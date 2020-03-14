Seks ve ilişki: Evet, bir fark var

Bu henüz hakkında konuşmaya hazır olmadığınız bir konu olsa da, hakkında bilmeniz gerekenler var. Seks ve ilişki arasında fark vardır. Birisi ile seks yapmak, onunla bir ilişki yaşayacağınız ya da birbirinizi seveceğiniz anlamına gelmez her zaman. Biriyle bir ilişki içine girmek için ortada karşılıklı saygı, sağlıklı ilgi, sevgi ve sürdürebilmek için çaba, sabır gereklidir. Bunun bilincinde olmak ve kendini kırılmaktan koruduğun kadar başkalarını da kırmaktan çekinmelisin.