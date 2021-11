90'ların akımı geri döndü: Kidcore

Kidcore nedir?

Kidcore, 90'lardaki çocukluk nostaljisini hedefleyen bir estetik akımı. Rugrats ve Hello Kitty gibi çizgi filmlerden türetilen çocuksu temaların yanı sıra kırmızı, mavi ve sarı gibi oldukça doygun ana renklerin kullanımını içeren bir akım. Parıltılar, gökkuşakları, doldurulmuş oyuncaklar ve çıkartmalar genellikle estetiğin başlıga ögeleri.

Kidcore; retro çiçekler, dama tahtaları ve gülen yüzlerden Mattel, Hasbro ve Skittles marka logolarına kadar nostaljik desen ve grafiklerin yoğun kullanımını içeriyor. Lisa Frank bu estetik için en popüler markalardan biri. Kidcore, ana renklerin yanı sıra pastel ve gökkuşağı renklerini de içerebilen bir akım.

Kidcore'un moda yönüne gelince, tercih edilen giysiler genellikle grafik tişörtler, kot tulumlar, kabarık kollu üstler, çıkartma süslemeli kot pantolonlar, crop üstler ve diz boyundaki çizgili çoraplar. Bunları bazı dostluk bileklikleri, büyük terlik takıları, kelebek saç tokaları ve doldurulmuş oyuncaklarla eşleştirerek en üst düzey çocuk görünümü elde etmeye odaklanılıyor.

Google'da "kidcore" aramaları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Pinterest'te ise yıllık "gülen yüz tırnakları" aramalarında 9 kat, "kelebek göz makyajı" aramalarında ise 6 kat artış olduğu biliniyor. Ayrıca bu akım artık Depop'ta da binlerce ürün ve satıcıya sahip.

"Normcore'un aşırı uzantısı" olarak adlandırılan kidcore, yaş ortalamasının düşüşünden kaynaklanan ilgi çekici bir kültürel değişim. Trend Hunter tarafından hazırlanan bir rapor, moda dünyasının aşırı cinselleşmesine ve gençlik kültürünün eski nesiller tarafından benimsenmesine bir yanıt olarak, değişimi Y kuşağını konfor, işlev ve basit tasarım alanında daha da derine dalmaya zorladığını belirtiyor.

Referans:

