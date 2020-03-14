Çocukların 15’ine girmeden bilmesi gereken 15 şey

Çocuklarınızı hayal kırıklıkları ve gözyaşlarından uzak tutmaya çalışsanız da bu mümkün değildir çünkü hayatın zorlukları ve sıkıntıları ile yüzleşmek büyümenin bir parçasıdır.

  • 1
    15

    Ebeveynler de insandır ve çocuklarının en iyi arkadaşı olamazlar.

    Asla en yakın arkadaşınız olmayacak. O çok daha fazlası. O en büyük destekçiniz, doğduğunuzdan beri size en çok seven kişi ve bu ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin değişmeyecek. Sizden asla vazgeçmeyecek, size terk etmeyecek ya da unutmayacak.

  • 2
    15

    Kendi adına düşünmelisin, beynin bunun için var.

    Ebeveynlerin tercih yapman gereken bir durumla karşılaştığında, sana rehber olmaya çalışsa da kararı verecek olan yine kendinsin. Senin yerine düşünmemeliler, beynini kullanmalı, deneyimlerini gözden geçirmeli ve kendin için en doğru olana yine kendin karar vermelisin.

  • 3
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    Problemler her zaman olacak.

    Problem üzerine odaklanın, birey değil; problem bir bireyden kaynaklı olsa bile. Bu şekilde duygulardan sıyrılmak ve çözüm yaratmak kolaylaşır.

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