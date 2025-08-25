25 - 31 Ağustos 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın başrolünde Venüs var ve açıları oldukça güzel. Ayrıca Venüs hafta başında Aslan burcuna geçiyor. Eğlence artıyor. Sosyal ilişkilerimizide kendimizi daha fazla ifade etmek, özgüvenimizi yükseltmek istiyoruz.

Devamında Venüs Satürn ve Neptün ile uyumlu üçgen açı gerçekleştiriyor. Bu hem romantizmi, hem sadakati, hem birtakım ilişkisel sorumlulukları yerine getirip hem de empati ve desteği birlikte alabileceğimiz oldukça güzel bir açı. Hayal gücümüz ve bu yaratıcılığı somutlaştırma becerimiz de oldukça yüksek. Bu hafta ikili ilişkiler, sosyal ilişkiler, eğlence, tatil açısından oldukça güzel.

Ayrıca Venüs Uranüs ile de uyumlu açıda. Bu da yine sosyal ve ikili ilişkilerde farklı, sürprizli şeyler yapacağımız, farklı ve eğlenceli geçireceğimiz bir hafta içine işaret ediyor.

Venüs’ün tek zorlayıcı açısı Plüton ile. Bu açı aslında biraz kriz ve tartışma potansiyeli taşıyor. Bu kadar uyumlu açının içerisinde biraz biber katılmış gibi düşünebiliriz. Aslında hem sert hem de zorlayıcı açıları birlikteyken daha çok severiz Astrologlar olarak, çünkü sadece uyum tembellik getirir ve açığa çıkmayı bekleyen potansiyel biraz zorlayıcı açılar ile olur. Çünkü zorlayıcı açılar motivasyondur. Yani bu hafta sosyal ilişkilerimizde yüksek bir ihtiras ve yoğunluk da göreceğiz.

Uranüs Neptün altmışlığı ise bu hafta kesinleşiyor. Aslında bu çok jenerasyonel bir transit ve uzun zamandır etki içerisindeydi. Kısaca büyük yaratıcı, vizyoner, ilham verici, hayallerin akıl ile birleştiği oldukça güzel bir etki ve neredeyse sene boyunca hatta 2026 yılında da bu etkiyi yaşayacağız. Bu etki bu hafta zirve yapan etkilere sahip.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Başak burcunun son derecelerinde haftaya başlıyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Terazi burcuna geçecek. Sabah saatleri biraz iş, biraz sağlık konuları ağırlıklı geçebilir. Terazi saatlerinde ise rahatlıyoruz ve ikili ilişkiler konuları ağırlık kazanıyor. Bugün Ay’ın oldukça iyi açıları var. Venüs ile uyumlu, Uranüs ve Plüton ile de uyumlu açılar. Sosyal ve ikili işikiler açısından oldukça uyumlu, güzel bir gün. Özgüvenimiz de yüksek.

Salı

Ay bugün Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Mars ile kavuşacak. Bugün biraz tartışma, agresyon, sakarlık gibi konulara dikkat. Bugün dünden biraz farklı bu konularda. Duygusal metanetimizi koruduğumuz sürece fiziksel enerjisi yüksek bir gün.

Çarşamba

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dünden daha sakin. Ay Merkür ile uyumlu etkileşimde. Kısa yolculuklar yaptığımız, iletişim trafiği yüksek, kendimizi ifadenin güçlü olduğu bir gün.

Perşembe

Ay Akrep burcuna geçiyor. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu açıda. Bugün yine uyumlu, kendimizi ifademizin yüksek olduğu bir gün diyebilirim. Düne göre biraz daha yoğun duygusal bir gün. Ayrıca gün içerisinde Plüton ile de ay’ın sert bir etkileşimi var. Bugün biraz krizli geçebilir. Ama bu genelde günün erken saatlerinin etkisi. İlerleyen saatlerde bu etki azalacak.

Cuma

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay Akrep’te çok da iyimser sayılmaz fakat ay bugün Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Bugün oldukça özgüvenli, iyimser bir gün diyebilirim. Duygusal oktavımız da çok yüksek, bugün daha tutkulu olduğumuz ve tutkulu olduğumuz konularda da destek alabileceğimiz bir gün.

Cumartesi

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn, Neptün ve Plüton ile uyumlu etkileşimde. Bugün de oldukça verimli, yaratıcılığı yüksek, sezgileri güçlü, odaklanma ve disiplin kabiliyeti olan güçlü, inatçı, sabırlı bir gün. Önemli işlerin aradan çıkması için değerlendirilebilir.

Pazar

Ay Yay burcuna geçiyor. Oldukça iyimser bir pozisyon. Özgüvenimiz ve rahatlığımız da yüksek. Gün içerisinde Güneş ile bir sert açı yapacak Ay ve biraz egosal tartışmalara girebileceğimiz, egosu yüksek bir gün. Aile veya karşı cins ile birtakım anlaşmazlık riski olsa da bu çok da büyük bir risk değil. Enerjimiz yüksek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

