2025 yılına yönelik kehanetler

Baba Vanga

Bulgar kahin Baba Vanga, 20. yüzyılın önemli kehanetçilerinden biridir. Kör olması ve olağanüstü sezgileriyle tanınan Vanga'nın, 2025 yılına dair bazı kehanetleri şunlardır:

İklim değişikliği:

Vanga, 2025 yılında iklim değişikliğinin etkilerinin daha belirgin hale geleceğini ve birçok bölgenin su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağını öngörmüştür.

Yeni bir salgın:

Yeni ve daha ölümcül bir salgının ortaya çıkacağı, bu salgının dünya çapında büyük bir kriz yaratacağı kehanetleri arasında yer almaktadır.