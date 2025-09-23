Keanu Reeves ve Alexandra Grant

Fotoğrafçıların önünde birlikte boy gösterseler de hem Reeves hem Grant, ilişkileri hakkında açıklamada bulunmuyor veya pek paylaşım yapmıyor. Grant, bu istisnayı Keanu Reeves'in 2 Eylül'deki doğum gününde bozdu. Sanatçı, Reeves'in doğum günü için şöyle bir not paylaştı:

"Dün Keanu'nun doğum günü için güzel dileklerinizi ileten herkese teşekkürler... çok güzel kutlandı!

Birçoğunuzun bildiği gibi, Keanu hiçbir sosyal medya platformunda değil ve birileri onu görmediği sürece hiçbir gönderiyi veya capsi görmüyor. Siz veya tanıdığınız biri, Keanu gibi davranan biri tarafından internette dolandırılıyorsa, lütfen sosyal medya platformundan veya yerel kolluk kuvvetlerinden yardım isteyin.

Ve bu gönderiyi taslak olarak gören Keanu'ya! Sevginiz ve iş birliğiniz için çok minnettarım. Şimdi resim yapmaya geri dönelim! Sevgilerimle!"