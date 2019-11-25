İkizlerim 7 aylık!

İkizleriniz 7 aylık oldular. Artık daha hareketliler ve daha çok kontrol gerektiriyorlar. Destekli çok rahat oturuyorlar hatta belki de desteksiz oturmaya başladılar bile. Yatış pozisyonunda daha çok dönüyorlar, döne döne yol kat ediyorlar. Oyuncaklar ilgilerini çekiyor, müzik onları neşelendiriyor, yüksek seslerden ürkebiliyorlar. Artık evinizde gerçekten tepki veren ve tepkilerini anlamlandırabildiğiniz iki minik insan var.
Bebekleriniz 7 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.
Eğer ertelenmiş ya da düzeltilmiş yaşına göre beklenen bir aşıları yoksa bu ay ikizlerinizin aşısı bulunmuyor.
Bebekleriniz ortalama 15 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Bunun 12 saatini gece uykusuyla geçirirler, gündüz 3 uyku uyurlar ve gündüz uykusu toplamda 3 saati bulur. Eğer hala bir uyku düzeniniz yoksa gecikmiş değilsiniz. Akşamları uyku rutini yaparak gece uykusuna güvenli geçiş yapmak gece uykularının uzamasına neden olur. Bu ayda bebekler gece uyanmalarını azaltmış olmalılar, eğer hala geceleri çok sık uyanıyorlarsa ve enfeksiyon gibi bir durumları yoksa kararlı bir duruşla, yönteminizi belirleyerek uykuya kendi başlarına dönmeleri için gayret sarf etmeniz iyi olur. Uyuyan bebek kolay öğrenir, dinlenir ve sağlıklı olur.
Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundu ancak bu aydan itibaren ek gıda serüveniniz başlıyor. Bebeklerinizi alerji riskine karşı gözlemlemek için üç gün kuralına uyarak gıdaları denetmeniz uygun olacaktır. Üç gün kuralı, üç gün boyunca ayına uygun olarak tek bir gıdayı değişik formlarda bebeklerinize sunmanızdır. Klasik beslenme ve Bebek önderliğinde beslenme (BLW) ile ilgili araştırma yapmak hem karşılaştırma imkânı sunacaktır hem de ufkunuzu genişletecektir.
7 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?
*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.
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