Amazon pembe nehir yunusları hakkında şaşırtıcı bilgiler...

Heyecan uyandıran ve sosyal medyada kısa süre içinde ilgi çeken pembe yunus görüntüleri, "Pembe yunusların rengi nereden geliyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Amazon pembe nehir yunusları hakkında şaşırtıcı bilgiler...
Yaşam
24 Haziran 2022 15:06 Güncelleme: 24 Haziran 2022 15:05
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Amazon pembe nehir yunusunun rengi neden pembe?


Pembe nehir yunusları, Amazon Nehri Yunusları adıyla biliniyor. Güney Amerika’nın bu özel tatlısu yunus türünün pembe rengi; deriye, göze ve saçlara rengini veren melanin pigmenti eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu mutasyon da albino hastası olmalarına ve dolayısıyla pembe renge dönüşmelerine sebep oluyor. Pembe rengin, yoğun kan akışını gösteren bir nevi transparan deri özelliğinden kaynaklandığı söyleniyor. Nehir yunuslarının en büyüğü olan bu tür, canlı pembe rengin yanı sıra kahverengi, krem-beyaz ve mavi-gri renklerle de ayırt edilebiliyor.


Denizde yaşayan yunusların tipik görüntüsü, boyun omurlarının bir arada kaynaması dolayısıyla başlarının ve vücutlarının birleşik görünümü ile kendini belli ediyor. Amazon nehri yunuslarında ise bu durum söz konusu olmadığı için bu pembe yunusların başları daha geniş bir hareket alanına sahip.


“Gecelerin yakışıklısı”

Amazon Nehir Yunusu’nun yerel adı “Boto”. Bu pembe yunus türünün, Amazon Nehri halklarının mitolojisinde özel bir yeri bulunuyor. Amazon mitolojisine göre Boto yani pembe yunus geceleri yakışıklı bir erkeğe dönüşüyor, kızları baştan çıkararak hamile bırakıyor ve sabah tekrar nehre dönerek yunusa dönüşüyor. Yunus cinsel organlarının insan cinsel organına kısmen benzemesinin böyle bir mitin ortaya çıkmasına ilham olduğu söyleniyor. Mitlerde adı geçen bu yunus adamlara Brezilya’da encantado adı veriliyor.


Sosyal medyada popüler ama resmi makamlarca az sayıda görüntülendi

2017 yılında ABD’nin Louisiana Eyaleti’nde bir çift, Calcasieu Nehri’nde pembe yunusa rastlamıştı. Benekli pembe yunusun fotoğrafları uzun süre konuşulmuştu.




ABD’deki Louisiana Yaban Hayatı ve Balıkçılık Departmanı tarafından 2007 yılında bir albino yunus yavrusu La'daki Calcasieu Gemi Kanalı'nda bir yetişkini takip ederken görüntülenmişti. Albino yunus artık bir yetişkin ve zaman zaman gemi kanalında görülüyor.




2005 tarihinde ise Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki Airao Nehri'nde yüzen bir Amazon nehir yunusu görüntülendi.





Pembe yunus insanlara bir mesaj mı veriyor?

Amazon nehri yunusundan bahsetmişken “Amazon nehrinin adı nereden geliyor?” sorusunu da yanıtlamak gerek. İspanyol kaşif Francisco de Orellana, 1542 yılında bu bölgede Icamiaba (Tupi dilinden: I Kama Iaba) yerlilerinin savunmasıyla karşı karşıya kalmıştı. Karşılaştığı yerli kabilenin kadın savaşçılar olması, Orenalla ve askerlerine Yunan mitolojisinde yeri olan Amazon efsanesini hatırlattı. Böylece Amazon, hem nehrin hem de bölgenin adı haline geldi.


Amazon savaşçılarını resmeden sanatçı Christian David Bugueno Zambra “Bu kızların gücü yağmur ormanlarının ruhunda kalır. Amazon kadınlarının gücü sonsuza dek onun adına ve efsanelerine göre yaşayacaktır.” diye ifade ediyor.


Dünya ölmeye başlarsa hepimiz yok oluruz!
Dünya ölmeye başlarsa hepimiz yok oluruz!



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