok Yai...

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  • Kaynak: https://www.businessoffashion.com/people/anok-yai/

    (Haberin görselleri Splashnews, Shutterstock ve Instagram'dan derlenmiştir.)

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