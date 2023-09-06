2023-24 Sonbahar/Kış sezonu takı trendleri

Sonbahar/Kış sezonu tam olarak etkisini göstermeye başlamamış olsa bile takı trendleri şimdiden moda dünyasını etkisi altına almaya başladı bile.

Moda
Giriş: 06 Eylül 2023 11:11
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  • Çiçekli choker kolyeler

    Loewe markasının çıkardığı çiçekli ve özellikle lilyum şeklindeki choker kolyeleri birçok ünlü isim tarafından takılında adeta viral ürünlerden biri haline geldi. Ardından birçok marka günlük hayatta kullanılabilecek aksesuarlardan olması için birçok tasarım yaptı. Siz de Sonbahar/Kış modasını yakından takip ediyorsanız etkisi sürmekte olan ve soğuk havalarda kombinlerinize ayrı bir hava katacak olan bu tarz kolyeleri değerlendirebilirsiniz.

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  • Altın-gümüş bir arada

    Uzun yıllar altın ve gümüş renkteki takıları uyumsuz olabilecekleri düşüncesiyle bir arada kullanmaktan çekindik. Fakat bu sezon öyle olmayacak! Özellikle bilekliklerde ve saatlerde yan yana duruşlarını çok yakıştırdığımız bu trendi küpelerden kolyelere kadar birçok takıda görebilirsiniz.

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  • Kalın yüzükler

    Önümüzdeki sezonla ilgili bir ipucu verecek olursak o da kalın zincirlerin yükselişinin devam edeceği olabilir. Hazır büyük ve kalın yüzükler de moda olacakken bu iki trendi birleştirmek harika bir fikir olabilir. Görseldeki gibi zincir şeklindeki yüzüleri ya da başka büyük yüzükleri kombinlerinize ekleyerek dikkat çekici görünümler elde edebilirsiniz.

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  • Cuff bilezikler

    Bir dönemin popüler parçaları arasındaydılar. Kolların üst kısımlarına takılan ya da bileklerde sıra sıra dizilen o görünümleri hatırlıyorsunuzdur. Eğer değerlendirebileceğiniz cuff bilezikleriniz hala evde duruyorsa bu sezon tozlu raflardan çıkarmanın tam zamanı!

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  • Broş

    Şık akşamların en sevdiğimiz parçalarından biri broşlar! Kesinlikle yaptığınız kombinleri daha dikkat çekici ve zarif bir hale getirdiğine inandığımız broşları günlük hayattaki kombinlerde de denemeye ne dersiniz? Nasıl olsa önümüzdeki sezon bir hayli yükselişte olacaklar...

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