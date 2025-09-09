Yılın en önemli günündeyiz! Çünkü bu yıl 9 yılını yaşıyoruz (2+0+2+5=9) ve bugün 9 enerjisi, 9. ayın 9 gününde olmamız sebebiyle zirveye ulaşıyor.

Numerolojide 9 sayısı; döngülerin sonunu, tamamlanmayı, arınmayı, olgunlaşmayı, şefkati ve evrensel hizmeti temsil eder. Bir döngünün sonuna geldiğimizde, aslında yeni bir başlangıcın eşiğindeyizdir. 9-9-9 kapısı ise bu enerjiyi üç katına çıkararak, içsel dünyamızda ve yaşamımızda derin bir arınma fırsatı sunar. Bugün; ruhsal olarak yükümüzü hafifletmek, bize hizmet etmeyen kalıpları geride bırakmak ve esas bize ait olana, kendi hikayemize yürümek için açılan güçlü bir eşiktir.

9-9-9 kapısı sadece bireysel arınmayı değil, aynı zamanda kolektif yenilenmeyi de işaret eder. Dünyaya, topluma, çevremize nasıl katkıda bulunduğumuzun muhasebesini yapmamız için bir çağrıdır bu. Yalnızca kendi içsel yaralarımızı değil, başkalarına sunduğumuz şefkati, yardımseverliği ve emeği de gözden geçirme zamanıdır. Her birimizin küçük bir katkısı bile bütünü dönüştürebilir. İşte bu yüzden bugün, sadece kendimize değil, bütüne niyet etmek en güçlü çalışmalardan biri olacaktır.

Bugün kendinize; ‘Hangi duyguları taşımaktan yoruldum? Hangi düşünceler artık bana iyi gelmiyor? Hangi ilişkiler ya da alışkanlıklar beni büyütmek yerine durduruyor?’ diye sorabilirsiniz. Bu soruların yanıtları, bırakmanız gerekenleri gösterecektir. Bırakmak, yok etmek demek değildir; aksine, sevgiyle vedalaşmak ve hayatın yeniye yer açmasına izin vermektir.

9-9-9 kapısı, içsel dünyamızda olduğu kadar günlük yaşamımızda da somut değişimler yapmamız için bir davettir. Evimizde artık kullanmadığımız eşyaları bağışlamak, dile getirmeyi uzun süredir ertelediğimiz birine içimizden de olsa “seni affediyorum” diyebilmek, kendimize yük olan eski defterleri kapatmak bu sürecin parçalarıdır. Bazen küçük bir eylem, büyük bir dönüşümün habercisi olur.

Bu dönemde unutmamamız gereken en önemli şey, hiçbir sürecin tek bir günde tamamlanmadığıdır. 9-9-9 kapısı, bir kapının açılışıdır; ama içinden geçmek, orada kalmak ve öğrendiklerimizi hayata katmak bize bağlıdır. Bugün atılan küçük adımlar, önümüzdeki aylarda köklenerek büyüyecektir. Yeter ki niyetimizi berrak tutalım, kalbimizi sevgiye açalım ve hayatın bize sunduğu bu eşikten güvenle geçelim.

Gökyüzünde bugün Mars’ın Terazi’de zararda ilerlemesi ve Koç’taki Şiron ile karşıtlığı; ilişkilerde açığa çıkan yaraları, eski dengelerin artık işlemeyen yanlarını görünür kılıyor. Buna eşlik eden Balık burcundaki Ay tutulması ise kolektif ve kişisel bilinçaltımızdaki en ağır yükleri, bağımlılıkları ve teslimiyet derslerini açığa çıkarıyor. İşte tam da bu noktada 9-9-9 kapısı bizi; öfkemizi, kırgınlıkları, hayal kırıklıklarını, artık bize ait olmayan bağları bırakıp, yeni bir bilinçle ileriye yürümeye çağırıyor.

Bu kapıdan geçenler, sadece kendi hayatlarında değil, bütüne sundukları şefkat ve hizmet yoluyla da dönüşümün parçası olacaklar. Çünkü bugün; bitişlerle birlikte doğan en büyük hediye, daha derin bir özgürlük ve ruhun gerçek amacına daha da yaklaşma şansıdır.

Bugün yapabilecekleriniz;

Bulunduğunuz alanı temizleyin, havalandırın ve düzenleyin. Düzenlemek, zihinde de alan açar.

Ilık bir duş alın, yeterli su içmeyi, düzenli uykuya dikkat etmeyi unutmayın.

10–15 dakikalık nefes çalışması (örneğin; 4 saniye nefes, 4 saniye tutma, 6 saniye verme) yapın.

Duygusal temizlik için bir sayfa ayırın; “Bırakmak istediklerim”, “Sahip olmak istediklerim” başlıklarıyla kısa notlar alın.

Günün olumlaması

Olumlamalar yalnızca sözcüklerden ibaret değildir; onları tekrarladıkça bilinçaltımızı dönüştürür ve davranışlarımızda kalıcı değişimlere kapı açar; “Geçmişin tüm yüklerini sevgiyle serbest bırakıyorum. Bana artık hizmet etmeyen bağları, düşünceleri ve korkuları bırakıyor; ışığıma, öz değerime ve hizmet yoluma doğru güvenle yürüyorum. Kendimi affediyor, başkalarını affediyor ve hayatı kabulle kucaklıyorum. Evrensel akışa teslimiyetle açılıyor; içimdeki sevgiyi dünyaya sunmaya niyet ediyorum. Ben özgürüm, ben tamamım, ben yeniliğe hazırım.”

Sevgilerimle...

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi