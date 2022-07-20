2022 yazına özel: Düğün davetleriniz için saç modelleri

Bu yaz davetli olduğunuz düğünlerde gözleri üzerinizde tutmak için en sadesinden en şaşaalısına kullanabileceğiniz saç modellerini derledik!

Güzellik
20 Temmuz 2022 14:17 Güncelleme: 20 Temmuz 2022 14:17
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  • Bir klasikle başlayalım. Güzel yapılmış bir maşa modeline kimse hayır diyemez. Neredeyse her kombine uyan bu model özellikle kır düğünleri için çokça tercih ediliyor.

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  • Bu kadarı size yeterli gelmezse çeşitli saç aksesuarlarıyla hem görünümünüzü taçlandırıp hem de saçlarınızın daha yerli yerinde durmasını sağlayabilirsiniz.

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  • Yüzünüzü daha çok ortaya çıkarmak ama toplu bir saç modeli tercih etmek istemiyorsanız bu yarım toplama stillerini kullanabilir ve kombininize uygun tokalarla destekleyebilirsiniz.

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  • Kelebekler, çiçekler, boncuklar... Kır düğünlerinde tercih edebileceğiniz bir başka model de bu hareketli dalgalar ve ışıltılı tokalar olabilir.

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  • Örgülerle dalgaların birleştiği bu model sizi hem dikkat çekici hem de doğal bir görünüme kavuşturabilir.

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  • Ben daha ciddi ve toplu modeller istiyorum diyorsanız atkuyruklarına bir şans verebilirsiniz.

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  • Biraz maşa ve toka desteğiyle atkuyruklarınızı da oldukça göze çarpar bir hale getirmeniz mümkün.

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  • Yüzünüzü ortaya çıkaracak bu saç modeli doğru yapıldığında gün boyu sabit kalmalı ve sizi uğraştırmamalıdır.

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  • Bu rahatlıktan faydalanmak istiyor ancak daha özel bir model düşünüyorsanız bu yarım örgü modeli sizin için olabilir!

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  • Kuaföre gitmek istemiyor ve örgüyü başaramıyorsanız, saçınızın önünü kıvırarak yapacağınız hareket hala farklı bir modele sahip olmanızı sağlayabilir.

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  • Özellikle hacimli saçları gün boyu rahat ettirecek bu model, farklı tonları içeren bir saç rengine sahipseniz özellikle çarpıcı olacaktır.

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  • Birçok örgü çeşidini kullanarak kendi modelinizi üretebilirsiniz.

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  • Daha düz bir saç içinse tamamen örgüye yönelebilirsiniz.

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  • Yılın trendleri arasındaki bu balon örgü modeli, çiçekli elbiselerinize çok yakışacak!

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  • Gün boyu saçınızı düzeltmek istemiyor daha ciddi bir görünüm hedefliyorsanız klasik topuz modellerine yönelebilirsiniz.

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  • Ufak bir hareketle saçınızda yaratacağınız bu illüzyon oldukça zarif görünmenizi sağlayabilir.

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  • Daha modern ve farklı bir görünüm içinse düğüm modellerini tercih edebilirsiniz.

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  • Birkaç örgüyle kenetlenen bu topuz modellerini yapmak sandığınızdan daha kolay ancak görüldüğü kadar şık!

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  • Bunlar size yeterli gelmiyorsa elbette ki birkaç ışıltılı tokayla bambaşka bir görüntü yaratabilirsiniz.

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  • Bu oldukça basit ve salaş modelse bir kuğu kadar zarif görünmenizi sağlayabilir.

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  • Daha efil efil bir kıyafetiniz varsa uyumlu bir scrunhie oldukça trend bir görünüm sunar.

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  • Örgülerinizin oluşturduğu topuz ve aralarına sakladığınız çiçeklerle bir peri masalından kaçmış gibi görünmeniz mümkün.

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