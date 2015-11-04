Çocuğunuza göstermeniz gereken 6 bilimsel deney

Çocuğunuzu etkileyeceği garantili olan en ilginç deneyleri derledik. Bu deneyleri yapabilmeniz için gerekli olan her şeyi evinizde bulabilirsiniz.

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Ateşe dayanıklı balon Gerekli malzemeler:&nbsp;2 adet balon, bir adet mum, kibrit, su. &nbsp; Deneyin yapılışı:&nbsp;İlk &ouml;nce balonu şişirin ve ateşin balonun patlamasına sebep olacağını g&ouml;stermek i&ccedil;in yanan bir mumu balona yaklaştırın. Sonra ikinci balonu su ile doldurun, bir mum yakın ve bir &ouml;ncekinde olduğu gibi balona yaklaştırın. Bu sefer balonun ateşin sıcaklığına dayanabildiğini g&ouml;receksiniz. &nbsp; A&ccedil;ıklama:&nbsp;Balonun i&ccedil;indeki su mumdan yayılan sıcağı absorbe ederek balonun malzemesinin kendi kendine patlamasına ve yanmasına engel olur.
Kategori : Anne - Baba
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Ateşe dayanıklı balon

Gerekli malzemeler: 2 adet balon, bir adet mum, kibrit, su.

 

Deneyin yapılışı: İlk önce balonu şişirin ve ateşin balonun patlamasına sebep olacağını göstermek için yanan bir mumu balona yaklaştırın. Sonra ikinci balonu su ile doldurun, bir mum yakın ve bir öncekinde olduğu gibi balona yaklaştırın. Bu sefer balonun ateşin sıcaklığına dayanabildiğini göreceksiniz.

 

Açıklama: Balonun içindeki su mumdan yayılan sıcağı absorbe ederek balonun malzemesinin kendi kendine patlamasına ve yanmasına engel olur.

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