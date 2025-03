29 Mart Güneş Tutulması ve burçlara etkileri

Bir kıvılcım yanıyor;

Kalbinde, ruhunda, zihninde, dünyanda...

Karanlıklara ışık tutan, hayat sahneni aydınlatan, olmamışları açığa çıkartan, uyuyanları uyandıran.

Bir kıvılcım yanıyor...

Geleceğe alev alev uzanan, kalbindeki arzuları ateşleyen, umudu parlatan, yaşamı canlandıran...

Eskiyi kül eden, küllerinden doğuran.

Hem yakan, hem yaratan.

Bir kıvılcım; ruhunda parıl parıl parlıyor, benliğine doluyor, güneşine yeniden doğuyorsun.

Zodyağın ilk burcu olan Koç Burcunda Kısmi Güneş Tutulması yaşıyor, son 1,5 yıla nokta koymaya hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz bu döngüde kim olduğumuzu daha iyi anladık, ilişkilerimizde sen-ben dengelerini yeniden düzenledik, herkesi olması gereken yere koyduk, hakkımızı aramayı öğrendik ve artık yaşadığımız haksızlıkların, adaletsizliklerin, kendi özümüzü korumanın ödüllerini almaya, ilahi adalet döngüsüne ilerliyoruz.

Bu tutulma ile birlikte Neptün de 165 yıllık döngüsünü tamamlayacağı için, bu döngü güçlü başlangıç ve bitişleri yaşamımıza taşıyacak. Ruhsal bir uyanış yaşayacak, yaşam amaçlarımıza doğru ilerleyeceğiz. Bu süreçte yaşamımızın ruhumuzla gerçekten uyumlu olup olmadığını gözden geçireceğiz. Eskiyen, yolunda gitmeyen, çirkin ve değişmesi gereken ne varsa en karanlık denizlerin derinliklerinden yüzeye çıkacak. Ve ışığın altında gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. Ardından bir kaos ile temizlenecek, arınacak ve dalgalar kıyıya vurduğunda, yepyeni bir düzene ilerleyeceğiz.

Bu tutulma '9' derecede gerçekleşiyor. Tıpkı Venüs ve Merkür Retrolarının 9 derecede başlaması ve bu yılın '9' yılı olması gibi. 9, rakamların sonuncusudur. Tamamlanma, dönüşüm ve doğumları anlatır. Bu döngü bizi cesaret ve kararlılıkla değişimi kucaklamaya davet ediyor. Bu süreçte ruhumuzu ateşe veren ne ise onun peşinden gitmeli, kendimiz için ayağa kalkmalı, gerçek arzularımıza doğru ilerlemeliyiz. Ancak, Venüs ve Merkür'ün retro olduğunu unutmamalı, ilerlemeden önce planlı olmalı, geçmişten dersler alarak ve düşünerek hareket etmeliyiz. Zira, tutulmanın gerçekleştiği Algenib Sabit Yıldızı, ani ve plansız atılan adımlarla yanlış kararlar verebilmeyi anlatıyor. Aynı zamanda alanımızı negatif etkilerden, çatışmalardan, kaostan beslenen kişilerden korumayı hatırlatıyor.

Tutulma döngüsüyle birlikte son aylarda belirsiz olan her şey netleşmeye başlayacak. Ne yapmamız gerektiğine dair yaşamdan önemli işaretler alacak, ilahi adalete tanıklık edeceğiz. Olması ve olmaması gerekenler bu süreçte kadersel olarak yaşanacak. Bu döngü ile başlattığımız her şey, attığımız her adım, uzun yıllar boyunca yaşamımızda etki yaratıyor olacak. Potansiyellerimiz, yeteneklerimiz açığa çıkacak, kendimizle yeniden tanışacak, hayal ve isteklerimizi gerçekleştirecek yaratıcılık ve ilham enerjisiyle dolacağız. Ancak daha önce yapıldığını düşünerek atacağımız adımlardan vazgeçmemeli, eskiye yeni bir soluk getirmeli, farklı bakış açıları katmaktan, bir şeyleri yeniden yorumlamaktan çekinmemeliyiz.

Bugünlerde içimizden dolup taşan duygular, çocuk kalbimizin bize kendini duyurma çabasıdır. Bu süreçte hayata, otoriteye ve yaşadıklarımıza kızgınlıklarımız ve kırgınlıklarımız daha da ayaklanabilir, tahammülümüz az olabilir, yapamadıklarımız ve söyleyemediklerimiz üzerimizde baskı yaratabilir, yaralarımızı güce ve yaşam enerjisine dönüştürerek ayağa kalkabiliriz.

Kalpten bağlı olan ilişkiler yeniden birleşebilir, kalbinde aşkın ateşini taşıyanlar daha korkusuz ilerleyebilir, gerçek olmayan bağlar ise sona erebilir. Ezelden birbirine söz vermiş, karmik bağları olan ruh ikizleri ve ruh eşlerinin kavuşmalarına da şahit olabiliriz. Barışmalar, geri dönüşler, affetmeler yaşanabilir, aynı zamanda yaralı kalbimizi şifalandırabilir, yaralayanların ilahi adalet sürecine şahit olabiliriz.

“Senin kendinden şüphe etmenden beslenen bir dünyada, kendini sevmek asi bir eylemdir.”

Doğallığını yaşamanın, olduğun gibi olmanın, olduğun gibi sevilmenin, doğru sınırları çizmenin, başkalarının çizdiği kalıplara girmemenin, kendi şarkını söylemenin, bağımsızlığın, özgürlüğün hafifliğini yaşamaya hazır mısın? Şayet yolunu kaybetmişsen, kalbinin ışığını takip et.

Güneş Tutulması'nın Dünya'daki etkileri

-Hak, adalet, özgürlük konuları daha fazla gündeme gelebilir, hakkımız olanı yaşamak adına ayağa kalkabiliriz. Sınırlanamayan eylemler ve ülke sınırları dışına taşan olayları tüm dünyada deneyimleyebiliriz.

-Tutulmanın görüldüğü; Kuzey Amerika, Orta Avrupa, KuzeyBatı Afrika ülkeleri, Amerika’nın belli bölgeleri ve Grönland daha fazla etki altında kalabilir.

-Volkanik aktiviteler, deniz depremleri, yangınlar, ayaklanmalar, liderler ve yöneticiler arasında güç mücadeleleri, asker, ordu ve güvenlik konuları, savaş adımları, yeni savaş teknolojileri, uçak kazaları, seller, ünlü ve sporcu kayıpları, siyasi kayıplar, diplomatik anlaşmazlıklar ve yeni uluslararası anlaşmalar, üniversiteler ile ilgili yeni kararlar, sosyal medya, TV, moda, makyaj veya influencer dünyasında yeni düzenlemeler, skandallar yaşanabilir. AB veya NATO içi değişimler yaşanabilir. Piyasalarda deviasyon, büyük dalgalanmalar, zamlar, faiz oranlarında artışlar konuşulabilir.

-Ülkemizde ise spor, sanat alanlarında başarılar yaşanabilir. Spiritüel alanlarda dünyaya ışık tutabiliriz.

-Tutulmanın gerçekleştiği 149 numaralı Saros Döngüsü ile 1664, 1971, 1989, 2006 ve 2013 yılına benzer olaylar yaşayabiliriz. (Bu döngüde Çavyşesku idam edilmiş, Berlin Duvarı yıkılmış, Taksim olayları yaşanmıştı...) Yeni ve güçlü liderler ortaya çıkabilir.

29 Mart Güneş Tutulması'nın burçlara etkileri

Koç

Burcunda gerçekleşen tutulma ile; kendinle yeniden tanışmaya, büyük dönüşümlere, geçmiş tecrübelerinin ışığıyla geleceğe ilerlemeye hazırlanıyorsun. Bu döngüde yeni fikirler ve ilhamlarla dolabilir, daha cesur olabilir, kendini merkeze alabilirsin. Ruhundaki savaşçı uyanırken, iç sesine güvenmeli, sezgilerini dinlemeli ve kararlı olmalısın. Hayatında sana iyi gelmeyen ne varsa geride kalıyor, arınıyor, gerçek potansiyeline kavuşuyorsun. Ertelediğin başlangıçları yapmanın, söylenmemiş sözleri söylemenin, göremediklerini görmenin vakti.

Boğa

Güneş Tutulması; bilinçaltının derinliklerini aydınlatıyor. Orada hem bir kaos hem sessizliğin saklı. Bu süreçte iç dünyanın gizli katmanlarını keşfedecek, o katmanlarda; ertelenmiş hayallerini, geçmişini, ilhamları, bastırılmış duygularını, gelecek ilhamlarını bulacaksın. Bugünlerde netlik arzusunda olmak yerine bilinmeyene teslim olmalı, sürecin seni olması gereken değişimlere ilerlettiğini bilmelisin. Böylece; bırakman gerekenleri bırakacak, gizli saklı olanları görecek, korkularınla ve gerçeklerle yüzleştikçe hafifleyecek, belki dile getirmekten bile çekindiğin hayallerinin peşinden koşmaya başlayacaksın.

İkizler

Güneş Tutulması, hayallerini aydınlatıyor. Bu döngüde hayallerinin ve isteklerinin yalnız kendi yolunu değil diğerlerinin yaşamını da etkilediğini fark edecek, kolektif değerlerinden ve sosyal çevrenden ilham alacaksın. Seni besleyen, yükselten, seni hayallerine taşıyan kişilerle tanışacak, amaçlarınla uyumlu olmayan çevrelerden özgürleşeceksin. Senin frekansında olan kişilerle buluştukça, kendini de bulduğunu fark edeceksin. Bu süreçte dünyaya ilham verecek fikirlerle dolabilir, toplum önünde öne çıkabilirsin.

Yengeç

Güneş Tutulması, geleceğini aydınlatıyor. Bu döngüde bir adım geriye çekilerek nerede olduğunu ve nasıl bir gelecek istediğini yeniden düşünmelisin. Gerçek özünle uyumlu mu ilerliyorsun yoksa diğerlerinin çizdiği yoldan mı gidiyorsun? Bu süreçte kariyerini, statünü, imajını ve hayatını gözden geçirebilir, radikal kararlar alabilirsin. Yeteneklerini ve potansiyelini daha çok açığa çıkartabilir, yükselebilir, kendi işini kurabilir, daha özgür ve bağımsız bir yol çizebilirsin. Bugünlerde attığın adımların uzun yıllar boyu seni etkileyeceğini bilmelisin.

Aslan

Güneş Tutulması, ufuk çizgini aydınlatıyor. Bu döngüde sınırlarını aşmak, hayatı yeniden keşfetmek, bilinmeze yürümek ve yeni olanı deneyimlemek için içsel bir çekim duyabilirsin. Diğerlerinin kalıplarından, inançlarından, yargılarından özgürleştikçe kendini bulabilir, inandıklarının peşine düşebilirsin. Konfor alanının dışına çıkmak, yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek ruhunu beslerken, aradığın cevapları cesur keşiflerinde bulabilirsin. Taşınma, eğitim, yurt dışı seyahatleri, ilahi adalet döngüsü gündeminde...

Başak

Güneş Tutulması, ruhunun derinliklerini aydınlatıyor. Bu döngüde daha derine, tamamen içe bakma cesareti göstermeli, tutkularını, arzularını ve korkularını görebilmelisin. Kontrolü bırakabilmeli, içgüdülerine güvenmeli ve tutunduklarından özgürleşmelisin. Sana iyi gelmeyen kişi, yer, duygu ve düşünceler, suçluluklar, tereddütler arınman için daha fazla açığa çıkabilir. Böylece onları kolayca bırakarak, şifalanabilirsin. Bu süreçte yeni kaynaklar, mali alanda hakkını almak ve alacak- verecek dengesini yeniden kurmak da gündemine gelebilir. Yaşadığın değişimlerle kendi gücünü yeniden keşfedebilir, büyük bir uyanış evresinden geçebilirsin.

Terazi

Güneş Tutulması, benliğine ayna tutuyor. Bu süreçte ilişkiler, evliliğin ve diğerleri aracılığıyla kendini daha iyi tanıyabilir, kendi derinliklerine bakabilir, en derin ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını görebilirsin. Onaylanma çabasıyla kurduğun veya dengesiz olan ilişkiler geride kalırken, benliğini ve gerçek duygularını yaşadığın bağları daha sağlıklı devam ettirebilirsin. Kendi özünü koruduğunda diğerlerinin de senin frekansına uyumlandığını görecek, daha derin ve samimi bağlar kurabileceksin. Bu döngüde evlilik kararı alabilir veya ilişkinde heyecanlandıran ve ruhuna iyi gelen gündemler de yaşayabilirsin.

Akrep

Güneş Tutulması, hayat düzenini aydınlatıyor. Dünyan, rutinlerin, işin, alışkanlıkların yalnızca sıkıcı görevlerden mi ibaret yoksa gerçek benliğinle uyumlu mu? Yataktan seni mutlu uyandıracak sebeplerin var mı, yoksa daha çok tükeniyor gibi mi hissediyorsun? Bu süreçte mutluluğu derin anlamlar taşıyan sıradan anlarda bulmaya davetlisin. Alışkanlıklarını ve iş düzenini kendine iyi gelecek şekilde değiştirebilir, bedeninin sinyallerini dinleyerek ruhunu ihmal ettiğin yerleri görebilirsin. Bu döngüde küçük adımların büyük değişimler yaratacağını bilmelisin.

Yay

Güneş Tutulması, seni hayat sahnene çıkarıyor. Bu döngüde iç dünyan ile dışarıdan gördükleri 'sen'in ne kadar uyumlu olduğunu gözden geçirecek, gerçekte olduğun kişi olarak sahneye çıkmaya davet edileceksin. Kendine duyduğun şüpheler ve tereddütler seni kuliste tutuyorsa, ayaklanan arzuların ve tutkuların ile bu döngü geride kalacak. Yaratıcılığını, potansiyellerini, yeteneklerini göstermek ve doğallığını yaşamak için özlemle dolacaksın. Bu süreçte aşk hayatın canlanabilir, heyecanlı gelişmeler yaşayabilir, benliğinle uyumlu olmayan ilişkileri geride bırakabilirsin. Çocukluk yaralarını, cesurca kendini göstererek ve kabul ederek aşabilirsin. Çocuk sahibi olabilir, çocuğunla ilgili yeni gündemler yaşayabilir, yeni hobiler edinebilirsin. Eşsizliğini korkusuzca gösterdikçe, ne yaparsan aşkla yaptıkça, ışığının parladığını göreceksin.

Oğlak

Güneş Tutulması köklerini aydınlatıyor. Bugünlerde geçmişini, aileni, çocukluğunu daha çok düşünebilir, nostaljik zamanlardan geçebilirsin. Aidiyetlerini daha çok sorgulayabilirsin. Bu süreçte geçmişe takılı kalmak yerine onun geleceğini nasıl şekillendirdiğini görmeli, köklerinden gücünü almalı ama ilerlemek istediğinde onlara tutunarak, negatif deneyimlere takılarak, kendine engel olmamalısın. Bu döngüde evin senin için ne anlama geldiğini düşünebilir, ait olduğun yerleri bulmak üzere taşınma, yuva kurma, ayrılma, kendi evine çıkma gibi gündemler yaşayabilirsin. Hayatının temelini yeniden şekillendirirken, özünü korumalı, sana aile gibi hissettiren insanları seçmeli, güvenli yeni bir gelecek inşa ettiğini bilmelisin.

Kova

Güneş Tutulması, hayat pencereni aydınlatıyor. Kendi şarkını özgürce söylemeye, gerçek sesini duyurmaya, kendini ifade etme biçiminde devrim yaratmaya davet ediliyorsun. Bundan böyle söylenmeyenleri söyleyecek, fikirlerini hayata geçirebilecek, yazarak, konuşarak daha fazla etki yaratabileceksin. Bu süreçte sınırlarını doğru çizmeli, daha açık iletişim kurmalı, kişisel gelişimine katkı olmalı, gezmeye ve öğrenmeye açık olmalısın. Düşüncelerini korkusuzca paylaşmalı, ancak sesinle ilham olacağını bilerek yıkıcı değil yapıcı olmalısın.

Balık

Güneş Tutulması, değerlerini aydınlatıyor. Yeteneklerini göstermeye, sahip olduğun güzellikleri açığa çıkartmaya, potansiyelini korkusuzca yaşamaya davet ediliyorsun. Böylece daha üretken olabilecek, işini motivasyon ve aşkla yapabilecek, kaynaklarını çoğaltabileceksin. Yeter ki; zamanına, emeklerine ve sahip olduklarına değer ver ve alma verme dengeni koruduğundan emin ol. Kendinden şüphe etmeden, dünyaya sunduklarının bir anlam taşıdığına güvendikçe, içindeki ilhamlar özgür kalacak, kaderindeki güzellikleri yaşamaya başlayacaksın.

Sevgilerimle

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi