Ateşe dayanıklı balon

Gerekli malzemeler: 2 adet balon, bir adet mum, kibrit, su.

Deneyin yapılışı: İlk önce balonu şişirin ve ateşin balonun patlamasına sebep olacağını göstermek için yanan bir mumu balona yaklaştırın. Sonra ikinci balonu su ile doldurun, bir mum yakın ve bir öncekinde olduğu gibi balona yaklaştırın. Bu sefer balonun ateşin sıcaklığına dayanabildiğini göreceksiniz.

Açıklama: Balonun içindeki su mumdan yayılan sıcağı absorbe ederek balonun malzemesinin kendi kendine patlamasına ve yanmasına engel olur.