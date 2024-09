3 Eylül 2024'te Başak burcunda gerçekleşen Yeniay burçları nasıl etkileyecek?

Esenlikler. 3 Eylül saat 4:55’te Başak burcunun 11. Derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Bu yeniay biraz zorlu etkilere sahip diyebilirim. An derecesi An haritasının 1. Evinde. Bu da bu yeniayın etkilerini daha güçlü hissedeceğiz anlamına geliyor.

An derecesine önemli açı yapan tek bir gezegen var, o da Satürn. Ve Satürn Balık burcundan karşıtlık yapıyor. Derece itibariyle de 8. Eve düşüyor. Bu da yine krizli bir dönemin bizi beklendiğine işaret ediyor diyebilirim. Başak burcu iş ve sağlıkla alakalıdır. Bu dönemde işlerin daha da yoğun olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sağlık konusunda da üzerimizde birtakım baskılar ve krizler var. Bu konularda biraz daha fedakar olmalıyız fakat sorgulamayı da elden bırakmamalıyız. Fazla iyimser olma riskine de düşmememiz gerekli.

An haritasının Yükselen burcu Aslan ve Başak burcunun yöneticisi Merkür de Yükselen üzerinde. Bu dönemde iletişimsel konular, yine iş konuları, anlaşmalar, konuşmalar, seyahat konuları da ön plana çıkabilir. Kendimizin de ön plana çıkması gereken bir dönem olabilir. Görünür olmak ile ilgili beklentileri olan insanlar olabilir.

An derecesi ZOSMA sabit yıldızı ile kavuşumda ve An haritası yükseleni DENEBOLA ile paralel açıda. Paralel açılar da kavuşum gibidir. Aslında bu iki sabit yıldızın da riskli olduğunu söylemeliyim. DENEBOLA bizim toplumun karşısında bir konumda olabileceğimiz anlamına gelebilir bu dönemde. Kitleleri karşımıza alabiliriz. ZOSMA ise negatif yıldızlardan kabul edilir. Kurban olma veya kurban olan kişi için savaşma anlamına gelir. Aslında an derecesine Balık burcunda olan Satürn'den gelen karşıtlık da biraz bu temaya vurgu yapıyor. Bu dönemde istemeden birşeylere kurban gidebiliriz, buralarda biraz daha gözüaçık olmak gerekli. İçine istemeden düşeceğimiz durumlarda ise biraz daha metanetli ve olgun davranmaya çalışmalıyız.

Yükselen burçlar üzerinden Başak Yeniayı

Yükselen Koç

En çok sağlık, iş ve iletişim trafiği etkileri Yükselen Koç’lar tarafından hissedilecek. Bu dönemde yeni iş anlaşmaları yapabilir, yeni sağlık rutinlerine başlayabilir, işiniz ile ilgili iletişim trafiğiniz artabilir.

Yükselen Boğa

Yükselen Boğalar için aşk, eğlence, yaratıcılık ve varsa çocuklar konusu ön planda. Gündemlerine yeni bir spor rutini ekleyebilirler zira bu dönemde başlayacakları sportif aktivitelerden çok fayda sağlayacaklar. Hobilere ve varsa sahne konularına da ağırlık verebilirler.

Yükselen İkizler

Yükselen İkizler için ev, aile, yuva, gayrimenkul konuları ön plana çıkacak. Gayrimenkul yatırımları, arkadaşlarıyla evde geçirecekleri aktiviteler veya ortak bir amaç için çalışma konuları bu dönemde fayda getirecek konular arasında.

Yükselen Yengeç

Yükselen Yengeç için iletişim, kardeşler, akrabalar, yakın çevre, yolculuklar ve eğitim konuları ön planda. Üzerinde daha fazla düşünmek ve çalışmaları gereken, detay ve sorumluluk gerektiren yazı ve eğitim işleri gündemde olacaktır.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslanlar için finansal konular, sahip oldukları mallar ve para konuları ön planda olacak. Para konusunda sorumluluk almaları gereken, hesap yapmaları gereken bir dönemdeler. Kariyerden kazandıkları gelirlerde artış olabilir. Finansal pazarlıklar için uygun bir dönem.

Yükselen Başak

Yükselen Başaklar için oldukça belirgin geçecek bu yeniay özellikle iş ve sağlık konularda belli tamamlanma enerjileri taşıyor. İş ve sağlık konularda bir devrin sonu veya geçeceğiniz başka bir bilinç durumu olabilir. Duygusal yoğunluğunuzun bu konularda daha fazla olduğu bir dönem. Eğitim aldığınız ve vizyon sahibi olduğunuz konular, yabancılar veya öğretmenlerinizden destek alarak kendinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Bu dönemi en kapalı veya en az belirgin geçirecekler yükselen Teraziler olacak. Bu dönemde iş hayatınızda gözünüzden kaçan veya size yeterince bilgi verilmemiş hatta arkanızdan çevrilen işler olabilir. Sağlık ve hastane konularıyla uğraşmanız gerekebilir. Bilinçaltında veya psikolojinizde bazı şeylerin sonu ile belli farkındalıklar yaşadığınız bir dönem olacak.

Yükselen Akrep

Yükselen Akrepler için insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları gibi ortak bir hedef uğruna çalıştığınız topluluklardaki yeriniz ön plana çıkacak. Bu konularla ilgili belli sonlanmalar ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Birebir arkadaşlık ettiğiniz kişiler, eşiniz veya ortağınız ile bu gruplar içinde bulunabilir ve çalışabilirsiniz.

Yükselen Yay

Yükselen Yay için bu dönem kariyer ve başarı ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bazı konularda bitişler ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Toplum önündeki etiketiniz, kimliğiniz ve bilinirliğiniz ile ilgili konular da gündemde. Sabırlı ve sorumluluk sahibi bir tavır içerisinde olduğunuzda bu sizi kariyerinizde bir adım öteye taşıyacaktır. Ayrıca iş arkadaşlarınızdan da destekler alabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Bu dönemde akademik konular, eğitim konuları, yurtdışı ile ilgili konular, yolculuklar ve yayıncılık konusunda çalışmalarınız ön planda olacaktır. Eğitim alanında iseniz sınavlar veya hazırlamanız gereken yazılar, yayınlar olabilir. Yaratıcılığınız ve sahne becerileriniz size bu alanlarda yeni açılımlar sağlayacak ve destek olacak.

Yükselen Kova

Yükselen Kovalar için borçlar, krediler, alacak verecek konuları, ortaklaşa veya eşin gelirleri konuları ön plana çıkacak. Bu dönemde yapacağınız bazı finansal harcamalar üzerinde detaylı düşünmek ve hesap yapmak durumundasınız. Ailenizden borçlarınız ile ilgili maddi destekler almanız gündemde.

Yükselen Balık

Yükselen Balık için gündeme gelecek konular ortaklıklar ve ikili ilişkiler olacak. Evlilik veya ortaklarınızla ilgili birtakım şeyleri düzeltmek, masaya yatırmak ve analiz etmek üzere bir araya gelebilirsiniz. Kardeşleriniz ve akrabalarınız size bu konularda destek olabilir. Eğer konu ortaklık ise çevreniz ve iletişimde olduğunuz kişiler size fayda sağlayabilir.