Göbek bağı düşmeden bebek yıkanır mı?

Hamile Eğitmeni Günseli Yıldız'ın bebek banyosu yaptırırken dikkat etmeniz gerekenleri anlattığı yazı...
Bebeğinizi göbek kordonu düşmeden yıkayabilirsiniz. İlk günler bebeğin bağışıklık sistemi zayıf olduğundan özellikle yıkamada uymanız gereken temizlik kuralları vardır. Çeşmeden direkt akan su kullanılmaz. Yıkama suyu 65C ısıtılıp, vücut ısısında ılıtılmış olmalıdır (37-40C). Bebeğin banyo küveti sadece ona ait olmalı, başka bir iş için kullanılmamalıdır. Göbek kordonu düştükten sonra yeri ıslak yara gibi gözükür. Yara tam geçene kadar 3-4 gün sadece silme banyosu yapılmalıdır.
Banyo saati bebek beslenmesinden yarım saat sonra uygundur. Bebek, ılık ortamda (30C) ve hava cereyanının olmadığı bir yerde yıkanmalıdır. Banyo öncesi ve sonrası gerekli tüm malzemeler hazır bulundurulmalıdır. Banyo küvetinin içine tülbent serilir, banyo süngeri, bir miktar su ve vücut şampuanı konulur. Bebeği banyo sonunda durulamak için bir sürahinin içine su konulur. Banyo odasında anne babadan başka kimse olmamalıdır. Banyo işlemleri esnasında sakin ve güven duygusu içinde olmalıyız. Bebekler ilk aylar sezgisel olarak öğrendiklerinden, bizdeki tedirginlik ve gerginliği hemen algılayıp ağlamaya başlarlar.
Süresi : 04:26 İzlenme : 4785
Süresi : 01:04 İzlenme : 2084
Süresi : 03:29 İzlenme : 17350
Süresi : 01:41 İzlenme : 5785
Süresi : 05:02 İzlenme : 3980
Bebeğim 5 günlük ama göbeyi düşmedi banyo yaptırayimmı bide 37 haftalık doğdu küçükCevapla
Bebek banyo esnasinda uyursa ne yapmaklazim sevgili hocamCevapla
Bilgiler icin tskler peki yeni dogan bebegin genital bolgesi icin islah mendil kullanilabilir mi?Cevapla
Banyo anında göbeği düşen bebeğin durumu ne olur sağlık sorunu yaşarmıCevapla