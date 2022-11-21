21 - 27 Kasım 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta uyumlu etkileşimler ve önemli burç değişimleri ve gezegen yön değiştirmeleri göreceğiz. Güneş Jüpiter ile üçgen açıya girecek. Ayrıca Güneş’in Yay burcuna geçişi de bu hafta olacak ki Güneş Jüpiter etkileşimine benzer etkiler yaratacak. Bu hafta oldukça şanslı, yabancılar ve yurtdışı konuları, eğitim konuları açısından oldukça verimli bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Özgüvenimiz ve girişkenliğimizin yüksek olduğu bir haftaya giriyoruz. Dışarı aktiviteleri için de değerlendirilebilir.

Ayrıca Merkür ile Venüs kavuşuma girecek. Bu da ikili ilişkilerde doğru iletişim kurduğumuz, iyi anlaştığımız, sevgimizi iyi ifade ettiğimiz, sanatsal becerilerimizin yüksek olduğu bir hafta geçireceğimiz anlamına geliyor. Ve belki de haftanın en önemli etkisin Jüpiter uzun bir süre sonra ileri harekete geçiyor. Kısa bir süre önce balık burcuna tekrar geçen Jüpiter Koç burcuna geçmek üzere ileri harekete geçecek. Yani topluma entegre olduğumuz konularda artık ardı sıra olayların gerçekleştiğini göreceğiz. Bir süredir bu olaylar biraz bekleme dönemindeydi, artık etkileri görünür olarak da deneyimleyeceğiz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Terazi’de haftaya başlıyoruz. Ay gün içerisinde Satürn ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. İkili ilişkilere odaklandığımızı ve hem ikili hem sosyal ilişkilerde sorumluluk alabileceğimiz, aklı başında olgun davranabileceğimiz, işlerimize odaklanabileceğimiz bir gün.

Salı

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisine çok fazla açısal etkileşim yapmayacak olan Ay Akrep burcunda biraz daha sorgulayıcı, kıskanç ve sahiplenici bir tavır içerisinde.

Çarşamba

Ay Akrep burcunda Uranüs ve Satürn ile zorlu etkileşime giriyor. Haftanın en zorlayıcı günü. Hem değişmek istediğimiz hem de sorumlulukların baskısını üzerinde hissettiğimiz aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarımızın yoğun olduğu fakat bunun karşılanmadığını düşündüğümüz zorlu bir gün geçirebiliriz.

Perşembe

Yeniay Günü. Ay Yay burcuna geçiyor ve Güneş ile kavuşuyor. Gün içerisinde Jüpiter ile de olumlu etkileşime girecek olan Ay özgüvenimizi artıracak, eğitim, önemli anlaşmalar, yurtdışı işleri ile ilgili konulara destek verecek. Dünden çok farklı olarak haftanın en iyicil günü.

Cuma

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan Ay hem özgüvenli hem de sorumluluk sahibi bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Cumartesi

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Hafta sonu olsa da biraz daha sorumluluklarımıza odaklandığımız fakat abartıya da kaçabileceğimiz bir gün. Bu gün duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmamış hissedebiliriz ama bu beklenti içerisinde çok da değiliz gibi görünüyor.

Pazar

Ay Oğlak burcunda ve Uranüs ile uyumlu açı içerisinde. Yani gün Oğlak burcunda sorumluluklar ekseninde geçse de günü farklılaştıracak sürprizli aktiviteler içerisine girebiliriz. Entelektüel faaliyetler için güzel bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya