Anne ve babadan el sallayarak veda

Foto\u011fraf\u00e7\u0131 Deanna Dikeman, 1991'den 2017'ye kadar ge\u00e7en 26 y\u0131l boyunca ebeveynlerinin onu evden u\u011furlama anlar\u0131n\u0131 foto\u011fraflad\u0131.. 'Ayr\u0131lmak ve El Sallamak' adl\u0131 bir seri ile sergilenen foto\u011fraflar, bir aile foto\u011fraf alb\u00fcm\u00fc olman\u0131n yan\u0131 s\u0131ra zaman\u0131n bir aileyi nas\u0131l etkileyebilece\u011fini g\u00f6steriyor.. Deanna Dikeman, foto\u011fraflar i\u00e7in \u015f\u00f6yle diyor: "2009'da babam\u0131n art\u0131k orada olmad\u0131\u011f\u0131 bir foto\u011fraf vard\u0131. 91. ya\u015f g\u00fcn\u00fcnden birka\u00e7 g\u00fcn sonra vefat etti. Annem bana veda etmeye devam etti.. 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n Ekim ay\u0131nda annem de vefat etti. Cenazesinden sonra ayr\u0131l\u0131rken bo\u015f garaj yolunun bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 daha \u00e7ektim. Hayat\u0131mda ilk defa kimse bana kar\u015f\u0131l\u0131k vermiyordu.". . . . . .
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