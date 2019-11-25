7 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"Yedi aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? Yedi aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? Yedi aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" Yedi aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

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İkizlerim 7 aylık!

İkizleriniz 7 aylık oldular. Artık daha hareketliler ve daha çok kontrol gerektiriyorlar. Destekli çok rahat oturuyorlar hatta belki de desteksiz oturmaya başladılar bile. Yatış pozisyonunda daha çok dönüyorlar, döne döne yol kat ediyorlar. Oyuncaklar ilgilerini çekiyor, müzik onları neşelendiriyor, yüksek seslerden ürkebiliyorlar. Artık evinizde gerçekten tepki veren ve tepkilerini anlamlandırabildiğiniz iki minik insan var.

 

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 7 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

7 aylık ikiz bebekleriniz neler yapabilir?

  • Yardımsız olarak oturmak için çabalar veya oturuyor olabilir.
  • Eline verilen ek gıdayı ağzına götürebilir, küçük ısırıklar alabilir yahut emebilir.
  • Bebeklerinizi dik tuttuğunuz takdirde ayaklarının üzerine basabilirler.
  • Oyuncağını aldığınızda itiraz edebilir, ağlayabilir.
  • Ulaşamayacağı bir yerdeki oyuncağı alabilmek için çabalayabilir.
  • İki eli arasında bir oyuncağı sıkı sıkıya tutabilir ve bir elinden diğer eline geçirebilir.
  • Düşen bir nesnenin kaybolmadığının bilincindedir, arar.
  • Seslere dönebilir, ürkebilir, sevinebilir, sesi taklit edebilir.
  • Birisine ya da bir eşyaya tutunarak ayağa kalkmaya gayret edebilir.
  • Oturduğu yerden bir şeye tutunarak kendini yukarı çekmeye çabalayabilir.
  • Yüzüstü yatarken oturabilir, yeniden yatma pozisyonuna geçebilir.
  • Anne ve baba diyebilir ancak anlamlarını idrak edemez.

 

7 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Eğer ertelenmiş ya da düzeltilmiş yaşına göre beklenen bir aşıları yoksa bu ay ikizlerinizin aşısı bulunmuyor.

 

7 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Bebekleriniz ortalama 15 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Bunun 12 saatini gece uykusuyla geçirirler, gündüz 3 uyku uyurlar ve gündüz uykusu toplamda 3 saati bulur. Eğer hala bir uyku düzeniniz yoksa gecikmiş değilsiniz. Akşamları uyku rutini yaparak gece uykusuna güvenli geçiş yapmak gece uykularının uzamasına neden olur. Bu ayda bebekler gece uyanmalarını azaltmış olmalılar, eğer hala geceleri çok sık uyanıyorlarsa ve enfeksiyon gibi bir durumları yoksa kararlı bir duruşla, yönteminizi belirleyerek uykuya kendi başlarına dönmeleri için gayret sarf etmeniz iyi olur. Uyuyan bebek kolay öğrenir, dinlenir ve sağlıklı olur.

 

7 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundu ancak bu aydan itibaren ek gıda serüveniniz başlıyor. Bebeklerinizi alerji riskine karşı gözlemlemek için üç gün kuralına uyarak gıdaları denetmeniz uygun olacaktır. Üç gün kuralı, üç gün boyunca ayına uygun olarak tek bir gıdayı değişik formlarda bebeklerinize sunmanızdır. Klasik beslenme ve Bebek önderliğinde beslenme (BLW) ile ilgili araştırma yapmak hem karşılaştırma imkânı sunacaktır hem de ufkunuzu genişletecektir.

 

7 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

  • Yedi aylık bebekleriniz için günlük hayatta kullandığınız araç gereçler gerçek birer oyuncağa dönüşebilir. Tencereler, tavalar, tahta kaşıklar ilgilerini çekecektir. Farklı boyutlardaki, farklı dokulardaki malzemeleri incelemeyi, onlara dokunmayı ve onlarla oynamayı severler.

 

  • Bebeklerinize şarkı söyler, kitap okursanız dilsel gelişimlerine katkıda bulunmuş olursunuz. Bebekler kendi çıkarttıkları seslere yanıt almayı çok severler, üstelik bu kuracağınız iletişim için oldukça büyük bir adımdır.

 

  • Müzik eşliğinde dans etmek, şarkı söylemek, ritimli hareketlere bebekleri katmak hem neşelenmelerini sağlar, hem ritmi algılamalarını sağlar. Bebekler için hareket hali her zaman mutluluk vericidir.

 

  • Bebeklerinizle yürüyüşe çıkmak, çevreyi izlemelerini ve keşfetmelerini sağlamak, onları farklı uyaranlarla karşılaştırmak hem sizin nefes almanızı sağlar hem de onların ufuklarını açar.

 

  • Biraz kendi hallerinde zaman geçirmelerine müsaade ederseniz, ileriye yönelik önemli bir yatırım yapmış olursunuz. Eve kuracağınız çitli bir oyun alanı hem onları güvende tutar, hem de size zaman kazandırır.

 

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

 

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Tek yumurta ikizlerinin parmak izleri farklıdır.  

 

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