9 - 15 Haziran 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok hareketli. Önemli de bir dolunay bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Yay burcundaki dolunay yazısını ayrıca okuyabilirsiniz.

Hafta Başında Merkür Yengeç burcuna geçecek ve Koç burcunun başlarındaki Satürn’e sert açı yapacak. Alıngan, fazla duygusal, olumsuz düşünceler içerisinde bir hafta başı bizi bekliyor. Zihinsel sorumluluklar da biraz yüksek. Devamında Venüs Plüton sert açısı var. Bu da sosyal ve ikili ilişkilerde bizi zorlayacak bir açı. Kıskançlık, manipülasyon, kriz getirebilir. Nahoş bilgiler açığa çıkabilir.

Merkür de Neptün ile sert etkileşimde yani kare açı yapıyor. Bu da bir diğer zorlayıcı açı. Hafta başı her ne kadar sorumlulukların baskısı altında da olsa tembellik ve kaçış isteğimiz de bir o kadar yüksek. Hayal gücümüz çok hareketli ve yanlış anlamalara çok müsaitiz. Bu dönemde önemli başlangıçları hiç tavsiye etmiyorum.

Haftanın tek güzel açısı Merkür Venüs altmışlığı olabilir. Bir de Jüpiter Yengeç burcuna geçiyor. Merkür Venüs altmışlığı tatlı dil ve diplomasiyi çokça artıracak bir etki. Hafta genelinde bence biraz daha yumuşak bir dil kullanabiliyoruz ve sabrımız yüksek.

Bitti mi bitmedi. Haftanın en zorlayıcı açıları hafta sonuna denk gelmiş. Ve bu açılar aslında tüm ay’a yayılabilecek etkilere sahip. Mars Uranüs ile Jüpiter de Satürn ile kare yani sert etkileşimde. Mars Uranüs karesi çok ani patlayıcı öfke getirebilir. Egomuz yüksek. Reformist hareketler yapabiliriz, yani bir hak mücadelesi, topluluk ve halk adına yapılmış mücadeleler, kolektif adına yapılmış mücadeleler söz konusu olabilir. Ani kazalara çok dikkat.

Son olarak da yılın belki de en önemli olan açısı da bu hafta gerçekleşiyor. Jüpiter Satürn karesi. Jüpiter’in genişletici doğası ile Satürn’ün kısıtlayıcı doğasının bir düellosunu yaşayacağız. Burada bu sefer Jüpiter kazanacak gibi duruyor çünkü burç asaleti çok yüksek ve Satürn’ün burç asaleti ise düşük. Burada negatif etki olarak Jüpiter Satürn’ü abartabilir yani biraz sorumlulukları fazlalaştırabilir fakat bir tık daha negatif düşüncenin üzerine iyimserlikle gittiğimiz bir döneme işaret ediyor fakat yine de bu iki etki birbiri ile çatışıyor.

9 Haziran haftası günlük astrolojik etkiler

Günlük etkilere geçecek olursak;

9 Haziran Pazartesi

Ay Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Ay hareketleri açısından da gergin bir başlangıç. Ay Uranüs karşıt açısı yani zorlayıcı açısı da günü gergin bir hale getiriyor. Gergin, sinirli, değişmek isteyen bir durumdayız. Ay Mars ile de sert etkileşimde. Haftanın en zor günü olabilir.

10 Haziran Salı

Ay Yay burcuna geçiyor. Düne göre çok daha iyimser ve neşeli bir gün. Ay’ın gün içerisinde gezegensel etkileşimi yok.

11 Haziran Çarşamba

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dolunay günü. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Enerjimizi ve özgüvenimizi uyumlu ve doğru bir şekilde kullanabiliyoruz.

12 Haziran Perşembe

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklara odaklandığımız, biraz daha negatif düşünceler içerisinde olabileceğimiz bir gün. Disiplinli bir gün. Ay Merkür ile zorlayıcı, Venüs ile uyumlu etkileşimde. İletişimde hem yanlış anlaşılma etkisi var hem de bunu diplomasiyle düzeltme ve uyum etkisi var. İkisi birlikte aslında iletişim trafiği oldukça yüksek bir gün. Haftanın zorlayıcı günlerinden.

13 Haziran Cuma

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine disiplinli ve sorumluluklara odaklı bir gün. Ay’ın gün içinde açısal etkileşimi yok.

14 Haziran Cumartesi

Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Kova burcuna geçecek. Hem Oğlak burcunda hem de Kova’dayken Plüton ile etkileşimde. Bugün de biraz krizli olabilecek bir gün. Fakat Satürn ve Neptün ile de Ay’ın uyumlu açıları var. Olgun, empati yapabilen, duygusal hassasiyetlerimizin de olduğu bir gün. Derinlemesine araştırmalar için, eğitim için değerlendirilebilir.

15 Haziran Pazar

Ay Kova burcunda ilerliyor. Daha sosyal, gruplarla, arkadaşlarımızla geçirebileceğimiz bir gün. Ay Venüs ile sert etkileşimde. Venüs ve Ay’ın sert etkileşimleri de aslında güzel, sosyal, özgüvenli, kendimizi daha çok beğendiğimiz bir yapıdadır. Ufak tefek anlaşmazlık riskleri olabilir özellikle kadınlarla.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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