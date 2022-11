21 - 27 Kasım 2022 haftalık burç yorumları

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rutin görevlerle ilgili net olmayan iletişim her an hüsrana yol açabilir. Görünüşe göre her küçük şey hakkında konuşarak sert görünmek istemeseniz de, diğer kişi işi yanlış yapmaya devam ederse, bu sizi rahatsız edecektir. Onlara neden kendi yönteminizle yapılmasını istediğinize dair anlaşılır bir neden verebildiğiniz sürece, muhtemelen ne demek istediğinizi anlayacaklardır. Her şeyi baştan sona anlatırken, daha fazla takip etmeye değer yeni teknikler keşfetme olasılığına da açık olun!