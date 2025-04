Retro düğün pastaları

Geçmişin süslü düğün pastaları, renkli krema süslemeleri ve detaylı tasarımlarıyla yeniden moda. Bu nostaljik pastalar hem görsel bir şölen sunuyor hem de düğünlere tatlı bir dokunuş ekliyor.

