Ağaç burcu nedir?

Sazlık (28 Ekim - 24 Kasım)

Dikkat dağıtıcı katmanların altında saklı gerçeği keşfetmek için gerçekler şeylerin anlamına derinlemesine inersiniz. Güçlü bir dürüstlük ve onur duygunuz var. Bir sırdaşsınız ve insanlar onları rahatsız eden şeyler hakkında sizinle konuşmayı kolay buluyor. Sır tutabileceğinizi biliyorlar. Aynı şekilde iyi bir hikayeyi ve dedikoduyu da seversiniz. Bu sizi bir gazeteci ya da dedektif yapabilir. Olayların özüne inme ve hikayenin her katmanına inem yeteneğine sahipsiniz. Keskin bir zekanız var, ancak daha belirgin olanı başkalarına karşı şefkatiniz ve sadakatiniz.