2023-24 Sonbahar/Kış sezonu takı trendleri

\u00c7i\u00e7ekli choker kolyeler\nLoewe markas\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 \u00e7i\u00e7ekli ve \u00f6zellikle lilyum \u015feklindeki choker kolyeleri bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc isim taraf\u0131ndan tak\u0131l\u0131nda adeta viral \u00fcr\u00fcnlerden biri haline geldi. Ard\u0131ndan bir\u00e7ok marka g\u00fcnl\u00fck hayatta kullan\u0131labilecek aksesuarlardan olmas\u0131 i\u00e7in bir\u00e7ok tasar\u0131m yapt\u0131. Siz de Sonbahar\/K\u0131\u015f modas\u0131n\u0131 yak\u0131ndan takip ediyorsan\u0131z etkisi s\u00fcrmekte olan ve so\u011fuk havalarda kombinlerinize ayr\u0131 bir hava katacak olan bu tarz kolyeleri de\u011ferlendirebilirsiniz.. Alt\u0131n-g\u00fcm\u00fc\u015f bir arada\nUzun y\u0131llar alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f renkteki tak\u0131lar\u0131 uyumsuz olabilecekleri d\u00fc\u015f\u00fcncesiyle bir arada kullanmaktan \u00e7ekindik. Fakat bu sezon \u00f6yle olmayacak! \u00d6zellikle bilekliklerde ve saatlerde yan yana duru\u015flar\u0131n\u0131 \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu trendi k\u00fcpelerden kolyelere kadar bir\u00e7ok tak\u0131da g\u00f6rebilirsiniz.. Kal\u0131n y\u00fcz\u00fckler\n\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki sezonla ilgili bir ipucu verecek olursak o da kal\u0131n zincirlerin y\u00fckseli\u015finin devam edece\u011fi olabilir. Haz\u0131r b\u00fcy\u00fck ve kal\u0131n y\u00fcz\u00fckler de moda olacakken bu iki trendi birle\u015ftirmek harika bir fikir olabilir. G\u00f6rseldeki gibi zincir \u015feklindeki y\u00fcz\u00fcleri ya da ba\u015fka b\u00fcy\u00fck y\u00fcz\u00fckleri kombinlerinize ekleyerek dikkat \u00e7ekici g\u00f6r\u00fcn\u00fcmler elde edebilirsiniz.. Cuff bilezikler\nBir d\u00f6nemin pop\u00fcler par\u00e7alar\u0131 aras\u0131ndayd\u0131lar. Kollar\u0131n \u00fcst k\u0131s\u0131mlar\u0131na tak\u0131lan ya da bileklerde s\u0131ra s\u0131ra dizilen o g\u00f6r\u00fcn\u00fcmleri hat\u0131rl\u0131yorsunuzdur. E\u011fer de\u011ferlendirebilece\u011finiz cuff bilezikleriniz hala evde duruyorsa bu sezon tozlu raflardan \u00e7\u0131karman\u0131n tam zaman\u0131!. Bro\u015f\n\u015e\u0131k ak\u015famlar\u0131n en sevdi\u011fimiz par\u00e7alar\u0131ndan biri bro\u015flar! Kesinlikle yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z kombinleri daha dikkat \u00e7ekici ve zarif bir hale getirdi\u011fine inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z bro\u015flar\u0131 g\u00fcnl\u00fck hayattaki kombinlerde de denemeye ne dersiniz? Nas\u0131l olsa \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon bir hayli y\u00fckseli\u015fte olacaklar....
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