2024 yazının trend renkleri ve kombin önerileri

Mercan rengi

Enerjik ve neşeli bir renk olan mercan rengi, denizin altındaki mercan resiflerinden ilham alıyor! Bu rengi kombinleyeceğiniz renkler ve desenler ise:

Nötr renkler: Mercan rengi, beyaz ve bej gibi nötr tonlarla mükemmel bir uyum sağlar. Bu kombin, rengin enerjisini dengeleyerek şık ve sofistike bir görünüm yaratır.

Deniz mavisi: Mercan rengini, deniz mavisi tonlarıyla kombinleyerek yazın ferah ve dinamik havasını yakalayabilirsiniz.

Desenli parçalar: Mercan rengini, çiçek desenleri veya tropik motiflerle birleştirerek tatil havasını stilinize taşıyabilirsiniz.