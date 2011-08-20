Yenidoğanın banyosunda dikkat etmeniz gerekenler

Bebeğinizi göbek kordonu düşmeden yıkayabilirsiniz. İlk günler bebeğin bağışıklık sistemi zayıf olduğundan özellikle yıkamada uymanız gereken temizlik kuralları vardır.

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Göbek bağı düşmeden bebek yıkanır mı?

Hamile Eğitmeni Günseli Yıldız'ın bebek banyosu yaptırırken dikkat etmeniz gerekenleri anlattığı yazı...

 

Bebeğinizi göbek kordonu düşmeden yıkayabilirsiniz. İlk günler bebeğin bağışıklık sistemi zayıf olduğundan özellikle yıkamada uymanız gereken temizlik kuralları vardır. Çeşmeden direkt akan su kullanılmaz. Yıkama suyu 65C ısıtılıp, vücut ısısında ılıtılmış olmalıdır (37-40C). Bebeğin banyo küveti sadece ona ait olmalı, başka bir iş için kullanılmamalıdır. Göbek kordonu düştükten sonra yeri ıslak yara gibi gözükür. Yara tam geçene kadar 3-4 gün sadece silme banyosu yapılmalıdır.

 

Banyo saati bebek beslenmesinden yarım saat sonra uygundur. Bebek, ılık ortamda (30C) ve hava cereyanının olmadığı bir yerde yıkanmalıdır. Banyo öncesi ve sonrası gerekli tüm malzemeler hazır bulundurulmalıdır. Banyo küvetinin içine tülbent serilir, banyo süngeri, bir miktar su ve vücut şampuanı konulur. Bebeği banyo sonunda durulamak için bir sürahinin içine su konulur. Banyo odasında anne babadan başka kimse olmamalıdır. Banyo işlemleri esnasında sakin ve güven duygusu içinde olmalıyız. Bebekler ilk aylar sezgisel olarak öğrendiklerinden, bizdeki tedirginlik ve gerginliği hemen algılayıp ağlamaya başlarlar.

 

BEBEK BANYOSUYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KURALLAR

 

Bebek banyosu nasıl yaptırılır?

 

Bebek yıkarken dikkat etmeniz gerekenler...

 

  • Bebeği soymadan önce altını açar temizleriz. Çünkü tamamen soyduktan sonra altını temizlersek korkar ve ağlar.

 

  • Bebekle sakin, rahatlatıcı bir şekilde konuşarak onu tamamen soyarız.

 

  • Bebeği bir elimizle karşı koltuk altından, diğer elimizle de bacaklarından tutup küvete götürürüz.

 

  • Koltuk altından tuttuğumuz elimizi hiç bırakmadan, küvetteki suya  önce ayaklarını deydirerek  yavaş yavaş sokarız. Bebeğiniz önce biraz heyecanlanır. Biz sakin olursak bebekte sakinleşir.

 

  • Daha sonra bebeğin vücudu suyla ıslatılır ve süngerle yıkanır. Başını ıslatılıp, avuç içimize aldığımız bir miktar şampuanla yumuşak hareketlerle masaj yaparak yıkarız.

 

  • Bebeği ters çevirip durulama suyunu başından aşağıya doğru döker, hemen havlusunu sararız.

 

  • Bütün bu işlemler sırasında bebeğin gözlerine su ve sabun kaçırmamalıyız. Çünkü bebekler bizim gibi gözlerini refleks olarak kapatamazlar ve korkup ağlarlar.

 

  • Yıkarken bebeklerin kulaklarına su kaçmaz. Bebeği yıkarken kulağını tıkamak gerekmez.

 

  • Yumuşak hareketlerle iyice kurulayıp bebek yağını sürer, altını göbek kordonu açıkta kalacak şekilde bezleriz. Göbek kordonu düşüp yeri iyileştikten sonra bezi göbeği de örtecek şekilde takarız.

 

  • Badesini giydirip, göbek bakımını yapıp, diğer kıyafetlerini de giydirip aşağıda anlatılan bakımları sırasıyla uygularız.  

 

BEBEK NASIL YIKANIR?

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Yorumlar
4
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    23 Şubat 2018 Cuma 20:10

    Bebeğim 5 günlük ama göbeyi düşmedi banyo yaptırayimmı bide 37 haftalık doğdu küçük

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  • Misafir
     
    11 Şubat 2018 Pazar 07:04

    Bebek banyo esnasinda uyursa ne yapmaklazim sevgili hocam

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  • Misafir
     
    18 Mart 2017 Cumartesi 10:06

    Bilgiler icin tskler peki yeni dogan bebegin genital bolgesi icin islah mendil kullanilabilir mi?

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  • Misafir
     
    18 Ağustos 2016 Perşembe 23:14

    Banyo anında göbeği düşen bebeğin durumu ne olur sağlık sorunu yaşarmı

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