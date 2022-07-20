2022 yazına özel: Düğün davetleriniz için saç modelleri

Bir klasikle ba\u015flayal\u0131m. G\u00fczel yap\u0131lm\u0131\u015f bir ma\u015fa modeline kimse hay\u0131r diyemez. Neredeyse her kombine uyan bu model \u00f6zellikle k\u0131r d\u00fc\u011f\u00fcnleri i\u00e7in \u00e7ok\u00e7a tercih ediliyor.. Bu kadar\u0131 size yeterli gelmezse \u00e7e\u015fitli sa\u00e7 aksesuarlar\u0131yla hem g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fcz\u00fc ta\u00e7land\u0131r\u0131p hem de sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n daha yerli yerinde durmas\u0131n\u0131 sa\u011flayabilirsiniz.. Y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fc daha \u00e7ok ortaya \u00e7\u0131karmak ama toplu bir sa\u00e7 modeli tercih etmek istemiyorsan\u0131z bu yar\u0131m toplama stillerini kullanabilir ve kombininize uygun tokalarla destekleyebilirsiniz.. Kelebekler, \u00e7i\u00e7ekler, boncuklar... K\u0131r d\u00fc\u011f\u00fcnlerinde tercih edebilece\u011finiz bir ba\u015fka model de bu hareketli dalgalar ve \u0131\u015f\u0131lt\u0131l\u0131 tokalar olabilir.. \u00d6rg\u00fclerle dalgalar\u0131n birle\u015fti\u011fi bu model sizi hem dikkat \u00e7ekici hem de do\u011fal bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme kavu\u015fturabilir.. Ben daha ciddi ve toplu modeller istiyorum diyorsan\u0131z atkuyruklar\u0131na bir \u015fans verebilirsiniz.. Biraz ma\u015fa ve toka deste\u011fiyle atkuyruklar\u0131n\u0131z\u0131 da olduk\u00e7a g\u00f6ze \u00e7arpar bir hale getirmeniz m\u00fcmk\u00fcn.. Y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fc ortaya \u00e7\u0131karacak bu sa\u00e7 modeli do\u011fru yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda g\u00fcn boyu sabit kalmal\u0131 ve sizi u\u011fra\u015ft\u0131rmamal\u0131d\u0131r.. Bu rahatl\u0131ktan faydalanmak istiyor ancak daha \u00f6zel bir model d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z bu yar\u0131m \u00f6rg\u00fc modeli sizin i\u00e7in olabilir!. Kuaf\u00f6re gitmek istemiyor ve \u00f6rg\u00fcy\u00fc ba\u015faram\u0131yorsan\u0131z, sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc k\u0131v\u0131rarak yapaca\u011f\u0131n\u0131z hareket hala farkl\u0131 bir modele sahip olman\u0131z\u0131 sa\u011flayabilir.. \u00d6zellikle hacimli sa\u00e7lar\u0131 g\u00fcn boyu rahat ettirecek bu model, farkl\u0131 tonlar\u0131 i\u00e7eren bir sa\u00e7 rengine sahipseniz \u00f6zellikle \u00e7arp\u0131c\u0131 olacakt\u0131r.. Bir\u00e7ok \u00f6rg\u00fc \u00e7e\u015fidini kullanarak kendi modelinizi \u00fcretebilirsiniz.. Daha d\u00fcz bir sa\u00e7 i\u00e7inse tamamen \u00f6rg\u00fcye y\u00f6nelebilirsiniz.. Y\u0131l\u0131n trendleri aras\u0131ndaki bu balon \u00f6rg\u00fc modeli, \u00e7i\u00e7ekli elbiselerinize \u00e7ok yak\u0131\u015facak!. G\u00fcn boyu sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 d\u00fczeltmek istemiyor daha ciddi bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm hedefliyorsan\u0131z klasik topuz modellerine y\u00f6nelebilirsiniz.. Ufak bir hareketle sa\u00e7\u0131n\u0131zda yarataca\u011f\u0131n\u0131z bu ill\u00fczyon olduk\u00e7a zarif g\u00f6r\u00fcnmenizi sa\u011flayabilir.. Daha modern ve farkl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm i\u00e7inse d\u00fc\u011f\u00fcm modellerini tercih edebilirsiniz.. Birka\u00e7 \u00f6rg\u00fcyle kenetlenen bu topuz modellerini yapmak sand\u0131\u011f\u0131n\u0131zdan daha kolay ancak g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc kadar \u015f\u0131k!. Bunlar size yeterli gelmiyorsa elbette ki birka\u00e7 \u0131\u015f\u0131lt\u0131l\u0131 tokayla bamba\u015fka bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc yaratabilirsiniz.. Bu olduk\u00e7a basit ve sala\u015f modelse bir ku\u011fu kadar zarif g\u00f6r\u00fcnmenizi sa\u011flayabilir.. Daha efil efil bir k\u0131yafetiniz varsa uyumlu bir scrunhie olduk\u00e7a trend bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sunar.. \u00d6rg\u00fclerinizin olu\u015fturdu\u011fu topuz ve aralar\u0131na saklad\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00e7i\u00e7eklerle bir peri masal\u0131ndan ka\u00e7m\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcnmeniz m\u00fcmk\u00fcn..
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