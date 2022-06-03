Ağaç burcu nedir?

Ağaçlar özeldir ve hem çevresel hem de ekonomik olarak birçok faydası vardır. Ancak doğum ağacınızın kişiliğinizi belirleyebileceğini de biliyor muydunuz?

Astroloji
03 Haziran 2022 15:19 Güncelleme: 03 Haziran 2022 15:20
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  • Ağaçların Kelt tarihinde her zaman özel bir yeri olmuştur. Kelt astrolojisi, ayın on üç döngüsüne dayanan ve her döngü kutsal Kelt ağaçlarından birine bağlı olan Ay sistemine dayanır. Kelt ağacı astrolojisi, doğum zamanımızın kişiliğimizin ve davranışımızın oluşumunda çok önemli olduğu eski bir fikre dayanır. Belirli bir mevsimde doğan bir çocuğun belirli nitelikler geliştireceğini kabul ediyorlardı. Tüm evrenin, kökleri geçmişi, gövdesi bugünü ve dalları, göğe uzanan, geleceği ve ahireti temsil eden bir ağaç şeklinde var olduğuna inanıyorlardı.

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  • Kelt astrolojisi, diğer astrolojik sistemlerden çok daha dinamiktir. Bu özel yıldız döküm sistemini yaratan Kelt Druidler, onlarca yılını ağaçları gözlemleyerek geçirdi. Druidler, ormanlara büyük önem veren ve ağaçların sahip olduğu kutsal bilgiye saygı duyan Kelt rahipleriydi. Bir kişinin doğum zamanının kişiliğinin oluşumunda hayati bir rol oynadığına ve belirli özellikler geliştirmeye devam edeceklerine inanıyorlardı.Sadece yaprakların hışırtısıyla işaretleri, kehanetleri ve gelecekteki ilahi olayları görebiliyorlardı.

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  • Üvez (21 Ocak-17 Şubat)

    Muhtemelen bir vizyonersiniz ve kendinize yüksek hedefler belirleyin. Havalı bir dış görünüş sergiliyorsunuz, yaşamda ilerledikçe size ilham veren içsel bir enerjiniz var. Fikirleriniz benzersiz ve yaratıcı. Bazı insanlar büyüklüğünüzden korkabilirler. Güçlü, sert bir dış görünüşe sahip gibisiniz ama içten, nazik, sabırlı ve sevecensiniz. Hızlı düşüncenizle çevrenizdeki koşulları ve bireyleri değiştirme konusunda karakteristik bir kapasiteye sahipsiniz. İnsanlar, sessiz dinamizminiz tarafından size çekiliyorlar.

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  • Dişbudak (18 Şubat - 17 Mart)

    Çok çekici ve kazanan bir kişiliğe sahip olsanız da, utangaç doğanız nedeniyle kendi başınıza vakit geçirme eğilimindesiniz. İçsel yaratıcılığınızla temas halindesiniz ve doğanın harikalarından ilham alıyorsunuz. Sanat, yazı, bilim ve maneviyat, sizi ilgilendiren alanlardır. Başkaları sizin münzevi olduğunuzu düşünebilir, ancak siz sadece kendi fantastik dünyanıza dalmış durumdasınız. Sürekli bir kendini yenileme durumundasınız ve başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüne nadiren değer veriyorsunuz. Etrafınızdaki her şeye ilham veriyorsunuz ve insanlar ilham verme yeteneğiniz için sizi arıyor.

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  • Akçaağaç (18 Mart - 14 Nisan)

    Siz doğuştan bir lidersiniz. Pozitif enerjiniz insanların sizin arkadaşınız olmak istediği anlamına geliyor. Büyüleyici, dışa dönük ve geniş bir kişilik karışımına kolayca karışıyorsunuz. Herkesle iyi geçinme yeteneğine sahipsiniz ve insanlar sizinle olmayı seviyor. Bu, birçok kişinin sahip olmayı dilediği özgüveninizden kaynaklanıyor olabilir. Karşı konulmazsınız. Ateşli bir tutkunuz var ve her zaman hareket halindesiniz. Zaman kaybetmekten ve yüzeysellikten hoşlanmazsınız.

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  • Söğüt (15 Nisan - 12 Mayıs)

    Rol yapmayan doğal olarak dürüst, cömert ve sempatik bir insansınız. Sevgiye, barışa ve dinginliğe yöneliyorsunuz. Çok zekisiniz, insanların ve evrenin gizli derinliklerini anlıyorsunuz. Hayata gerçekçi bir bakış açısına sahipsiniz. Nezaketinizi eşit olarak tanınırsınız ve kimseyi gücendirmek istemezsiniz. Kötü bir mizah anlayışınız varsa, arkadaşlarınızla şakalaşmayı seviyorsunuz. İnsanlar sizin yanınızdayken mutlular.

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  • Alıç (13 Mayıs - 9 Haziran)

    Dışarıdan ortalama bir hayat yaşıyor gibi görünseniz de, içeride inanılmaz tutkulusunuz ve içinizde çok fazla yaratıcılık taşıyorsunuz. İnanılmaz derecede olgunsunuz ve çoğu yaşam duruma iyi uyum sağlıyorsunuz. Her zaman yardım eli uzatmaya hazırsınız. Doğal merakınız sizi mükemmel bir dinleyici yapıyor. İnsanlar en derin sırlarını açığa çıkarmak için size güvenle dönme eğilimindedir. Sağlıklı bir mizah anlayışınız ve net bir ironi anlayışınız var. Büyük resmi görmeye ve harika bir içgörüye sahip olma eğilimindesiniz, ancak genellikle gözlemleriniz için kendinize yeterince kredi vermiyorsunuz.

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  • Meşe (10 Haziran - 7 Temmuz)

    Siz mazlumun şampiyonusun ve sesi olmayan insanları savunuyorsunuz. Meşe, bir güvene sahiptir. Besleyici, cömert ve yardımseverdie. Sakinlik yayarsınız ve sonunda her şeyin olumlu sonuçlanacağını kabul edersiniz. Tarihe derin bir saygı duyuyorsunuz ve başkalarına geçmişe dair bir fikir vermek istediğiniz için muhtemelen bir eğitimci olmaya çekiliyorsunuz. Büyük aile ve arkadaş toplantılarını takdir ediyorsunuz. Geniş ve çeşitli bir sosyal ağa sahipsiniz.

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  • Çobanpüskülü (8 Temmuz - 4 Ağustos)

    Saygın ve asil, nasıl göründüğünüz ve içeride nasıl hissettiğinizdir. Yeteneklerinize doğuştan güveniniz olduğu için liderlik pozisyonlarını kolayca üstlenirsiniz. Zorluklara zahmetsizce göğüs gerersiniz ve nadiren başarısız olursunuz. Aksilikler yaşadığınızda, temel olarak gerçek hedeflerinizi elde etmek için kararlılıkla daha çok çabalarsınız. En kolay koşullarda bile odaklanmış ve hedef odaklısınız. İnsanların sizi tanımasına izin verdiğinizde, cömert, kibar ve sıcak olduğunuzu görürler.

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  • Fındık ağacı (5 Ağustos - 1 Eylül)

    Çok çekici bir kişiliğe sahip olsanız da, kendinizle vakit geçirmeye eğilimlisiniz çünkü gürültülü olmaktan çok sessiz olmaya meyillisiniz. Gerçeklerinizi biliyorsunuz. Zekisiniz ve etkileyici bilgi birikiminiz nedeniyle genellikle doğru hareket tarzını biliyorsunuz ama kibirli değilsiniz. Arkadaşlarınıza karşı doğal olarak cömert ve sempatik bir insansınız. Son derece sadıksınız. Aktif olmayı seviyorsunuz ve her zaman kendiniz için daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Her zaman herkesin olmasını istediği kişi sizsiniz!

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  • Asma (2 Eylül - 29 Eylül)

    İç ve dış güzellik için çabalar, insanlığın iyiliği için kendinizi geliştirmeyi seversiniz. İnanılmaz derecede cömertsiniz ve hayattaki en güzel şeylerden zevk aldığınız ve isteyerek paylaştığınız bilinir. Lüksün ve inceliğin tadını çıkarırsınız ve arzularınızı gerçekleştirmek için çalışmaktan çekinmezsiniz. Her hikayede iyiyi ve kötüyü gördüğünüzde öngörülemez ve kararsız olabilirsiniz. Bu da taraf seçmenizi zorlaştırıyor. Yüzleşmeyi veya tartışmaları sevmiyorsunuz ve bu yüzden mümkün olduğunca tarafsız kalırnız. Haksızlığa uğradığınızda, kalbinizin iyileşmesi zaman alabilir. Cazibeniz, zarafetiniz ve duruşunuz var.

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  • Sarmaşık (30 Eylül - 27 Ekim)

    İnsanlar, benzersiz ve parlak kişiliğinizle her zaman şaşırırlar. Esprili, zeki ve çok hayalperestsiniz. Veren bir doğaya sahipsiniz ve her zaman yardım eli uzatmak için oradasınız. Sessiz sebat ve duygusal zarafetle sıkıntılı zamanlara katlanırsınız. Gerçekten de, derinden manevi olma eğilimindesiniz ve sizi tipik olarak sıkıntıların içinden gören derin köklü bir inanca tutunuyorsunuz. Çekici, karizmatiksiniz ve çoğu sosyal ortamda kendinizi etkili bir şekilde tutabilirsiniz. İnsanlar sizi bir kez tanıdıklarında, size ömür boyu bir arkadaş olarak değer verirler.

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  • Sazlık (28 Ekim - 24 Kasım)

    Dikkat dağıtıcı katmanların altında saklı gerçeği keşfetmek için gerçekler şeylerin anlamına derinlemesine inersiniz. Güçlü bir dürüstlük ve onur duygunuz var. Bir sırdaşsınız ve insanlar onları rahatsız eden şeyler hakkında sizinle konuşmayı kolay buluyor. Sır tutabileceğinizi biliyorlar. Aynı şekilde iyi bir hikayeyi ve dedikoduyu da seversiniz. Bu sizi bir gazeteci ya da dedektif yapabilir. Olayların özüne inme ve hikayenin her katmanına inem yeteneğine sahipsiniz. Keskin bir zekanız var, ancak daha belirgin olanı başkalarına karşı şefkatiniz ve sadakatiniz.

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  • Mürver (25 Kasım - 23 Aralık)

    Özgürlüğünüzü seviyor ve vahşi tarafta yaşamanın tadını çıkarıyorsunuz. Heyecan ve macera arıyorsunuz. Her zaman hareket halinde olmak istiyorsunuz. Başkalarına karşı çok düşüncelisiniz ve yardım eli uzatmayı seviyorsunuz. Hayata olan sevginiz çevrenizdeki insanlara da geçer ve onlar da sizinle birlikte olmaktan keyif alırlar. Siz etraftayken hayat asla sıkıcı değildir. İnsanlar sizin sığ olduğunuzu düşünebilir ama derin bir felsefi yönünüz var. Sürekli her şeyin anlamını sorguluyorsunuz.

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  • Huş ağacı (24 Aralık - 20 Ocak)

    Çok azimlisiniz ve başkalarını motive etme yeteneğinize sahipsiniz. Sakin ve hoşgörülüsünüz, koşullar inisiyatif gerektirdiğinde düzenli olarak sorumluluk alırsınız. Son derece kararlı ve hırslısınız. Bilgiye susamış olabilirsiniz. Çok yönlülük ve dayanıklılık sergiliyor ve daha fazlası için sürekli çaba gösteriyorsunuz. Hızlı gülümsemeniz ve kolay çekiciliğinizle birilerinin gününü aydınlatabilirsiniz.

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