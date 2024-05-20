2025 yılına yönelik kehanetler

Nostradamus
Michel de Nostredame, daha çok bilinen adıyla Nostradamus, 16. yüzyılda yaşamış ünlü bir kahindir. Kehanetleri, dünyanın çeşitli olaylarıyla ilişkilendirilmiştir. 2025 yılı için öngörülerinden bazıları şunlardır:
Büyük doğal afetler:
Nostradamus'un kehanetlerinde, büyük depremler ve doğal afetlerin artacağına dair işaretler bulunuyor. Bu felaketlerin, özellikle Asya ve Amerika kıtalarında büyük yıkımlara yol açabileceği düşünülüyor.
Siyasi çalkantılar:
Siyasi ve toplumsal çalkantıların artacağı, birçok ülkede iç karışıklıkların ve hükümet değişikliklerinin olacağı öngörülüyor.
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