2023 yılının ilk indiriminden alabileceğiniz 10 güzel parça

Hemen hemen tüm markalar büyük indirime girdiler. Peki, bu yılın ilk indiriminden almanız gereken parçalar hangileri?

Moda
Giriş: 05 Ocak 2023 13:04
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  • ADL

    Triko crop bluz

    Bu crop bluz 399.95 TL'den 299.95 TL'ye düştü. Ceketlerin içine giyebileceğiniz oldukça şık olan bu parçayı bu indirimden almanızı tavsiye ederiz.

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  • Mango

    Deri görünümlü yüksek bel pantolon

    Gerçek deriye karşıyız! Ancak deri görünümlü yüksek bel ispanyol paça bu pantolon bu sezonun trendini yakalamak isteyenler için eşsiz bir parça. Üstelik 769,99 TL'den 499,99 TL'ye düşmüş.

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  • Bershka

    Bağcıklı düz uzun bot

    Bu fiyata bot bulmak neredeyse imkansız! 899,95 TL'den 599,95 TL'ye düşen bu botu eşofmanlarınızla, taytlarınızla, elbiselerinizle gönül rahatlığıyla kombinleyebilirsiniz.

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  • H&M

    Triko kazak

    439,99 TL'den 349,00 TL'ye düşen bu kazak da dolabınızın demirbaşlarından olacak!

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  • İpekyol

    Mom fit jean pantolon

    Mom jeanler son yılların en beğenilen trendleri arasında yer alıyor siz de bu trende uygun parça arıyorsanız işte önerimiz... Üstelik 899,00 TL'den 449,50 TL'ye düşmüş...

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  • Mavi

    Kareli gömlek

    Oversize bir gömlek, tayt ve basic tişört kombini ile oldukça cool bir sokak şıklığı yakalayabilirsiniz. Görseldeki ürün 699,99 TL'den 489,99 TL'ye düştü.

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  • Network

    Ekru gömlek

    Klasiklerden vazgeçmeyenlere de bir önerimiz var! Bu ürün 1.299,00 TL'den 649,00 TL'ye düştü!

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  • Oysho

    Tayt

    Olmazsa olmaz parçamız tayt... Bu parça 499,95 TL'den yüzde 20'lik indirimle 399,95 TL'ye düştü.

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  • Stradivarius

    Kruvaze elbise

    Elbisenin olmadığı bir "alınacak parçalar" içeriği düşünülemezdi. Zamansız bir elbise olan bu elbise de kış indirimi ile 499,95 TL'den 299,95 TL'ye düştü.

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  • Zara

    Suni süet kaban

    Çok soğuk kış günlerinde olmasa da serin akşamlarda büyük bir keyifle giyebileceğiniz görseldeki ürün 799,95 TL'den 599,95 TL'ye düştü.

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