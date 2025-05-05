Anok Yai fotoğrafları

Siyahi model, podyumların dışına taşan kendine özgü bir tarza sahip. Elle Dergisi'ne verdiği röportajda, stilinin tohumlarını atan gençlik yıllarını şöyle anlattı:
"Gençken tarzım, saçmalamak üzerineydi. Belirli günlerde temalarım olurdu. Bir gün tamamen kürk giyerdim - kürk çizmeler, kürk ceket, kürk şapka, hatta içinde kapaklı telefonumun olduğu bir kürk cüzdan," diyor. "Her zaman uyum sağlamaya çalışmayan bir insan oldum. Çocuklar bunu her zaman garip buldular, ama şimdi kendim olarak büyüdükçe, bunun sahip olduğum özel bir özellik olduğunu düşünüyorum."
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