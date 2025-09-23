Keanu Reeves ve Alexandra Grant

Keanu Reeves'in 9 yıllık partneri Alexandra Grant ile gizlice evlendiği iddia edildi! Çift, haberi henüz doğrulamadı.

Giriş: 23 Eylül 2025 12:11 Güncelleme: 23 Eylül 2025 12:29
  • Keanu Reeves'in, 9 yıllık partneri Alexandra Grant ile sessiz sedasız evlendiği iddiaları ortaya atıldı.

  • Çiftin Avrupa'da yakın dostlarının katıldığı sade bir tören ile dünyaevine girdiği iddiası Radaronline sitesinde yer aldı. İddialar Reeves veya Grant tarafından doğrulanmadı.

    Reeves ve Grant aşkı, her geçen gün daha fazla konuşulmasıyla dikkat çekiyor.

  • Alexandra Grant, Los Angeles merkezli çalışan bir görsel sanatçı.

    New York Times T Magazine'e göre Keanu Reeves ve Alexandra Grant, ilk olarak 2009'da bir akşam yemeğinde tanıştı.

  • Çift, 2011 tarihli Mutluluğa Övgü ve 2016 tarihli Gölgeler serisi olmak üzere iki kitapta birlikte çalıştı. İkili, bu işbirliğinden sonra birlikteliklerine iş ortaklığı eklemeye karar verdi ve 2017'de X Artists' Books adlı bir yayınevi kurdu.

  • İkili, Art Basel 2016 sırasında UNAIDS Galası'na katıldı, ancak o zamanlar kimse fark etmemiş gibiydi. Çift, Malibu'da düzenlenen Saint Laurent defilesine birlikte katılıp fotoğrafçıların önünde el ele tutuştu ancak mütevazı görüntüleri büyük bir gündem yaratmadı.

    Alexandra'nın arkadaşı Jennifer Tilly, Şubat 2020'de Page Six'e verdiği demeçte, "Son beş ayda, aniden, onunla bir etkinliğe gittiğinde herkesin 'Yeni kız arkadaşı' diye çılgına dönmesi beni gerçekten şaşırtıyor, çünkü onunla birçok etkinliğe katılmıştı," demişti. "Alexandra'nın birkaç yıldır onunla çıktığı aniden ortaya çıktı."

  • Yakın çevreleri tarafından uyumlu bir beraberlikleri olduğu söylenen çift, üç yıl aradan sonra ilk kez kırmızı halıda boy gösterdikleri Los Angeles'taki 2022 MOCA Galası'nda dikkat çekti.

  • Fotoğrafçıların önünde birlikte boy gösterseler de hem Reeves hem Grant, ilişkileri hakkında açıklamada bulunmuyor veya pek paylaşım yapmıyor. Grant, bu istisnayı Keanu Reeves'in 2 Eylül'deki doğum gününde bozdu. Sanatçı, Reeves'in doğum günü için şöyle bir not paylaştı:

    "Dün Keanu'nun doğum günü için güzel dileklerinizi ileten herkese teşekkürler... çok güzel kutlandı!

    Birçoğunuzun bildiği gibi, Keanu hiçbir sosyal medya platformunda değil ve birileri onu görmediği sürece hiçbir gönderiyi veya capsi görmüyor. Siz veya tanıdığınız biri, Keanu gibi davranan biri tarafından internette dolandırılıyorsa, lütfen sosyal medya platformundan veya yerel kolluk kuvvetlerinden yardım isteyin.

    Ve bu gönderiyi taslak olarak gören Keanu'ya! Sevginiz ve iş birliğiniz için çok minnettarım. Şimdi resim yapmaya geri dönelim! Sevgilerimle!"

