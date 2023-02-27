2023 İlkbahar/Yaz sezonunda pastel takım rüzgarı!

Ge\u00e7ti\u011fimiz ilkbahar\/yaz sezonunda Barbie pembesinin hakimiyeti modan\u0131n bir\u00e7ok alan\u0131nda kendini g\u00f6sterdi. Bu sene ise \u00f6zellikle \u0131l\u0131k ve s\u0131ck havalarda tercih edilen tak\u0131mlarda pastel tonlar\u0131 bolca g\u00f6rece\u011fiz.. Pastel tonlar genelde kar\u015f\u0131m\u0131za ye\u015fil, mavi, pembe, sar\u0131, mor ve turuncu renkleriyle \u00e7\u0131kacaklar. Monokrom denen stille ayn\u0131 tonlarda alt \u00fcst tak\u0131mla i\u00e7ine giyebilece\u011finiz beyaz bir \u00fcstl\u00fc\u011f\u00fc yak\u0131\u015ft\u0131rabilirsiniz.. Yine monokrom stilde bir tak\u0131ma ak\u015fam yemeklerinde daha da renk katmak isteyebilirsiniz. Ye\u015file en g\u00fczel yak\u0131\u015facak renklerden biri de sar\u0131 olsa gerek.... Tak\u0131m elbiseleri topuklu ayakkab\u0131larla kombinleyip i\u015f yerine veya \u015f\u0131k bir mekana gidebilece\u011finiz gibi spor ayakkab\u0131larla tercih ederek kombininize enerjik bir hava kat\u0131p sporla\u015ft\u0131rabilirsiniz de.. Oversize modas\u0131 yerini kolay kolay kimseye vermeyecek gibi duruyor. Ceketler ve pantolonlar\u0131 oldu\u011funuzdan b\u00fcy\u00fck bir bedende giyerseniz veya geni\u015f kal\u0131pl\u0131 tak\u0131mlar tercih ederseniz bu trende de ayak uydurmu\u015f olursunuz.. \u0130\u015fte pastel tonlardaki tak\u0131mlar i\u00e7in ilham alabilece\u011finiz di\u011fer kombinler.... . . . . . . . . .
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