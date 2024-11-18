2024 Aziz Sancar Bilim Ödülü Canan Dağdeviren’e verildi

2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Canan Dağdeviren’e verildi.

2024 Aziz Sancar Bilim Ödülü Canan Dağdeviren’e verildi
Yaşam
Giriş: 18 Kasım 2024 13:00 Güncelleme: 18 Kasım 2024 13:09
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Teşvik ve TÜSEB Özel Ödülleri sahiplerini buldu. Doç. Dr. Canan Dağdeviren; tıp fiziği, malzeme bilimi ve biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki uluslararası çalışmaları ve geliştirdiği yüksek teknoloji giyilebilir tıbbi cihazlar alanında yaptığı başarılı çalışmalara istinaden 2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’ne layık görüldü.


Ödülü alan Doç. Dr. Dağdeviren sosyal medya hesabında şu cümleleri paylaştı: “Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü TÜSEB’in 10’uncusunu düzenlediği Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda Aziz Sancar Bilim Ödülü’nü kazandım. Bu ödül, Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığım ilk ödül. Ne muazzam bir gurur. Hem örnek aldığım hocam Aziz Sancar’ın adını taşıyan bir bilim ödülünü almak hem de bu ödülü alan ilk kadın araştırmacı olmak mutluluk verici. Yaşadığım bu sevinci tüm kadınlara ve kadınlara destek olan erkeklere armağan ediyorum. Bu ödüle beni aday gösteren Kadir Has Üniversitesi Rektörü sevgili Sondan Durukanoglu Hocam’a candan teşekkür ederim. Hepinizi bilimin olanca ateşi ile kucaklarım.”





Geçtiğimiz yıllarda TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’nü alanlar…

2023

Rekonstrüktif mikrocerrahi ile organ ve kompozit doku nakli alanlarındaki çalışmalarına istinaden Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan


2022

DNA onarımı ve sirkadiyen ritim ile ilgili keşiflerine istinaden Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Halil Kavaklı


2021

2021 yılında uygun aday bulunamaması sebebi ile Aziz Sancar Bilim Ödülü verilememiştir.


2020

Kök hücrenin kansere karşı kullanımı konusunda yaptığı nitelikli çalışmaları ile Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taner Demirer


2019

Özellikle çocuk romatolojisi alanlarında yayımladığı makaleler ve çalışmalarının yarattığı etki ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Seza Özen


Biyokimya ölçüm yöntemi geliştirme alanında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özcan Erel


2018

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel


Nörodejeneratif hastalıklar alanında nörodejeneratif hastalıkların patofizyolojisi, hücresel sinyal iletim yolaklarının regülasyonu ve sirkadyen ritim ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları ile İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç


2017

Kimya alanında yaptığı çalışmalar ile Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Umut Akkaya


Canan Dağdeviren kimdir?

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden mezun olan Canan Dağdeviren, Prof. John A. Rogers danışmanlığında fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giydirilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yaptı. 2014 yılında Harvard Üniversitesi’nin “Genç Akademi Üyesi” seçilen Dağdeviren, tarihte bu ödülü Türkiye’den kazanan ilk kişi oldu. 40’ın üzerinde ulusal ve uluslararası ödüle sahip olan Canan Dağdeviren, Forbes dergisi tarafından "30 yaşından genç 30 bilim insanı" seçilmiştir. Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine de (Junior Fellow of Harvard) seçilen Dağdeviren, MIT Technology Review’un her yıl derlediği listesinde yer almış ve İllinois İnovasyon Ödülü’nü (Illinois Innovation Prize) kazanmıştır. 2017’de American Academy of Achievement’in, Türkiye’den seçilen ilk inovasyon ve teknoloji delegesi olmuş ve “MIT Media Lab”de kendi araştırma grubunu kurarak akademisyen olarak araştırmalarına devam etmektedir.


Canan Dağdeviren "2023’ün en etkili 100 kadınları" listesinde!
Canan Dağdeviren "2023’ün en etkili 100 kadınları" listesinde!


Manşet fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.



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