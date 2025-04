3 dakikada kendizi daha iyi hissedin

Verimlilik, hayatın her alanında önceliğimiz haline geldi. Bu yüzden, iyi oluş ve ruh sağlığımız söz konusu olduğunda da aynı yaklaşımı benimsememiz hiç şaşırtıcı değil. Son zamanlarda favorimiz haline gelen yeni ve pratik öz bakım rutini ise tam da bu ihtiyaca cevap veriyor.

Kendini geliştirmeye meraklı herkes, şükran duymanın faydalarının farkındadır. Yazar, dönüşüm koçu Nazanin Mandi, yalnızca üç dakikanızı ayırarak minnettarlık pratiği yapmanın sizi daha mutlu edebileceğini—hatta daha uzun yaşamanıza yardımcı olabileceğini dile getirdi. Peki minnettarlığın faydaları nelerdir ve bu pratik nasıl yapılır?

Günlük, her gün minnettar olduğunuz birkaç şeyi fark etmek üzerine üç dakikalık bir pratik. Yeni bir iş, hayalinizdeki partner, maddi bolluk ya da daha iyi bir sağlık durumu istiyor olabilirsiniz—tüm bunlar, hayatınızdaki güzellikleri fark etmek ve onlara odaklanmakla başlıyor.

Birkaç mum yakarak, yanınızda şans getirdiğine inandığınız bir eşya... Ellerinizi kalbinizin üstüne koyup, ‘Olanlar ve geçmişte olanlar için teşekkür ederim’ diyebilirsiniz. Bu süreç meditasyon gibi olabilir ve sadece birkaç dakika sürebilir. Kahveniz demlenirken ruh halinizi yükseltecek mükemmel bir aktivite düşünebilirsiniz bunu.

3 dakikada minnettarlık egzersizi nasıl yapılır?

1. dakika: İçinde huzur hissettiğiniz bir alanda oturarak mekânınızı fark edin. Işıklandırma, mumlar, anlamlı objeler ve bir günlük ya da not defteri gibi araçlar bu meditasyon ortamını yaratmanıza yardımcı olabilir.

2. dakika: Rahatladıktan sonra günlüğünüzü veya sevdiğiniz bir kalem ve kağıdı alın. Minnettar olduğunuz şeylerin fiziksel bir listesini yazın—büyük ya da küçük fark etmez. Hedef; bedeninizi ve zihninizi neşeyle dolduran üç ila beş kişi, yer ya da şeyi hayal etmektir. Bu duyguları sadece listelemek değil, gerçekten hissetmeye çalışmak önemlidir.

3. dakika: Bu minnettarlık hali içindeyken derin ve yavaş nefesler alın. Bu duyguların içinde kalmak için gözlerinizi kapatabilir ve ellerinizi kalbinizin üstüne koyabilirsiniz. Bu sizi bedeninize bağlar ve farkındalığınızı artırır. Kendinize uygun başka yöntemler de bulabilirsiniz. Gözlerinizi açmadan önce bu huzur anının keyfini çıkarın ve gününüze öyle devam edin.

Minnettarlık nasıl daha mutlu eder?

Şunu kabul edelim: Sabah kahvemizin ya da dostlarla geçirilen bir gecenin keyfini pek az şey geçebilir. Ancak gün boyunca bu tarz keyifli anları artırmanın sırrı, bilinçli bir şekilde şükretmekten geçiyor. Ruh sağlığı için tutarlılık çok önemli. Günümüz dünyasında her gün birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Temelimiz, sürekli hatırlatmalarla beslendiğinde başarı için daha sağlam bir zemin oluşur. Bu noktada sabah ve/veya akşam yapılan günlük yazma pratiği devreye giriyor.

Minnettarlığın bilimsel arka planı da oldukça güçlü. Örneğin; Harvard Health’in aktardığına göre, psikolog Dr. Martin E.P. Seligman’ın araştırmaları, minnettarlık mektupları yazıp bizzat teslim eden katılımcıların, bu davranıştan hemen sonra mutluluk skorlarında ciddi bir artış yaşadığını gösteriyor. Yayımlanan bir başka araştırma ise, minnettar bireylerin daha az fiziksel ağrı yaşadığını ve genel olarak kendilerini daha sağlıklı hissettiklerini ortaya koyuyor.

Gerçekten minnettar olduğunuzda... size uygun insanları, şeyleri ve fırsatları kendinize çekersiniz. Bunun zaman alabileceğini unutmayın, her zaman anında gerçekleşmeyebilir. Hemen sonuç alınmadığında, minnettarlığın işe yaramadığını düşünebilirsiniz ama güvenin—minnettarlık her zaman işe yarar ve doğru zamanda karşılığını verir.

Sonuç olarak: Bir minnettarlık pratiğine başlayın ve ona sadık kalın. Pişman olmayacaksınız.

Kaynak: Samantha Heapps. "This 3-Minute Gratitude Exercise Could Help You Feel Happier (& Healthier)". Şuradan alındı: https://www.purewow.com/wellness/gratitude-exercise-to-feel-happier. (30.03.2023).