26 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 26 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

26 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 26 Aralık 2022 12:00
ABONE OL

Esenlikler. Bu haftanın önemli aktörleri Merkür ve Venüs. Yılın son günü bu ikisinin kavuşumuna sahne olacağız. Bu da eğlence, ikili, ilişkiler, sosyallik, önemli konuşmalar, belki romantik konuşmalar ve jestler için oldukça belirgin bir etki olacak. Venüs ayrıca hafta başında Neptün ile uyumlu açı içerisine girecek. Bu da yine romantizmi, destekleri, empatiyi, sezgileri, sosyal destekleri yükseltecek bir etki olacak. Kısacası Venüs bu hafta oldukça belirgin ve uyumlu etkiler altında olacak.


Haftanın negatif sayılabilecek etkisi ise Merkür’ün retro periyoduna başlayacak olması. 29 Aralık’ta retroya başlayacak fakat durağan pozisyonu da göz önüne aldığımızda hafta boyu Merkür’ün durağan ve geri hareketi etkisini yaşayacağız. Yani aslında her ne kadar açılar güzel de olsa yeni başlangıçlar için çok da elverişli olmayan yaklaşık 3 haftalık bir periyoda giriyoruz.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Ay Satürn kavuşumu biraz zorlayıcı, sendromlu bir güne işaret ediyor. Entelektüel faaliyetler için zorlayıcı, bilmek ve öğrenmek zorunda hissettiğimiz bir gün.


Salı

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan ay ile gün içerisinde kendimizi ifademiz güçlü ve ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz, duygularımızı da iyi ifade ettiğimiz bir gün geçireceğiz.


Çarşamba

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ederken bugün Neptün ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Bu da hep bahsettiğim gibi çok yüksek bir balık burcu etkileşimi demek. Yani merhametli, duygusal, hassas, romantik, biraz kafası karışık ve oldukça yaratıcı bir gün geçireceğiz.


Perşembe

Ay, Koç burcuna geçiyor. Haftanın en enerjik günü ve gün içerisinde Ay Jüpiter kavuşumu ile aşırı hareketli ve iyimseriz. Dışarı aktiviteleri için güzel bir gün, ayrıca eğitim ile de değerlendirilebilir. Merkür bugün geri hareketine başlıyor ve en durağan konumda.


Cuma

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Enerjimiz hala yüksek. Gün içerisinde ay çok fazla açısal etkileşime girmeyecek. Cesur ve girişken bir gün.


Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Koç burcundaki ilerlemesine devam edecek. Merkür Venüs ve Plüton’un bir araya geldiği günlerdeyiz. Ay da bu üçlüye sert açı yapacak. Bu gün kıskançlıklara, yanlış anlamalara dikkat. Ay Boğa burcuna akşam saatlerinde geçecek.


Pazar

Ay, Boğa burcuna dün itibariyle geçiş yaptı. Fakat boğa sakinliği yerine Uranüs’lü değişik, eksantrik bir gün olacak. Yine de Boğanın sakin enerjisi de üzerimizde fakat günü hareketlendirmek adına değişik bir şeyler yapabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 26 Aralık Pazartesi

26 Aralık 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
İlham herkes için bir şelale gibi akıyor! Bugün herkese odaklanmak için pek çok güzel şey verecek ve bariz olanın ötesine bakmaya, evrenin doğasında var olan olasılıkları görmeye motive edecek. Bütün bu ileriye iten güçle birlikte gün sizi, kollarınızı sıvamaya ve zamanınızdan en iyi şekilde yararlanmaya teşvik ediyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Düşüncelerinize ufak bir dış katkı, iç görünüzü arttırabilir. Şimdi işleri yapmanın farklı ve daha iyi yollarını keşfetmeye hem odaklanırsınız hem de ilham alırsınız. Kitaba göre hareket etme konusunda endişelenmeyin! Bu dünyaya ait olmayan bir şeyin realitenizin büyük bir parçası haline gelebileceğini bilerek, kendinizi imkânsıza açın. Sizin için bir sınır mevcut değil.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Uzaklardan gelen insanlar bugün size çok özel fırsatlar sunabilir. Zihniniz dışa dönük ancak kalbiniz sosyal çevrenizde kalabilir. İster arkadaşlarınız, ister parçası olduğunuz bir organizasyon olsun, sosyal ağınız size hayatınızı büyülü bir şeye dönüştürme şansı verebilir. Başkalarının sizi benzersiz kılan şeyleri görmesine ve takdir etmesine izin vermeye istekli olun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Güçlü odaklanma artık sizin olabilir. Bugün size sunulan nimetlerini en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Hızlı düşünmeniz, patronlarınızın veya etkilemek isteyebileceğiniz kişilerin sizi görebileceği bir yerde parlama şansı elde etmenize neden olabilir. Yeteneklerinize tanık olan herhangi biri, muhtemelen yeteneğinizden inanılmaz derecede etkilenecektir. İçinizde ne sakladığınızı bilmelerini sağlayın!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Etkili bir kişi bugün ufkunuzu genişletmenize yardımcı olabilir. Hayatınızdaki önemli kişiler, platonik olsun ya da olmasın, sizinle deneyimlerini paylaşmak için can atıyor. Belki şu anki yakın bir arkadaşınızla veya çok farklı bir geçmişe sahip biriyle bir görüşme ayarlamak isteyebilirsiniz. Farklılıklarınızı ne kadar kutlarsanız, o kadar başarılı olabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Açık fikirli olursanız, en küçük değişiklikler büyük gelişmelere yol açabilir. Bugün, en küçük ayrıntıdan en geniş kuşbakışı görünümüne kadar her şeyin ölçüsünü alabilene kadar zihinsel gücünüzü artırıyor İlk bakışta nispeten basit görünen bir şey, ileride büyük kazançlar sağlayabilir, bu nedenle daha ince noktaları göz ardı etmeyin. Başarınızın anahtarı onlarda olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnkar edilemez bir sihir şu anda hayatınızı aydınlatıyor! Bugün sizin için bazı çok özel anları kapınıza getiriyor. Karşınıza bir peri masalından fırlamış gibi hisseden biri çıkabilir veya belki de bir tavşan deliğine düşüp kendinizi Harikalar Diyarında bulan kişi sizsiniz. Sonsuza dek mutluluğunuz size bu kadar yakınken, cesaretini kırmamaya özen gösterin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İhtiyacınız olan her zaman sahip olduğunuzu hatırlamak önemlidir. Bugün insanlarla aranızda faydalı bir bağlantı var ve birlikte sinirlerinizi yatıştırmak ve uçuşan tüyleri yatıştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Son zamanlarda ayaklarınızın yerden kesildiğini hissettiyseniz veya herkesin her şeyi sizden beklediği gibi düşünceleriniz varsa, bunu silkeleyin ve kendi ihtiyaçlarınızla kendi hızınızda ilgilenin. Diğer her şey şimdilik bekleyebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dürüstlük, evren tarafından her zamankinden daha fazla ödüllendirilir. Bugün, size üzerinde düşünecek çok şey veriyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamanız neredeyse imkansız olacak. Sunacak çok şeyiniz olduğu için, kendinizin ve fikirlerinizin ön planda ve merkezde parlayabileceği olumlu ve yaratıcı satış noktaları bulmaya çalışın. Şu anda yapabileceğiniz en kötü şey kendinizi kapatmak olacaktır.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Size yakın biri çok yakında yardım eli uzatabilir. Özellikle, bir akrabanız veya oda arkadaşınız, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda size mali destek sağlayabilir. Kimsenin yardımını kabul etmek istemeyebilirsiniz, ancak onların katkıda bulunmasına izin vermekte hiçbir sorun yok. Bununla birlikte eğer gerçekten rahat değilseniz, size balık tutmayı öğretmelerini istemeyi düşünün.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayat bazı çok ilginç kıvrımlar ve dönüşler alıyor olabilir. Bugün size ekstra bir deha gücü verirken, performansınızın zirvesindesiniz. Gün nereye giderse gitsin biraz kafa karışıklığı yaratabilir, bu nedenle normal yolunuz her zamanki gibi net bir şekilde tanımlanmış olmayabilir. Herhangi bir yöne doğru tamamen gitmeden kestirmeleri kullanarak bu işin üstesinden gelebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gözünüzü hedefin üzerinde tutmak şu anda biraz zor olabilir. Bugün, her zaman inandığınız gerçekliğin üzerine bir sis çöküyor ve özellikle para söz konusu olduğunda, gerçeklerin izini kaybetmeyi çok kolaylaştırabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda fazla harcama olabilir, bu yüzden cüzdanınıza çok dikkat edin. Parlak bir şey görürseniz, onu hâlâ istediğinizden emin olmak için birkaç gün bekleyin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda harika bir destek ağınız olabilir. İnsanlar sizi desteklemek için sürüler halinde geliyor olabilir. Çevrenizde çok kişi olmasa bile, yanınızda olanlar uzun vadede orada olmalıdır. En iyi arkadaşlarınızı eğlenceli bir geceye davet etmeyi veya takdirinizi göstermek için onları ağırlamayı düşünün. Duygunun karşılıklı olması pratik olarak garanti edilir.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.