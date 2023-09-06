2023-24 Sonbahar/Kış sezonu takı trendleri

Çiçekli choker kolyeler

Loewe markasının çıkardığı çiçekli ve özellikle lilyum şeklindeki choker kolyeleri birçok ünlü isim tarafından takılında adeta viral ürünlerden biri haline geldi. Ardından birçok marka günlük hayatta kullanılabilecek aksesuarlardan olması için birçok tasarım yaptı. Siz de Sonbahar/Kış modasını yakından takip ediyorsanız etkisi sürmekte olan ve soğuk havalarda kombinlerinize ayrı bir hava katacak olan bu tarz kolyeleri değerlendirebilirsiniz.