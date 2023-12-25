27 Aralık 2023 Yengeç burcunda Dolunay

27 Aralık 2023'te Yengeç burcunda gerçekleşecek Dolunay burçları ve yükselen burçları nasıl etkileceyek?

27 Aralık 2023 Yengeç burcunda Dolunay
Astroloji
Giriş: 25 Aralık 2023 10:25 Güncelleme: 25 Aralık 2023 10:26
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27 Aralık saat 03:33’de Yengeç burcunun 4 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Yengeç burcu aile, sevdiklerimiz, evimiz, gayrimenkul, duygularımız ile alakalıdır. Bu dönemde bu konularla ilgili önemli muhasebelere gireceğimiz bir Ocak ilk yarısı yaşayacağız. Dolunay muhasebe ve gözden geçirme ile alakalı olduğu gibi birtakım konuların da açığa çıkması anlamına gelir.


An derecesi an haritasının 9. evinde. Dünyada din ve felsefe konuları, dış ticaret konuları, ülkelerin birbiriyle ilişkileri, sular, denizler ile ilgili konular gündeme gelebilir. Kişisel hayatlarımızda da eğitim, uzak akrabalar, uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili çalışmalar, belki yurtdışına yerleşim veya yurtdışında konaklama gibi konular da çoğunlukla gündeme gelecektir.


An derecesiyle Satürn’ün de uyumlu bir açısı var. Duygularımızı da gözardı etmeden disipline olabildiğimiz bir Ocak ilk yarısı yaşayacağız.


Ayrıca an derecesi an haritasının 9. evinde. Bu da disiplin konularımızın idealize ettiğimiz konularla, hayat felsefemizle, hedeflerimiz ve amaçlarımızla da çok bağlantılı olduğunu göreceğiz. An haritasının yükselen burcu da Akrep. An’ın kalitesinde dönüştürücü bir hava var. Kendimizi disipline ederek dönüştüreceğimiz bir yeniyıl başlangıcı geçirebiliriz.


An derecesi iki adet önemli sabit yıldızla paralel açı etkileşiminde. Bu etkileşimi kavuşum açısı gibi düşünebiliriz. Biri POLLUX biri de SCHEAT. SCHEAT biraz zorlayıcı bir etkidir ve düşünen kişi, entelektüel çalışan kişi anlamına gelir. POLLUX ise yaratım sancısıyla alakalıdır. Yani tüm bu etkileri toplayacak olursak disipline olduğumuz bir dolunay olacak.


Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;


Yükselen Koç

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Gayrimenkul alım satımı, borçlar, krediler, ortaklaşa gelirler de bu dönemin etkileri arasında. Kariyer konularında birtakım krizler yaşanabilir, bu da aile hayatına yansıyabilir.


Yükselen Boğa

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir dolunay. Yurtdışı veya akademik konularda, öğretmenlerinizle veya uluslararası çalıştığınız kişilerle birtakım krizler yaşayabilirsiniz.


Yükselen İkizler

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Borçlar veya ortaklaşa gelirler ile ilgili birtakım krizler yaşayabilirsiniz.


Yükselen Yengeç

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir dolunay. Ayrıca flörtleriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili konular da ön planda olacak. İkili ilişkiler alanı biraz krizli ve dönüştürücü olabilir.


Yükselen Aslan

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul konuları da ön plana çıkıyor.


Yükselen Başak

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Ayrıca flörtler veya varsa çocuklarınız veya sahneye çıktığınız, yaratıcılığınızı gösterdiğiniz konularla ilgili krizler içerisinde kalabilirsiniz.


Yükselen Terazi

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda da birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca finansal konuların da öne çıktığı bir Ocak ikinci yarısı yaşayabilirsiniz.


Yükselen Akrep

Bu dönemde genel sağlığınız, görünüşünüz, akademik konular, yabancılar ve yolculuklarla ilgili vurgu yaşayacaksınız. Eğitim ile ilgili konular veya anlaşma, iletişim, yazışma konularında birtakım krizler yaşanabilir.


Yükselen Yay

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili birtakım dirençler veya krizlerle karşılaşabilirsiniz.


Yükselen Oğlak

Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir dolunay döneminden geçiyorsunuz. Ayrıca içerisinde kariyer ve başarı konularıyla da alakalı birtakım hayatınızın genelini ilgilendiren ve ilişkilerinize yansıyan krizler ve dönüşümler olabilir.


Yükselen Kova

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Gizlide kalmış konuların da açığa çıkacağı ve sizi psikolojik olarak zorlayabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Ayrıca kariyer konuları da bu dönemin ana konuları arasında.


Yükselen Balık

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Bulunduğunuz gruplarda veya arkadaşlarınızla oluşabilecek krizler sahne, çocuk veya flört konularını da etkileyebilir. Ayrıca eğitim ve uzak yolculuklar, yabancılar’da bu dönemde gündemde.




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