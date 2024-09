Vintage esintili lambalar

2024 sonbaharında en çok kullanılan trendlerden biri vintage tarzdaki lambalar... Turuncu ve avokado yeşili gibi 70'lerden kalma renkleri ve Art Deco benzeri dekoratif tonları siz de evinizde kullanabilirsiniz.

