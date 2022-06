Ağaç burcu nedir?

Ağaçların Kelt tarihinde her zaman özel bir yeri olmuştur. Kelt astrolojisi, ayın on üç döngüsüne dayanan ve her döngü kutsal Kelt ağaçlarından birine bağlı olan Ay sistemine dayanır. Kelt ağacı astrolojisi, doğum zamanımızın kişiliğimizin ve davranışımızın oluşumunda çok önemli olduğu eski bir fikre dayanır. Belirli bir mevsimde doğan bir çocuğun belirli nitelikler geliştireceğini kabul ediyorlardı. Tüm evrenin, kökleri geçmişi, gövdesi bugünü ve dalları, göğe uzanan, geleceği ve ahireti temsil eden bir ağaç şeklinde var olduğuna inanıyorlardı.