2023 yazının aksesuar trendleri

Henüz yaz bitmeden çantadan takıya değerlendirebileceğiniz birbirinden farklı aksesuar trendleri var...

Moda
Giriş: 17 Ağustos 2023 13:00 Güncelleme: 17 Ağustos 2023 13:55
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  • Plumeria ya da Lotus olarak geçen çiçek şeklindeki tokalar bu yazın en tatlı trendlerinin başında geliyor olabilir. Tatil yerlerinde yapılan tatlı kombinlerle eşlik edebildiği gibi plajlarda da bikinili kombinlerinizle oldukça yakışacaklardır.

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  • Kot kumaştaki "denim" çantalar ve hatta ayakkabılar özellikle yaz akşamlarının vazgeçilmez trendleri arasındalar. Aynı renklerde yaptığınız bir kombinin yanında alacağınız kot bir çanta daha trend bir görünüme ulaşmanızı sağlar.

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  • Vücut zincirlerinin yanı sıra bu sene kombinlerde daha çok kalın bileklikler kullanılır durumda. Kollarınızın üst kısmına takabileceğiniz gibi bileklerinizde de özellikle altın renkteki kalın bileklikleri tercih edebilirsiniz.

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  • Dikdörtgen gözlüklerin yanı sıra bu sezon özellikle oval gözlükler daha çok tercih ediliyor. Açık renkteki çerçeveler yaz mevsimine uyum sağlarken koyu renkteki çerçeveler ise sene boyunca kullanılabilmeyi vadediyor.

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  • Rafya denilen iplikten yapılan bu çantaların örmesi oldukça kolay. Evde kendiniz yapabileceğiniz gibi satın alarak da özellikle plaj stillerinde ve öğlen saatlerinde bu tarz çantaları rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.

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