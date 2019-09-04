Amazon yerlileri yaşam tarzımız hakkında bizi uyarıyor!

Amazon yerlilerinden bizlere bir mektup var...

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Dünya ölmeye başlarsa hepimiz yok oluruz!

Sizler bizim yerleşim yerlerimizi yok ediyor, gezegenimizi zehirliyor ve ölüm tohumları dikiyorsunuz. Çünkü kaybolmuş bir haldesiniz. Yakında bir şeyleri değiştirmek için çok geç olacak ve siz bunun farkında değilsiniz.

 

Uzun yıllardır bizler, yani Amazon'un yerlileri, ormanlarımıza zarar veren kardeşlerimizi, yani sizleri, uyarıyoruz. Şu anda yapmakta olduklarınız tüm dünyayı değiştiriyor, yaşam alanlarımızı yok ediyor ve çok yakında sizin de evlerinizi de yok etmeye başlayacak.

 

 

Bizler, birbirimizden ayrı yazılmış tarihlerimizi bir araya gelebilmek adına bir kenara bıraktık. Aslında sadece bir kuşak önce kabilelerimizin çoğu birbirleriyle savaşıyordu fakat şu an bir aradayız ve hepimizin ortak düşmanına karşı beraber savaşıyoruz. Ve bu düşman sizlersiniz; buranın yerlisi olmayan, topraklarımızı işgal edenler. Şimdi ise yaşamamız için bıraktığınız ormanın en küçük noktalarını bile yakıyorsunuz. Brezilya devlet başkanı Bolsonaro, topraklarımıza yakın yerlerdeki çiftçileri ormanı temizlemeye teşvik etse de onların bulunduğumuz bölgeyi işgal etmesini önleyecek hiçbir çalışma yapmıyor.

 

Bizler, sizi şu an yaptığınız şeyden vazgeçmeye, bu yıkımı durdurmaya ve Dünya üzerindeki ruhlara saldırmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz.

 

Çünkü siz ağaçları kestiğiniz zaman atalarımızın ruhuna saygısızlık etmiş oluyorsunuz.

 

Maden kazıları yaptığınızda aslında Dünya'nın kalbini delmiş oluyorsunuz.

 

Zehirlerinizi, tarım kimyasallarını ve altın madenlerinden gelen cıvayı, nehirlerimize döktüğünüzde ruhları, bitkileri, hayvanları ve topraklarımızın kendisini zayıflatıyorsunuz.

 

Ve topraklarımızı bu şekilde zayıflattığınızda onun yavaş yavaş ölmeye başlamasına sebep oluyorsunuz.

 

Ve eğer yaşadığımız topraklar, dünyamız, ölmeye başlarsa dünya üzerindeki hiçkimse hayatta kalamaz ve hepimiz ölürüz.

 

Peki bunu neden yapıyorsunuz?

 

Bunu gelişmek için yaptığınızı söylüyor olabilirsiniz fakat nasıl bir gelişim ormanların zenginliğini yok edip yerine sadece tek çeşit bitki ve hayvan koyar ki? Köklerimizin bizlere mutlu bir yaşam için sundukları tüm o yiyecekler, evlerimiz ve ilaçlarımız nerede? Şu anda elimizde olan tek şey ise soya fasulyesi ve büyükbaş hayvanlar. Bahsettiğiniz bu gelişim kimin için sahiden? Tarım arazilerinde artık sadece birkaç kişi yaşamakta çünkü daha fazla insanın yaşamını kaldıramıyorlar ve verimsiz bir yaşam sürüyorlar.

 

Cevap verin, bunu neden yapıyorsunuz? Görüyoruz ki bazılarınız bunları maddi anlamda büyük kârlar etmek amacıyla yapıyor. Bizlerin Kayapó dilinde sizin paranız için kullandığımız bir tabirimiz var: piu caprim. Bu hüzün yaprakları anlamına geliyor çünkü para cansız, işe yaramayan ve aynı zamanda da sadece zarar ve üzüntüye sebep olan bir şey.

 

Paranız topluluklarımıza geldiği zaman insanlarımızı birbirine yabancılaştırarak büyük sorunlara yol açıyor. Ve görüyoruz ki para büyük şehirlerde, zengin olarak adlandırdığınız insanların herkesten uzakta ve diğerlerinin gelip onların piu caprim'ini çalmasından korkarak yaşadığı yerlerde, de aynı şeylere sebep oluyor. Aynı anda diğer insanlar açlıktan kıvranıyor ya da sefalet içinde yaşamak zorunda kalıyorlar bunun sebebi ise kendilerine ve çocuklarına yiyecek alacak paralarının olmaması.

 

 

Fakat bahsedilen bu zengiler de, tıpkı bir gün hepimize olacağı gibi, ölümle yüzleşecekler. Ruhları bedenlerinden ayrıldığı zaman ise ruhları üzgün olacak ve acı çekecekler. Bunun sebebi ise yaşarken insanlara yardım etmek yerine acı çekmelerine izin vermeleri ve bizlerin yani Kayapó'nun, yerlilerin yolundaki gibi kendilerini doyurmadan önce başkalarının da yeteri kadar yiyecekleri olmasından emin olmamaları olacak.

 

Yaşam tarzınızı değiştirmeniz artık bir zorunluluk haline geldi çünkü sizler kaybolmuş haldesiniz. Yolunuzu kaybetmişsiniz. İlerlediğiniz yol sadece yıkıma ve ölüme sebep oluyor. Yaşamak için dünyaya, ağaçlara, bitkilere, hayvanlara, nehirlere ve dünyanın kendisine saygı duymanız gerekiyor. Çünkü bahsedilen bütün varlıkların bir ruhu var ve bu ruhlar olmadan da Dünya ölmeye mahkumdur. Bu noktada ise yağmur artık yağmamaya ve yiyecek kaynağı olan bitkiler de solarak ölmeye başlar.

 

Hepimiz aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyoruz. Hepimiz bu tek gezegende yaşıyoruz. Dünyayı korumamız gerek. Ve eğer bunu yapmazsak büyük rüzgarlar gelecek ve tüm ormanı yok edecek.

 

İşte o zaman bizim hissettiğimiz korkuyu siz de hissedeceksiniz.

 

Kaynak: Metuktire, Raoni. (2019). We, the peoples of the Amazon, are full of fear. Soon you will be too. Şuradan alınmıştır:https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/02/amazon-destruction-earth-brazilian-kayapo-people?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR1cbRPz3sDViacyjhDcScTHgdndw9Jn4Z0Svl7IQefmCUaHd3BvSz2O_O8

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