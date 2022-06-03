Ağaç burcu nedir?

Dişbudak (18 Şubat - 17 Mart)
Çok çekici ve kazanan bir kişiliğe sahip olsanız da, utangaç doğanız nedeniyle kendi başınıza vakit geçirme eğilimindesiniz. İçsel yaratıcılığınızla temas halindesiniz ve doğanın harikalarından ilham alıyorsunuz. Sanat, yazı, bilim ve maneviyat, sizi ilgilendiren alanlardır. Başkaları sizin münzevi olduğunuzu düşünebilir, ancak siz sadece kendi fantastik dünyanıza dalmış durumdasınız. Sürekli bir kendini yenileme durumundasınız ve başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüne nadiren değer veriyorsunuz. Etrafınızdaki her şeye ilham veriyorsunuz ve insanlar ilham verme yeteneğiniz için sizi arıyor.
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