26 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın önemli aktörleri Merkür ve Venüs. Yılın son günü bu ikisinin kavuşumuna sahne olacağız. Bu da eğlence, ikili, ilişkiler, sosyallik, önemli konuşmalar, belki romantik konuşmalar ve jestler için oldukça belirgin bir etki olacak. Venüs ayrıca hafta başında Neptün ile uyumlu açı içerisine girecek. Bu da yine romantizmi, destekleri, empatiyi, sezgileri, sosyal destekleri yükseltecek bir etki olacak. Kısacası Venüs bu hafta oldukça belirgin ve uyumlu etkiler altında olacak.

Haftanın negatif sayılabilecek etkisi ise Merkür’ün retro periyoduna başlayacak olması. 29 Aralık’ta retroya başlayacak fakat durağan pozisyonu da göz önüne aldığımızda hafta boyu Merkür’ün durağan ve geri hareketi etkisini yaşayacağız. Yani aslında her ne kadar açılar güzel de olsa yeni başlangıçlar için çok da elverişli olmayan yaklaşık 3 haftalık bir periyoda giriyoruz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Ay Satürn kavuşumu biraz zorlayıcı, sendromlu bir güne işaret ediyor. Entelektüel faaliyetler için zorlayıcı, bilmek ve öğrenmek zorunda hissettiğimiz bir gün.

Salı

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan ay ile gün içerisinde kendimizi ifademiz güçlü ve ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz, duygularımızı da iyi ifade ettiğimiz bir gün geçireceğiz.

Çarşamba

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ederken bugün Neptün ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Bu da hep bahsettiğim gibi çok yüksek bir balık burcu etkileşimi demek. Yani merhametli, duygusal, hassas, romantik, biraz kafası karışık ve oldukça yaratıcı bir gün geçireceğiz.

Perşembe

Ay, Koç burcuna geçiyor. Haftanın en enerjik günü ve gün içerisinde Ay Jüpiter kavuşumu ile aşırı hareketli ve iyimseriz. Dışarı aktiviteleri için güzel bir gün, ayrıca eğitim ile de değerlendirilebilir. Merkür bugün geri hareketine başlıyor ve en durağan konumda.

Cuma

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Enerjimiz hala yüksek. Gün içerisinde ay çok fazla açısal etkileşime girmeyecek. Cesur ve girişken bir gün.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Koç burcundaki ilerlemesine devam edecek. Merkür Venüs ve Plüton’un bir araya geldiği günlerdeyiz. Ay da bu üçlüye sert açı yapacak. Bu gün kıskançlıklara, yanlış anlamalara dikkat. Ay Boğa burcuna akşam saatlerinde geçecek.

Pazar

Ay, Boğa burcuna dün itibariyle geçiş yaptı. Fakat boğa sakinliği yerine Uranüs’lü değişik, eksantrik bir gün olacak. Yine de Boğanın sakin enerjisi de üzerimizde fakat günü hareketlendirmek adına değişik bir şeyler yapabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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