Sürekli aynı duygularla uyanıyorsan bu tesadüf değil

Sürekli aynı duygularla uyanıyorsan bu tesadüf değil
Hayatın Sesi
Giriş: 06 Ekim 2025 13:37
ABONE OL
Nuray Kılınçarslan

Ve belki de artık bakman gereken bir yer var. Her sabah uyandığında benzer bir ruh haliyle başlıyor musun? Hafif bir sıkışma… Belki nedeni olmayan bir yorgunluk… Ya da hep aynı iç ses: “Yine aynı şeyleri mi yaşayacağım?” Eğer bu döngü tanıdık geliyorsa, yalnız değilsin. Ve evet, bu hisler tesadüf değil. Çünkü duygular, görmezden geldiğimiz yerlerin fısıltısıdır.


Duygu tekrar ediyorsa, görülmek istiyor demektir

İçimizde bastırdığımız, yok saydığımız her duygunun bir enerjisi vardır. Ve o enerji, sabahları ilk “merhaba”yı verir bize. “Ben hâlâ buradayım.” “Sen beni hâlâ dinlemiyorsun.” “Sen hâlâ aynı şekilde yaşamaya çalışıyorsun.” Yıllar önce ben de kendimi aynı döngülerin içinde buluyordum. Gün değişiyor, kişiler değişiyor, planlar yapılıyordu ama ben aynı duyguyla uyanıyordum. Sonra fark ettim: Ben duygularımı yönetmiyordum, onlar beni yönetiyordu.


Peki, bu döngü neden bitmiyor?

Çünkü sistemimiz, tanıdığı duyguyu tekrar etmek ister. Tanıdık olan güvende hissettirir, hatta acı da olsa… Kimi zaman üzülmek, yalnız kalmaktan daha tanıdıktır. Kimi zaman yorgunluk, hayal kırıklığından daha korunaklıdır. Ama bu tanıdık duygular bize hizmet etmiyorsa, sadece bizi içten içe tüketir. Ve işte orada başlar dönüşüm ihtiyacı: “Ben bu duyguyu kaç kez yaşadım?” “Ve artık buna nasıl başka bir yerden bakabilirim?”


Küçük bir farkındalık adımı

Kendine nazik ama dürüst bir alan açmak istersen, bu basit çalışmayla başlayabilirsin: 3 gün boyunca, sabah uyandığında ilk fark ettiğin duyguyu bir yere not al. Ne hissettin? Endişe, suçluluk, boşluk, direnç? Bu duyguyla ilk kez ne zaman tanıştığını düşün. Hangi yaş? Hangi olay? Hangi kişilik hali?


Son olarak kendine şu cümleyi söyle: “Bu duyguyu taşıyorum ama bu duygu ben değilim. Onu dinliyorum, görüyorum ve artık ona yeni bir yer açmak istiyorum.”


Son olarak;

Her gün aynı duyguyla uyanmak, bir kader değildir. Ama onu fark etmezsen, aynı sabahları tekrar tekrar yaşarsın. Gerçek özgürlük, o duyguyu bastırmakta değil; onunla konuşmaya cesaret etmektedir. Ve sen, içindeki bu döngüyü fark ettiğin anda, değişim zaten başlamış demektir.


Sevgiyle kalın…

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.