Çocuklarda önemli bir sorun: Parmak emme

"Parmak emmenin zararları nelerdir? Parmak emmek diş bozukluğuna neden olur mu? Parmak emen bebeğe karşı yapılması gerekenler nelerdir?" Parmak emme hakkında merak ettikleriniz...

Yeni doğmuş bebeklerde görülen parmak emme, en masumane davranış olarak gözükse de ilerleyen yaşlarda hem görsel hem de farklı fiziksel sorunlara neden olmaktadır.

Parmak emmenin nedenleri nelerdir?

Bebeklerin parmak emme davranışı, doğuştan sahip oldukları en güçlü reflekslerden biridir. Bu davranışın, çevreyi tanıma ve keşfetme ihtiyacından geldiği belirlenmiştir. Annelerin çoğu, bu davranışın ya acıkan ya da uykusu gelen bebeklerin gerçekleştirdiği bir davranış olduğunu düşünürler. İlk başta böyle başlayan parmak emme davranışı zaman ilerledikçe sorun haline gelir.

Parmak emen çocuğa karşı yapılması gerekenler nelerdir?

Çocuğun gelişimiyle ilgili hem annelere hem de babalara büyük sorumluluk düşmektedir. Ailelerin dikkat etmesi gereken başlıca durumlar:

Öncelikle parmak emme olayının, neden kaynaklandığı tespit edilmelidir. Çocuğun çevresinde gelişen çeşitli durumlar karşısında sergilediği bu davranışların temeline inilmesi ve ona göre önlem alınması önemlidir.

Parmak emme, 3-4 yaşlarına kadar süre gelen bir davranıştır. En geç 5 yaşına kadar sürmesi doğal olan bu davranış, devam edildiği takdirde dişlerde ve çene kemiklerinde deformasyona neden olduğu görülmüştür. Çocuk ne kadar erken yaşta bu davranıştan kurtulursa ağız sağlığı az miktarda hasar görmüş olur.

Parmak emme alışkanlığından kurtulmanın en önemli etkenlerinden biri de aile bireylerinin davranışlarıdır. İlgi, sevgi ve iletişim çocuklar üzerinde olumlu etki yaratacağından çocuklarla daima diyalog halinde olunmalıdır.

Ebeveynler bu davranışı, belli bir süre görmezden gelmeli ve çocuğu kendi haline bırakarak baskıcı bir tavırdan kaçınmalıdır. Baskıcı ve ısrarcı şekilde çocuğun ilgisini bu konuya odaklamak, bu davranışın daha da pekişmesine neden olur.

Ailelerin sürekli bu davranış hakkında çocuklarıyla gergin bir konuşmaya girmesi, çocukta tik, tırnak yeme, kekemelik gibi daha farklı sorunların oluşmasına neden olmaktadır.

Parmağını emen çocuğu suçlamak ve cezalandırmak çocuğun kendine olan güvenini azaltacağından, suçluluk duygusuna girmeden izah edilmesi gerekmektedir.

Eğer çocuğunuz bütün açıklamalarınızı anlamıyor ve davranışa devam ediyorsa, dikkatini oyun ya da çeşitli faaliyetlere çekerek bu davranışlar unutturulmaya çalışılmalıdır.

El bağlama ya da ellerine acı sürme gibi davranışlar çocuklar üzerinde uygulanmamalıdır. Çünkü alacağınız bu önlemler durumun daha da güçlenmesine neden olmaktadır.

Çocuğunuzun parmak emme ve benzeri takıntılı davranışlarının devam etmesi halinde en yakın zamanda uzman bir hekime görülmesi önemlidir.

Diş ve çene bozukluklarının sebebi parmak emme alışkanlığı!

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Nur Eğlenen, parmak emme refleksi hakkında bilgiler verdi.

Parmak emme alışkanlığının, ilk yıllarda bebekte görülen emme refleksinin bir sonucu olduğu düşünülerek doğal kabul edilebilir. Fakat 5 yaşından sonra parmak emme alışkanlığı sonlandırılmazsa, dişsel ve iskeletsel sorunlar ortaya çıkar. Parmak emme süresinin uzunluğu ve şekli de bu sorunun şiddetini artırır.

Yrd. Doç. Dr. Merve Nur Eğlenen, “Parmak emme alışkanlığı uzun süre devam ettiğinde açık kapanış dediğimiz, üst ön dişlerin alt ön dişleri yeterince örtmediği durum ortaya çıkmaktadır. Üst ön dişler daha önde, alt çene ise normalden daha geride konumlanır. Üst çenede daralma ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklıklar meydana gelir. Ayrıca, parmakta da şekil bozuklukları görülür’’ dedi.

Parmak emme tedavisi nasıl olur?

Yrd. Doç. Dr. Merve Nur Eğlenen, “Eğer karışık dişlenme döneminde, yani daimi ve süt dişlerinin ağızda beraber bulunduğu dönemde, bu alışkanlık terk edilirse, ortaya çıkan bozukluklar kendiliğinden düzelebilir. Aksi durumda, kalıcı hale gelir ve düzelme ancak ortodontik tedavi ile sağlanabilir. Hatta erken dönemde tedavi uygulanmazsa, çene ilişkilerinin düzeltilmesi için erişkin yaşta cerrahi işlem dahi gerekebilir” ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Merve Nur Eğlenen, parmak emen çocuklara karşı nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği konusunda da bilgi verdi: “Parmak emen çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanına görünmeleri ve bu alışkanlığın bir an önce bıraktırılması gereklidir. Ortodonti uzmanı tarafından yapılan sabit veya hareketli ağız içi aygıtlarla alışkanlığın önüne geçilir ve tedavi sağlanır ancak duygusal ihtiyaçlar da parmak emme gibi alışkanlıklara neden olabildiği için, aynı zamanda bir psikolog veya pedagog desteği almak da uygun olabilir. Alışkanlıklara bağlı çene bozukluklarında en önemli nokta, sorunun erken tanı ve tedavisidir. Aksi takdirde, daha ileri yaşlarda, daha uzun süren, ve daha maliyetli tedavilere ihtiyaç duyulacaktır.”