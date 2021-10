6 Ekim Terazi Yeniay'ı ve burçlara etkileri

Merhaba. 6 Ekim’de saat 14.05'te Terazi burcunun 13 derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek.

Bu Yeniay ikili ilişkilerimizde yeni başlangıçlara, var olan ilişkilerde yeni bir bilinç düzeyine geçeceğimiz bir döneme işaret ediyor. Fakat bu yeni başlangıçlar maalesef dengeli ve huzurlu bir şekilde hayatımıza girmeyecek. Yaklaşık olarak ekim ayının başlarından beri hissetmeye başlayacağımız ve bir 15 gün kadar etkilerini gösterecek olan bu gök olayı bir takım yüzleşmeler ve karşılaşmalar yaşayacağımız bir döneme işaret ediyor. An haritasında Yeniay derecesine Mars’ın çok sıkı bir kavuşum açısı mevcut. Bu da bu dönemde kavgalar, tartışmalar, sakarlıklar, kazalar, kas problemleri, yangınlar gibi konular açısından oldukça dikkat çekici. Çünkü hem Güneş hem Mars sevmedikleri, dengesiz çalıştıkları Terazi burcundalar ve birbirlerine zarar veriyorlar. Bu dönemde hem ailemizde hem de işimizdeki otorite figürleri ile aramız pek de iyi olmayabilir.

An haritasında Yeniay derecesinin haritanın 9. evinde olduğunu görüyoruz. Bu bahsettiğimiz konular her ne kadar ikili ilişkiler yani Terazi konularıyla da alakalı olsa tartışma konuları da iki tarafın inançları, hayat felsefeleri, hayata bakışları gibi konularla alakalı olabilecek gibi gözüküyor. Ayrıca öğrenciler ve öğretmenler ile ilgili diyaloglara da dikkat etmek gerekli. An haritasının yükselen burcu Oğlak bu da otorite figürlerini temsil etmekte ayrıca yükselen burç derecesine FACIES sabit yıldızından tehlikeli bir kavuşum mevcut. Tehlikeli diyorum çünkü FACIES sabit yıldızı’da vahşet içeren tehlikeli durumlara işaret edebilir. Bu dönemde ülkemiz adına yangın, kadın cinayeti gibi kötü haberler almamayı diliyorum.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Terazi Yeniay’ı evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Bu alanlarda daha fazla enerji harcayabilir, insiyatif alabilir, tartışmalara girebilirsiniz.

Yükselen Boğa

İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Bu dönemde özellikle estetik konularda bir operasyon geçirebilir, daha fazla mücadele etmeniz gereken işleriniz olabilir, ev hayvanlarınızla ilgili birtakım operasyonlar gerçekleşebilir, daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir.

Yükselen İkizler

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Çocuk düşünen yükselen ikizler için pozitif bir zaman diliminde olduğunuzu söyleyebilirim. Çocuğunuz varsa birtakım tartışmalar yaşayabilir, efor harcamanız gereken konular oluşabilir. Spor ve fitness için de oldukça değerlendirilebilir bir dönem.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Gayrimenkul yatırımları, taşınma veya ev tadilatı için efor sarf etmeniz gerekebilir. Aile büyükleriyle birtakım tartışmalar yaşanabilir.

Yükselen Aslan

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde anlaşmalar daha tartışmalı geçebilir, yakın çevreniz kardeşlerinizle aranızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız ekim ay’ının ilk yarısında oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Para kazanmak için mücadele ettiğiniz bir dönem.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi’ler için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir yeniay olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları masaya yatırmak, hararetli de olsa birtakım yüzleşmelerde bulunmak için elverişli bir dönem. İkili ilişkilerde veya genel olarak tartışmalara açık. Kazalara, kesiklere, kas ile ilgili problemlere dikkat!

Yükselen Akrep

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler sözkonusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz. İçsel olarak daha gergin ve bu gerginliği dışarıya dengeli bir şekilde yansıtmakta zorlandığınız bir dönem.

Yükselen Yay

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili gerginlik yaratabilecek durumlar oluşabilir. Bu dönemde kariyerden elde edilen gelirlerle ilgili bir mücadeleniz veya ortak bir hedef için çalıştığınız insanlar, gruplar ile birlikte daha fazla mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir.

Yükselen Oğlak

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Kendi başarınız, toplum içindeki yeriniz ve kişisel hedefleriniz doğrultusunda daha fazla mücadele etmeniz gereken bir dönem. Bu dönemde kendinizi iddia etme gücünüz kadar uzlaşma yeteneğiniz de sınanıyor.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman.

Yükselen Balık

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da sert etkiler altında. Fazla cesaret sonucu fevri harcamalara girebilirsiniz. Bu dönemde biraz daha hesaplı davranabilirseniz, yapacağınız finansal girişimlerin faydasını görebilirsiniz.