2023 yılının ilk indiriminden alabileceğiniz 10 güzel parça

ADL \nTriko crop bluz \nBu crop bluz 399.95 TL'den 299.95 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc. Ceketlerin i\u00e7ine giyebilece\u011finiz olduk\u00e7a \u015f\u0131k olan bu par\u00e7ay\u0131 bu indirimden alman\u0131z\u0131 tavsiye ederiz.. Mango \nDeri g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc y\u00fcksek bel pantolon \nGer\u00e7ek deriye kar\u015f\u0131y\u0131z! Ancak deri g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc y\u00fcksek bel ispanyol pa\u00e7a bu pantolon bu sezonun trendini yakalamak isteyenler i\u00e7in e\u015fsiz bir par\u00e7a. \u00dcstelik 769,99 TL'den 499,99 TL'ye d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f.. Bershka \nBa\u011fc\u0131kl\u0131 d\u00fcz uzun bot\nBu fiyata bot bulmak neredeyse imkans\u0131z! 899,95 TL'den 599,95 TL'ye d\u00fc\u015fen bu botu e\u015fofmanlar\u0131n\u0131zla, taytlar\u0131n\u0131zla, elbiselerinizle g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131yla kombinleyebilirsiniz. . H&M\nTriko kazak \n439,99 TL'den 349,00 TL'ye d\u00fc\u015fen bu kazak da dolab\u0131n\u0131z\u0131n demirba\u015flar\u0131ndan olacak!. \u0130pekyol\n Mom fit jean pantolon\nMom jeanler son y\u0131llar\u0131n en be\u011fenilen trendleri aras\u0131nda yer al\u0131yor siz de bu trende uygun par\u00e7a ar\u0131yorsan\u0131z i\u015fte \u00f6nerimiz... \u00dcstelik 899,00 TL'den 449,50 TL'ye d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f.... Mavi\nKareli g\u00f6mlek \nOversize bir g\u00f6mlek, tayt ve basic ti\u015f\u00f6rt kombini ile olduk\u00e7a cool bir sokak \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 yakalayabilirsiniz. G\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn 699,99 TL'den 489,99 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc. . Network \nEkru g\u00f6mlek\nKlasiklerden vazge\u00e7meyenlere de bir \u00f6nerimiz var! Bu \u00fcr\u00fcn 1.299,00 TL'den 649,00 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc!. Oysho\nTayt\nOlmazsa olmaz par\u00e7am\u0131z tayt... Bu par\u00e7a 499,95 TL'den y\u00fczde 20'lik indirimle 399,95 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc.. Stradivarius \nKruvaze elbise\nElbisenin olmad\u0131\u011f\u0131 bir "al\u0131nacak par\u00e7alar" i\u00e7eri\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclemezdi. Zamans\u0131z bir elbise olan bu elbise de k\u0131\u015f indirimi ile 499,95 TL'den 299,95 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc.. Zara \nSuni s\u00fcet kaban\n\u00c7ok so\u011fuk k\u0131\u015f g\u00fcnlerinde olmasa da serin ak\u015famlarda b\u00fcy\u00fck bir keyifle giyebilece\u011finiz g\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn 799,95 TL'den 599,95 TL'ye d\u00fc\u015ft\u00fc..
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