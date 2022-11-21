21 - 27 Kasım 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 21 - 27 Kasım 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

21 - 27 Kasım 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 21 Kasım 2022 11:00
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Esenlikler. Bu hafta uyumlu etkileşimler ve önemli burç değişimleri ve gezegen yön değiştirmeleri göreceğiz. Güneş Jüpiter ile üçgen açıya girecek. Ayrıca Güneş’in Yay burcuna geçişi de bu hafta olacak ki Güneş Jüpiter etkileşimine benzer etkiler yaratacak. Bu hafta oldukça şanslı, yabancılar ve yurtdışı konuları, eğitim konuları açısından oldukça verimli bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Özgüvenimiz ve girişkenliğimizin yüksek olduğu bir haftaya giriyoruz. Dışarı aktiviteleri için de değerlendirilebilir.


Ayrıca Merkür ile Venüs kavuşuma girecek. Bu da ikili ilişkilerde doğru iletişim kurduğumuz, iyi anlaştığımız, sevgimizi iyi ifade ettiğimiz, sanatsal becerilerimizin yüksek olduğu bir hafta geçireceğimiz anlamına geliyor. Ve belki de haftanın en önemli etkisin Jüpiter uzun bir süre sonra ileri harekete geçiyor. Kısa bir süre önce balık burcuna tekrar geçen Jüpiter Koç burcuna geçmek üzere ileri harekete geçecek. Yani topluma entegre olduğumuz konularda artık ardı sıra olayların gerçekleştiğini göreceğiz. Bir süredir bu olaylar biraz bekleme dönemindeydi, artık etkileri görünür olarak da deneyimleyeceğiz.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Terazi’de haftaya başlıyoruz. Ay gün içerisinde Satürn ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. İkili ilişkilere odaklandığımızı ve hem ikili hem sosyal ilişkilerde sorumluluk alabileceğimiz, aklı başında olgun davranabileceğimiz, işlerimize odaklanabileceğimiz bir gün.


Salı

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisine çok fazla açısal etkileşim yapmayacak olan Ay Akrep burcunda biraz daha sorgulayıcı, kıskanç ve sahiplenici bir tavır içerisinde.


Çarşamba

Ay Akrep burcunda Uranüs ve Satürn ile zorlu etkileşime giriyor. Haftanın en zorlayıcı günü. Hem değişmek istediğimiz hem de sorumlulukların baskısını üzerinde hissettiğimiz aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarımızın yoğun olduğu fakat bunun karşılanmadığını düşündüğümüz zorlu bir gün geçirebiliriz.


Perşembe

Yeniay Günü. Ay Yay burcuna geçiyor ve Güneş ile kavuşuyor. Gün içerisinde Jüpiter ile de olumlu etkileşime girecek olan Ay özgüvenimizi artıracak, eğitim, önemli anlaşmalar, yurtdışı işleri ile ilgili konulara destek verecek. Dünden çok farklı olarak haftanın en iyicil günü.


Cuma

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan Ay hem özgüvenli hem de sorumluluk sahibi bir gün geçireceğimizi gösteriyor.


Cumartesi

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Hafta sonu olsa da biraz daha sorumluluklarımıza odaklandığımız fakat abartıya da kaçabileceğimiz bir gün. Bu gün duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmamış hissedebiliriz ama bu beklenti içerisinde çok da değiliz gibi görünüyor.


Pazar

Ay Oğlak burcunda ve Uranüs ile uyumlu açı içerisinde. Yani gün Oğlak burcunda sorumluluklar ekseninde geçse de günü farklılaştıracak sürprizli aktiviteler içerisine girebiliriz. Entelektüel faaliyetler için güzel bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 21 Kasım Pazartesi

21 Kasım 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Şimdi, harekete geçmek karmaşık bir olasılık olabilir. Muhtemelen iyi fikirleriniz var ancak biraz fazla ileri gitmek mümkün. Başkalarından düşünceleriniz hakkında geri bildirimler almanız mümkün ve duymak istemediğimiz şeyler söylenebilir. Şimdi herhangi bir eleştiri, nihayetinde daha güçlü planlar oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Hiçbir şeyden kaçmanın zamanı değil!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anki konuşmanızda pasif-agresif bir üslup göze çarpıyor olabilir. Başkalarına kızmak için geçerli nedenleriniz varmış gibi hissedebilir ve nasıl bu şekilde görmediklerini merak edebilirsiniz. Belki de bunu kendiniz yarattınız! Belirli bir tepki vereceklerini umarak onlar için bir şeyler yapıp, kafanızdaki sözsüz pazarlığın üzerlerine düşeni yerine getirmeyince hayal kırıklığına uğradığınız oldu mu? Neyi kontrol edebileceğinize odaklanmak için biraz geri adım atmayı düşünün.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizin için önemli olan bir konu hakkında çok heyecanlı olabilirsiniz. Bu avantaja rağmen, görüşlerinizi ait olduğunuz bir kuruluşla paylaşmak yine de gözünüzü korkutabilir. Şimdilik bire bir etkileşimlerde kendinizi ifade etmeye çalışmak daha mantıklı olabilir. Her seferinde tek bir kişinin itirazlarını ele aldığınızda, bunu gerçekten doğru yapmak için yeterince odaklanarak yapma fırsatına sahip olacaksınız. Üzerine inşa edebileceğiniz türden bir başarı için çalışın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi öne sürmek şu anda sinir bozucu olabilir. Gerçekten hatalı olsanız da olmasanız da, bir otorite figürü, onları duygusal olarak incittiğinizi dramatik ve ikna edici bir şekilde protesto edebilir. Bu, kendinizi suçlu hissetmenize neden olabilir, çünkü kim kötü olmak ister? Bu ruh halindeki biriyle uğraşırken, muhtemelen onu kendi tarafınıza çekecek mantıklı bir tartışma yoktur. Bunun yerine, bu arada pratik sonuçlar elde etmeye çalışın. Bununla tartışmak onlar için zor olacak!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İdealist ruhani veya politik görüşleriniz, daha insani ihtiyaçlarınızın önüne geçebilir. Herkesin uyması gereken yüce standartlar hakkında ne kadar çok konuşursanız, gizlice onların altında kaldığınızda muhtemelen o kadar kötü hissedersiniz. Dünyaya katkıda bulunacak iyi şeylere sahip olsanız da, tam olarak düşündüğünüz gibi olmayabilirler. Çevrenizdeki insanlar, etik olmanın zorlukları konusunda radikal dürüstlükten daha fazla ilham alabilirler. Sonuçta kimse mükemmel değil!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sosyal hayatınızda doğru dengeyi bulmak zor olabilir. Yeni bağlantılar kurma hevesinizle, derinden kişisel meseleler hakkında çok fazla şey söylemek sandığınızdan daha kolaydır ve potansiyel olarak dinleyicileri rahatsız eder. Böyle bir açıklama, kurulu bir arkadaşlığın bir sonraki seviyeye ulaşması için tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olsa da, bu durumda muhtemelen henüz orada değilsiniz. Güven oluşturmak zaman alır!
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın bir ilişkideki güç dinamikleri sizi sinirlendirebilir. Belki de diğer kişi, bu statüyü açıkça talep etmenin garip tarafı olmadan sorumlu olmanın avantajlarını istiyor. Tam eşitlikten daha azı fikrine kötü tepki vereceğinizden şüphelenebilirler. Fikirlerine rağmen, belki de farklı seviyelerde olduğunuzu kabul etmeye hazırsınız, tabii bu konuda dürüst olurlarsa. Yargılayıcı olmayan bir tonda soru sormak, bazı çok ilgili ayrıntıları ortaya çıkarabilir. Bir şans verin!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Muhtemelen en yüksek ideallerinize olan bağlılığınız konusunda tutkulusunuz. Kendinize karşı dürüstlük önemlidir. Görüşlerinizi uygulamaya koymak için günlük yaşamınızda istikrardan ne kadar ödün vermeye istekli olduğunuzu derinlemesine düşünün. Dünyada görmek istediğin değişim olmak sizi gururlandırsa da, başka ihtiyaçlarınızın olmasında sorun yok. Rahatınızın da önemli olduğunu anlayacak kadar kendinize değer verin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkalarıyla işbirliği yapmak şu anda sizin için değerli olabilir ancak, kendinizi ifade ederken, bu gelişmenin sizi mahremiyetinizden vazgeçmeye zorladığını hissedebilirsiniz. Tüm bilgilerinizi sonsuza kadar saklı tutamayacağınızı unutmayın, eninde sonunda dürüst olmak zorundasınız. Ayrıca, ifşa etmekten endişe ettiğiniz her ne ise, muhtemelen düşündüğünüz kadar kötü değildir. İhtiyacınız olursa arkadaşlarınızdan tavsiye isteyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın bir ilişkinin temeli bugün sallantılı görünebilir. Karşınızdaki kişinin bağlılıklarını daha belirgin bir şekilde belirlemesini isteyebilirsiniz. Motivasyonunuzu düşünün, kişisel rahatınız için mi bilgi arıyorsunuz yoksa mevcut belirsiz ayrıntıların sosyal statünüzü nasıl etkilediğiyle mi daha çok ilgileniyorsunuz? Cevabınız ne olursa olsun, bunun ihtiyacınız olan kesin değişimleri gerçekleştirme çabalarınıza rehberlik edebileceğini bilmek önemlidir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rutin görevlerle ilgili net olmayan iletişim her an hüsrana yol açabilir. Görünüşe göre her küçük şey hakkında konuşarak sert görünmek istemeseniz de, diğer kişi işi yanlış yapmaya devam ederse, bu sizi rahatsız edecektir. Onlara neden kendi yönteminizle yapılmasını istediğinize dair anlaşılır bir neden verebildiğiniz sürece, muhtemelen ne demek istediğinizi anlayacaklardır. Her şeyi baştan sona anlatırken, daha fazla takip etmeye değer yeni teknikler keşfetme olasılığına da açık olun!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eğlenceli ve yaratıcı bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz, ancak bunu karşılayamayacağınızdan endişelenebilirsiniz. Endişelenmeyin! Mali durumunuzdaki mevcut giderleri düşünmek, size daha iyi katkı sağlayabilecek bazı ayarlamalar yapmanıza sebep olabilir. Savunmasız görünen ve sizden onlarla ilgilenmenizi isteyen diğerlerine karşı yumuşak bir dokunuş olabilirsiniz. Onlara yardım etmek mutlaka yanlış olmasa da, daha az gerekli olan bazı isteklerine karşı koymak için muhtemelen düşündüğünüzden daha fazla alana sahipsiniz. Boş bir bardağı dökemezsiniz!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evde her şeyin istediğiniz gibi olması konusunda ısrar edebilirsin. Belki de görünür bir şey üzerinde kontrol uygulamak, daha kişisel bir konuda yaşadığınız sinir bozucu belirsizliği telafi edecek gibi geliyor. Tüm cevapları bilmek zorunda değilsiniz. Hissettiğiniz olası baskıyı hafifletmenin bir yolu olarak, içinde bulunduğunuz durum hakkında bir yakınınıza samimiyetle güvenmeyi düşünün. En azından dürüstlüğünüzü takdir etmeliler.


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