Anneliğin beşinci günü

"Daha çok sararıyor bu çocuk". Evet, gözlemleyebiliyorum ki çocuğumun sarılığı artıyor. Yapabileceğim bir şey yok uyanık olduğu her an emzirmeye çalışıyorum ancak işin kötüsü yenidoğan sarılığı bebekte uyku yapıyor. İşin özeti şu imiş aç kaldıkça kan şekeri düşüyor kan şekeri düştükçe uykuda kalma süresi artıyor ama uyanmıyor da ne yapacağım bilemiyorum. Bu arada hamileliğimin ilk zamanlarında aldığım destek telefonlarının tamamını lohusalığımda da aldım. Ne şanslıyım! Bu arada lohusalıktan da bahsedeyim biraz. Hamileliğe deyim yerindeyse "hazırlandığım" için hemen her şey hakkında bir fikrim vardı. Doğumdan önce lohusalık sürecinin başından itibaren dikkat etmem gereken en önemli şeyin ne olduğunu biliyordum: Kendim. Ben iyiysem bebek iyi. Bu nedenle bana iyi gelen her şeyi yakınıma çekiyor, iyi gelmeyen şeylerden koşarak uzaklaşmaya çalışıyorum. Bu duruş tüm anne adaylarına ve lohusalara tavsiyemdir.