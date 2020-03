Öğrenmek, her zaman sıkıcı değildir.

Öğrenmenin pek çok yolu vardır ve her zaman ders kitaplarında bulunmazlar. Tanıştığınız herkes, yaşadığınız her olay, gördüğünüz her yer, aldığınız her nefes size yeni bir şey öğretecektir; tüm bu bilgiyi almaya açık olun yeter.