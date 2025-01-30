65 yaş üstü kişilerde okumanın 5 faydası

Yaşlandıkça bilişsel yeteneklerimizin azaldığı bir gerçek ancak yapılan araştırmalar okumanın beyin sağlığımız için şaşırtıcı faydaları olduğunu gösteriyor.

65 yaş üstü kişilerde okumanın 5 faydası
Sağlık
Giriş: 30 Ocak 2025 13:14
ABONE OL

Planlama ve organize etme, hatırlama, karar alma ve daha fazlası gibi bilişsel düşünme yeteneklerinin hepsi, günlük görevlerimizi ne kadar iyi yaptığımızı ve bağımsız bir şekilde yaşayıp yaşayamayacağımızı etkiler. Ancak yaşlandıkça bu yeteneklerde değişiklikler olur ve bu durum kelimeleri bulma ve isimleri hatırlama hızımızı etkileyebilir, odaklanmada azalmaya yol açabilir. The Reading Agency'nin istatistikleri, okumanın demans hastalarına fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Okuma, kimlik duygusunu korumaya yardımcı oluyor, anıları hatırlamayı teşvik ediyor ve hikayeler ve bilgilerle bağlantı kurarak yeni fikirleri paylaşmayı sağlıyor. Peki 65 yaş üstü kişiler için kitap okumanın başka ne gibi faydaları var?


1- Bilişsel gerilemenin önlenmesi

Yapılan araştırmalarda 65 yaş üstü kişilerin yüzde 10-20'sinin hafif bilişsel bozukluğa sahip olduğu, bu grubun bir kısmının bir yıllık süre içerisinde bunama hastalığına yakalandığı tespit edilmiştir. Okuma gibi eylemlerle nöron bağlantılarının tekrar tekrar uyarılması sinaptik bağlantıları güçlendiriyor ve yeni sinapslar oluşturabiliyor. Bu da okumanın ve zihni aktif tutmanın bilişsel gelişim veya en azından bilişsel gerilemeyi önleme açısından oldukça etkili olduğunu gözler önüne seriyor.


2- Stres azaltma

Okumanın rahatlamanıza ve stresten uzaklaşmanıza yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Biraz rahatlama rutini yaratma ve beyninizi daha rahatlatıcı bir şekilde harekete geçirme fırsatına sahip olmak, stres gibi şeylerle başa çıkmanıza yardımcı olur.


7 adımda stres yönetimi
7 adımda stres yönetimi

3- Sosyal bağlantı

Yapılan araştırmalara göre 65 yaş üstü kişilerin bir kısmı “yalnızlık” hissediyor. Ancak okumanın sosyal boyutu hem yalnızlığa hem de beyin sağlığınıza çözüm olabilir.


4- İyileştirilmiş uyku

Yapılan araştırmalarda obstrüktif uyku apnesi (OUA), uykusuzluk ve uyku-uyanıklık döngülerindeki bozulmalar gibi çeşitli uyku bozukluklarının bilişsel bozulma riskini artırdığı ortaya konmuştur. Uyumadan önce yatakta kitap okumanın ise uykuyu iyileştirdiği yapılan araştırmalar sonucunda saptanmıştır. İyi bir uyku bunama ve uyku bozukluklarının önlenmesinde etkili olabilir.


İlginizi çekebilir: Uyku kalitesi ve beyin yaşlanması arasındaki bağ


5- Duygusal zeka

Okumanın duygusal zekayı büyük ölçüde etkiler çünkü bir hikâyedeki karakterler hakkında yargılarda bulunmak veya kendi deneyimlerinizi başkalarıyla karşılaştırıp yansıtmak sağlıklı bir beyni korumaya yardımcı olur. Bunu bir şeyler izlerken de yapabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü televizyon izlerken, temelde akışına bıraktığınızda, durup olup biteni düşünmek ve yansıtmak için nadiren duraklarsınız; oysa okurken öyle değildir. Okuma, benzersiz fırsatlar sunar, tamamen sizin kontrolünüzdedir ve sizin düşünmeniz ve aynı zamanda yansıtmanız için güvenli bir alan oluşturur.


Referanslar

Sara Keenan. "5 ways reading benefits your brain health for over 65s". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/studies-statistics-age-uk-england-b2686866.html (28.01.2025).


Nasıl bir yaşlı olacaksın?
Nasıl bir yaşlı olacaksın?



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.