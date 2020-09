Annelik temalı kadın çemberi ile pandemide annelik

HTHayat olarak her ay online çember alanında buluşmaya, anneliği tüm yönleriyle konuşmaya, birbirimizle paylaşmaya niyet ettik. Kolektif bilinç aracılığıyla annelik temasını inceleme niyetiyle alan açan online çemberlerimiz sonbaharda da devam ediyor.

Anne olunsun veya olunmasın, bir anneden dünyaya gelmiş olmakla başlayan insanlık yolculuğunda anneye ve anneliğe dair içimizde yer eden her şeyi konuşmak, içimizde uyanan her şeyi birbirimizle paylaşmak için HTHayat olarak alan açıyoruz. Her ayın ikinci Pazar akşamı Zoom üzerinden HTHayat takipçileri ve ilgiyle takip edilen çeşitli konuklarla bir araya geliyoruz. Sıradaki online çember, 11 Ekim Pazar akşamı saat 17:00’de Zoom üzerinden gerçekleşecek ve eşzamanlı olarak HTHayat Youtube kanalında da yayınlanacak.

HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban’ın kolaylaştırıcılığı ile açılan online çemberlerin ilki 400’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Anneler Günü ile başlayan ilk çemberin konusu “Anneliğin Gölge Yanları” oldu. Zoom üzerinden ücretsiz olarak gerçekleşen ilk çemberde uzman konuklar, HTHayat yazarları ve takipçiler gönüllerince paylaşımlarda bulundu. 11 Ekim’de gerçekleşecek olan yeni online çember ise yoğun geçen 2020 boyunca en yoğun yaşadığımız hallerden birini ele alıyor; Pandemide Annelik.

“Pandemide Annelik” konusunu araştıracağımız çembere katılmak için anne olmak gerekmiyor. Anne olmak isteyen, annelikten yorulan veya tam tersine anneliğe doyamayan, annesiyle veya kendi anneliğiyle meselesi olan, anneliğe ihtiyaç duyan herkes bu çembere katılabilir. Pandemide anneliğe dair deneyimlerimizi paylaşacak, anneliğin içimizde uyandırdıklarını birlikte keşfedeceğiz.

Katılımın tek şartı vaktinde gelmek. Ancak HThayat, katılımcılardan toprak ana için bir ricada bulunuyor. O rica ise HTHayat adına fidan dikmek... Instagram hesabınız varsa, hikayenizde @hthayat hesabını etiketleyerek hangi kurum aracılığıyla fidan dikimi yaptığınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hesabınız yoksa, sertifikanızı bize mail atabilirsiniz.

Gelin yoğun geçen bu zamanlarda bir araya gelelim, birbirimizden güç alalım. Bizi değişime zorlayan, kaygı ve belirsizliğin yaygın olduğu 2020 devam ederken kendimize dinlenecek bir kucak sunmanın, kendimize alan açmanın, pandemide anneliği konuşmanın, kendimize annelik etmenin yollarını birlikte araştıralım. İçsel araştırmamızın tek başına olamayacağından hareketle, şefkati deneyimlemek için topluluğun gücünü birlikte yaşayalım, çemberin doğasına kendimizi bırakalım.

Online Kadın Çemberi: “Pandemide Annelik”

Tarih: 11 Ekim 2020 Pazar

Saat: 17:00

Katılım için: cember@hthayat.com

“Pandemide Annelik” online çemberi konukları

Sema Demirkan

Doğadan, edebiyattan, sanattan besleniyor, ama en çok dinlemeyi seviyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezuniyeti ve 12 yıl çokuluslu şirketlerde başarılı bir iş hayatı, birincilikler, ödüller ve koşmanın ardından içinden yükselen karşı konulamaz sesi dinleyip durdu. Üç yıl bir köyde dinledi, dinlendi. Sıradan, sade ve mütevazi bir hayatın içinde öğrendiklerini-pratiklerini günlük hayatına, ilişkilerine, anneliğine taşımaya emek verdi. Mindful Self Compassion organizasyonunun uluslararası eğitmenleri arasında ve Yin Yoga eğitmeni. Şefkat, dayanıklılık, meditasyon eğitimleri veriyor, farklı disiplinleri birleştirdiği özgün atölyeler tasarlayıp sunuyor. Bireyler, kurumlar, terapistler, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar gerçekleştiriyor. Vizyoner Zen Ustası Thich Nhat Han ekolünde düzenli olarak inziva ve eğitimlere katılıyor. İlk kitabı üzerinde çalışıyor.

Şule Seda Ay

Küçük, sade ve topraktan üreten bir yaşam hayali var, Ege'nin bir köyünde bu yaşamı inşa ediyor. İnsan, doğa, evren, yaşam ve insanın çocuk hali ile ilgili çok düşünüyor. Birliğe, bütünlüğe ve doğaya saygılı bir yaşamın mümkün olduğuna inanıyor. Yazmayı ve hikâye anlatmayı seviyor. Eski bir kimya mühendisi, şimdinin okulsuz öğrencisi. Her gün meraklarının peşinden koşuyor. Gönlünde ise bir gün Kızılderili olabilmek yatıyor.

Uzm. Psikolojik Danışman, Çift ve Aile Terapisti Fatma Tosuntaş

Uzm. Psikolojik Danışman, Çift ve Aile Terapisti Fatma Tosuntaş ailelere, yetişkinlere ve alanda çalışan uzmanlara çok çeşitli konularda eğitim, seminer ve grup çalışmaları yürütmüştür ve halen eğitim ve grup çalışmalarına devam etmektedir.

HTHayat okurları, takipçileri ve HThayat ekibi

HTHayat dostları, takipçileri, okurları… Kolektif bilincin ekran ve telefon başındaki biricik parçası olan sizler… Değerli varlığınızı HTHayat online çemberlerine dahil etmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Katılım için cember@hthayat.com adresine mail atmanız yeterli. Size Zoom şifresi gönderelim ve 11 Ekim akşamı tam vaktinde çemberi açalım. Sizden bir de ricamız var. 11 Ekim akşamı gelene kadar Toprak Ana’ya hediyemizi hep beraber sunmak için bir ağaç dikin ve bilgisini bizimle paylaşın. Instagram hesabınız varsa hikayenizde @hthayat hesabını etiketleyebilir, yoksa sertifikayı bize mail atabilirsiniz. Birlikte çoğalalım, köklerimizi toprağa, başımızı gök yüzüne uzatalım ve hep beraber bir orman olalım.

HTHayat'ın düzenlediği Annelik Temalı Online Çemberlerin ilki BlogcuAnne Elif Doğan, Psikolog Nilüfer Devecigil, Doğum Destekçisi (Doula), Bebek ve Hamile Yogası Eğitmeni Nur Sakallı, HTHayat yazarı Nihan Uycan Özen, HTHayat ekibi ve okurlarının yaptığı paylaşımlarla gerçekleşmişti. İzlemek için tıklayın: