2023 yazının aksesuar trendleri

Plumeria ya da Lotus olarak ge\u00e7en \u00e7i\u00e7ek \u015feklindeki tokalar bu yaz\u0131n en tatl\u0131 trendlerinin ba\u015f\u0131nda geliyor olabilir. Tatil yerlerinde yap\u0131lan tatl\u0131 kombinlerle e\u015flik edebildi\u011fi gibi plajlarda da bikinili kombinlerinizle olduk\u00e7a yak\u0131\u015facaklard\u0131r.. Kot kuma\u015ftaki "denim" \u00e7antalar ve hatta ayakkab\u0131lar \u00f6zellikle yaz ak\u015famlar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmez trendleri aras\u0131ndalar. Ayn\u0131 renklerde yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir kombinin yan\u0131nda alaca\u011f\u0131n\u0131z kot bir \u00e7anta daha trend bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme ula\u015fman\u0131z\u0131 sa\u011flar.. V\u00fccut zincirlerinin yan\u0131 s\u0131ra bu sene kombinlerde daha \u00e7ok kal\u0131n bileklikler kullan\u0131l\u0131r durumda. Kollar\u0131n\u0131z\u0131n \u00fcst k\u0131sm\u0131na takabilece\u011finiz gibi bileklerinizde de \u00f6zellikle alt\u0131n renkteki kal\u0131n bileklikleri tercih edebilirsiniz.. Dikd\u00f6rtgen g\u00f6zl\u00fcklerin yan\u0131 s\u0131ra bu sezon \u00f6zellikle oval g\u00f6zl\u00fckler daha \u00e7ok tercih ediliyor. A\u00e7\u0131k renkteki \u00e7er\u00e7eveler yaz mevsimine uyum sa\u011flarken koyu renkteki \u00e7er\u00e7eveler ise sene boyunca kullan\u0131labilmeyi vadediyor.. Rafya denilen iplikten yap\u0131lan bu \u00e7antalar\u0131n \u00f6rmesi olduk\u00e7a kolay. Evde kendiniz yapabilece\u011finiz gibi sat\u0131n alarak da \u00f6zellikle plaj stillerinde ve \u00f6\u011flen saatlerinde bu tarz \u00e7antalar\u0131 rahatl\u0131kla de\u011ferlendirebilirsiniz..
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