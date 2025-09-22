Günlük burç yorumları: 23 Eylül 2025 Salı

23 Eylül 2025 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 22 Eylül 2025 10:04 Güncelleme: 22 Eylül 2025 13:38
  • Bugün elimizde daha fazla "yeni bir sayfa açma" enerjisi var. Dün bir Güneş Tutulması gerçekleşti ve 18'inde ile 19'unda Merkür ve Venüs burç değiştirdi. Bugün hem Güneş hem de Mars yeni burçlara giriyor. Mars, Terazi'den ayrılıp Akrep burcuna geçiyor ve 4 Kasım'a kadar bu burçta ilerleyecek. Akrep'te Mars, istediğini elde etmeye odaklı ve kararlı olur! Nadiren geri adım atarız; bu etkinin altında sebatkar, tek odaklı, bazen de takıntılı şekilde odaklanırız. Dönüştürücü ve duygusal olarak heyecan verici deneyimlere yöneliriz. Motivasyonlarımız, yöntemlerimiz ve hedeflerimiz konusunda ketum olabilir veya bunları açıkça paylaşmayabiliriz. Bir şeyi sonlandırmak ya da bırakmak her zaman kolay değildir. Bu geçiş boyunca doğal olarak stratejik davranırız. Güneş bugün Terazi burcuna geçiyor. 22 Ekim'e kadar kişisel ortamlarımızı ve ilişkilerimizi dengelemeye daha çok odaklanıyoruz. Bu dönem, alternatifleri ve başkalarının ihtiyaçlarını, gündemlerini ve arzularını göz önünde bulundurma zamanıdır. İnsanlarla orta yolda buluşmak, uzlaşmak ve müzakere etmek Terazi'nin etkisi altındadır. Güneş Terazi'deyken karar vermek daha zor olabilir; her iki tarafı da tartarız ve bazen bu süreç çok uzun sürebilir! Terazi'de Güneş, huzuru bozmak ya da insanları ters köşeye düşürmek istemez. Nezaket, tarz, hoşgörü ve sosyallik öne çıkan temalardır. Gölge tarafta ise, Terazi meydan okunduğunda kararsız, pasif-agresif veya yüzeysel olabilir. Güneş ve Mars yan yana burçlarda olduğunda, çoğu zaman belirli bir yol seçmekte zorlanabiliriz. Ay bütün gün Terazi burcunda olacak ve sabah Merkür ile kavuşacak. Ay Terazi'deyken denge ve uyum sağlamak bizim için önemlidir. Ay-Merkür kavuşumu, ortak noktalar bulmamıza ve iletişim kanallarını açmamıza yardımcı olur.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Güneş bugün ilişki alanınıza giriyor ve 22 Ekim'e kadar bu alanda ilerleyecek. Bu döngü, başkalarına olan ihtiyacınızı, daha iyi bir dengeyi veya yeni bir bakış açısını vurguluyor. Başkalarının ihtiyaçlarına uyum sağlama ve uyarlanma konusunda her zamankinden daha isteklisiniz. Bu dönem, ortaklık kurmak, danışmanlık almak ya da bağlantılar kurmak için iyi bir zamandır. Sosyal hayatınız oldukça canlanabilir. Daha anlayışlı ve uzlaşmacı bir dönemdesiniz ve başkalarından beklentilerinizi gözden geçirmek için güzel bir zaman. Günün ilerleyen saatlerinde Güneş, yıllık Neptün karşıtlığına ilerleyecek ve farkına varılmamış ihtiyaçlarınızı, hayallerinizi ve dileklerinizi gündeme getirecek. İnsanları ya da durumları net ve gerçekçi bir şekilde görmüyor olabilirsiniz. Bununla birlikte, hayatınızdaki birinin kendi sorunlarını size yansıtması da mümkün. İnsanların sizi net olmayan bir şekilde görmesini engellemeye çalışın, bu zor olsa bile. Şu anda kendinizi baskı altında hissederseniz, biraz durup bir konuyla ilgili gerçekten ne düşündüğünüzü sorgulamaya çalışın. Ayrıca, hayatınızdaki birine karşı kaçamak ya da belirsiz davranıp davranmadığınızı gözden geçirin ve durumu düzeltmek için adım atın. Unutmayın, sizi hayal kırıklığına uğratanlar yerine size ilham veren hayallere bağlanmak çok daha iyidir. Planlarınızda ya da vizyonlarınızda fark ettiğiniz boşluklardan korkmayın; onları görmeniz, eksik parçaları tamamlamanıza yardımcı olabilir.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Güneş bugün iş ve sağlık alanınıza giriyor ve 22 Ekim'e kadar bu alanda ilerleyecek. Bu bir aylık döngüde iş, hizmet, sağlık ya da kişisel bakım programlarıyla daha fazla özdeşleşiyor ya da bu konularla gurur duyuyorsunuz. Günlük işlere ve önemli ayrıntılara dikkatiniz artabilir, hayatınızı düzenleyici adımlar atabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda iş ve rutinler konusunda yenilenmiş bir ilgi, enerji ve motivasyon yaşamanız muhtemel. Bu döngü tanınma ya da hırsla ilgili değil; aksine kişisel gelişim ve gelecekteki başarı için sağlam bir temel atmak açısından mükemmel bir geçiştir. Hayatınızı iyileştirmek için emek ve çaba harcıyorsunuz. Ancak gün ilerledikçe Güneş'in yıllık Neptün karşıtlığına yaklaşması, işleri geçici olarak biraz karıştırabilir. İş ve sağlığa ilginiz artsa da, iş ile dinlenme ya da fiziksel sağlık ile zihinsel/duygusal sağlık arasında sağlıklı bir denge bulmakta zorlanabilirsiniz. Bir hayal kırıklığı ya da yanlış değerlendirme söz konusu olabilir ve enerjiniz ancak orta yolu bulduğunuzda dengelenir. Bunun için bazı beklentilerinizi yumuşatmanız ve enerjinizi daha ölçülü kullanmanız gerekebilir. Bu etki, bedeninizin doğal enerji ritimlerine karşı gelmek yerine, onlara saygı göstermeniz gerektiğini hatırlatır. Ayrıca, sizi yeniden besleyip motive edecek daha fazla ilhama ihtiyaç duyduğunuzu fark edebilirsiniz.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Güneş bugün yaratıcılık ve zevk alanınıza giriyor ve 22 Ekim'e kadar burada ilerleyecek. Bu kendini ifade etme döneminde, yaratıcı ve özgün bir şekilde kendinizi ortaya koyma ihtiyacınız güçlüdür. Geri bildirim ve olumlu enerjilerden beslenirsiniz, daha açık bir şekilde sevgi dolu ve eğlenceli olursunuz. Duygusal hayatınız özellikle renklenir ve odak, daha yaratıcı ve keyifli uğraşlara kayar. Bu geçiş hayatınızı önemli şekillerde hafifletir. Kendinizi biraz daha özgür, kendinden emin ve mutlu hissedersiniz. Yine de gün ilerledikçe Güneş-Neptün karşıtlığına yaklaşıyoruz; bu etki, beklentileriniz üzerinde çalışmanızı ve hayal etme, inanma ve hayallere dalma gibi çok gerçek ihtiyaçlarınıza daha fazla dikkat etmenizi hatırlatır. Özellikle sosyal hayatınızda bu daha da geçerlidir. Romantik ya da arkadaşlık ilişkilerinde belirsiz bir durumu sorguluyor olabilir ya da ruh eşi gibi bir bağa özlem duyabilirsiniz. Kesin sonuçlar ya da kapanış noktaları için uygun bir zaman değil; bu nedenle biraz beklemek en iyisi olacaktır. Yine de, yaratıcı ve romantik konulara dair enerjiniz bu günlerde güçleniyor, sadece şu anda geçici olarak ilhamsız hissedebilirsiniz. İlhamınızı yeniden kazanana kadar küçük bir mola vermeyi deneyin. Ayrıca, bugün küçük çaplı bile olsa riskli oyunlar ya da şans işleri hayal kırıklığı yaratabilir.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Güneş bugün ev ve aile alanınıza giriyor ve 22 Ekim'e kadar sürecek bir aylık konaklamasına başlıyor. Bu geçiş, kendinize biraz dinlenme zamanı ayırmanızı teşvik eder. Temponuzu yavaşlatmaya ve dikkatinizi toparlamaya yardımcı olur. Köklerinizle yeniden bağ kurmak için genelde elverişli bir zamandır; önümüzdeki haftalarda içsel gücünüzü inşa edebilir ve ev hayatınızın sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Odağınız uzun vadeli güvence üzerindedir; evinizle daha çok gurur duyabilir ya da yaşam koşullarınızı iyileştirebilirsiniz. Tanıdık olana bağlanıyor, kendinizi merkezleme fırsatı buluyorsunuz. Yine de gün ilerledikçe hassasiyetiniz artabilir, özellikle itibar veya kariyer meseleleri konusunda. Uzun vadeli planlarınız ya da kariyerinizle ilgili belirsizlikler ev hayatınızdan aldığınız keyfi etkileyebilir. Sevdikleriniz, hedefleriniz (ya da net tanımlanmış hedeflerinizin olmayışı) konusunda tam anlamıyla destek vermiyor olabilir. Bunun yerine, itibarınızla ilgili söylentiler veya belirsizliklerle uğraşıyor olabilirsiniz ve tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Hayatınıza daha fazla anlam katma arayışınız sürüyor ve yol boyunca engellerle karşılaşmanız kaçınılmaz. Değişiklikler kapıda, ancak bunları sezgilerinizle mücadele ederken değil, daha net hissettiğinizde yapmanız en iyisi olacaktır.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Güneş bugün iletişim alanınıza giriyor ve 22 Ekim'e kadar burada olacak. Bu döngü boyunca ulaşmak, öğrenmek ve bağlantı kurmak önceliğiniz haline gelir. Günlük yaşamınızın temposu muhtemelen hızlanacak. Konsantrasyonunuz ve odaklanmanız zirvede olmasa da, farklı fikirler ve bilgiler edinecek, bunlardan fayda sağlayacaksınız. Önümüzdeki ay boyunca aynı anda birçok farklı projeyle ilgilenebilirsiniz. Merakınız artıyor, başkalarıyla ilgileniyor ve yeni şeyler öğrenmeye hevesli oluyorsunuz. İletişim kurma ve bağlantılar oluşturma isteğiniz güçleniyor. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde devreye giren Güneş-Neptün karşıtlığı, hayatınızın hangi alanlarının özel ilgiye ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışana kadar motivasyon seviyelerinizde geçici bir düşüşe yol açabilir. Bu alanlar büyük olasılıkla iletişim, ulaşım, projeler, inançlar ve öğrenmeyle ilgili olacaktır. Şu sıralar rakamlar ve gerçeklerle uğraşırken daha dikkatli olun ve sözlerinizin yanlış anlaşılabileceği bir şekilde iletişim kurmaktan kaçının. Hayal kurun, üretin, ancak pratik meselelerle ilgilenirken daha dikkatli olun. Eğer bazı şeyler havadaysa, yanıtları zorlamak ya da boşlukları doldurmaya çalışmak faydalı olmayabilir. Bugünün olayları size fazla düşünmekten kısa ve tazeleyici bir mola almanız gerektiğini hatırlatabilir.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Güneş bugün haritanızın ikinci evine giriyor ve 22 Ekim'e kadar burada kalacak. Önümüzdeki haftalarda kendinizi pratik meselelere, istikrara, konfora veya para kazanma kapasitenize daha fazla yatırmanız olası. Kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabilme beceriniz ön plana çıkıyor ve kaynaklarınızı güçlendirme konusunda daha motive oluyorsunuz. Önümüzdeki ay, hayatınızı istikrara kavuşturmaya ve fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmeye odaklanmak için son derece uygun. Finans, eşyalar, konfor, duyusal hazlar ve basit, keyifli aktiviteler daha fazla önem kazanıyor. Paranızın kontrolünü elinize almak istiyor ya da buna ihtiyaç duyuyorsunuz; değerli eşyalarınıza daha iyi bakıyor, yeteneklerinizi ve kaynaklarınızı geliştiriyor ve kendinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Ayrıca elinizdekileri iyi kullanma konusunda daha beceriklisiniz. Yine de, Güneş'in bugün Neptün ile karşıt açıya ilerlemesiyle birlikte deneyimlerinizde bir tür ruhsal tatminsizlik açığa çıkabilir. Mali veya mahrem konularda bazı kafa karışıklıkları olabilir. Zamanınızı ya da enerjinizi tüketen kişilerle sınırlar çizmeniz gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu yıllık geçiş, ruhsal ve duygusal sağlığınıza daha fazla dikkat etme ihtiyacını ön plana çıkarabilir. Pratik düzeyde, şimdilik büyük alışverişler yapmaktan ya da borç alıp vermekten kaçının, çünkü durumları daha net görene kadar doğru karar vermek zor olabilir. Birinin niyetlerinden emin olamıyorsanız, sorunları çözmeye zorlamak ya da önemli kararlar almak için uygun bir zaman değil; ancak kendi ihtiyaçlarınızı gözden geçirmek için iyi bir zaman. Beklentilerinizin sizi ya da ilişkilerinizi gereksiz bir baskı altına sokacak kadar yüksek olup olmadığını sorgulayın.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, dünkü tutulma yenilenme ve dinlenmeye odaklanmanıza neden olmuşken, Güneş bugün burcunuza giriyor ve bu da sizi yeniden başlamaya ve belki de kabuğunuzdan çıkmaya teşvik ediyor. Ruhsal bir içe dönüş yaşıyorsunuz; perde arkasında çok şey oluyor ancak dış dünyada da oldukça görünür ve etkili oluyorsunuz. Eğer psişik, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarınızı ihmal ettiyseniz, bu dönem onlara dikkat etmenizi zorunlu kılıyor. Aynı zamanda ileriye bakmaya ve "anı yakalamaya" teşvik ediliyorsunuz, çünkü yeni Güneş döngüsü size iz bırakma enerjisi veriyor. Güneş 22 Ekim'e kadar Terazi burcunda olacak, kişiliğinizi ve kişisel planlarınızı canlandıracak. Bununla birlikte, günün ilerleyen saatlerinde etkili olacak Güneş-Neptün karşıtlığı sizi amacını anlayana kadar biraz enerjisiz bırakabilir. Bir kişi ya da durum hakkında fazla idealist hayallere kapılmaktan, en kötüsünü hayal etmeye kadar gidip gelebilirsiniz. En iyi sonuç için, umutlarınızı başkalarına bağlamak yerine sevdiğiniz şeylere odaklanın. Hazırlıksız ya da dağınıksanız, şimdi yaşanan herhangi bir dram olduğundan daha kötü görünebilir. Şu anda duygusal, ruhsal ve fiziksel düzeyde daha hassas olduğunuzu kabul edin ve kendinizi aşırıya kaçmaktan veya fazla düşünmekten alıkoymaya çalışın. Hayatınıza daha fazla anlam katmak için ruhsal ya da mistik bir şeye bağlanma ihtiyacınızı keşfetmeniz olası. Kendinizi ya da bir durumu zorlamayın; o zaman şu anda gayet iyi bir durumda olacaksınız.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, dünkü tutulma bağlantılar kurmaya ve başkalarına ulaşmaya odaklanmışken, Güneş bugün gizlilik alanınıza giriyor. Bu hafta sosyalleşmek önemli olsa da, içinizdeki bir yanın iyileşmeye, affetmeye ve dinlenmeye ihtiyacı var. Güneş 22 Ekim'e kadar haritanızın on ikinci evinde kalacak ve önümüzdeki haftalarda yenilenme ihtiyacınız giderek artabilir. Ucunu açık bıraktığınız işleri toparlıyor ve 22 Ekim'de başlayacak Güneş döngünüz öncesinde belirli projeleri ya da yolları yeniden gözden geçiriyorsunuz. İç dünyanızı keşfetmek için verimli bir dönemdesiniz. Bir tür geri çekilme şu anda sizin için doğru olabilir; aşırı yüklenmekten kaçınmak çok önemli, ancak kaçış eğilimlerinin aşırıya kaçmamasına da dikkat edin. Bugün yaratıcılık açısından umut vaat etse de, netlik için ideal bir gün değil! Güneş yıllık Neptün karşıtlığına doğru ilerliyor ve beklentileriniz sizi yanlış yönlendirebilir. İş, hizmet ve sizden beklenenler konusunda sınırlar geçici olarak belirsiz olabilir. Şu anda yapılacak çok şey olduğunu hissedip bunları yapacak enerji ya da motivasyonu bulamama eğilimi söz konusu. Yine de, sezgileriniz güçlü bir şekilde harekete geçmiş durumda ve kendinizi ona güvenmeye ikna edebilirseniz, birine yardımcı olmak için harika bir konumda olabilirsiniz. Böylece hem başkasına fayda sağlar hem de kendiniz hakkında daha iyi hissedersiniz.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Güneş bugün haritanızın on birinci evine giriyor ve burada bir ay boyunca kalacak. Bu döngü boyunca başkalarıyla bağlantılarınızı onurlandırma ve ağ kurma ihtiyacınız öne çıkıyor. Bu dönemde arkadaşlarınız ve gruplar üzerinde daha güçlü bir etkiniz olabilir ve bu da özgüveninizi artırır. Bir ekip oyuncusu olmak, 22 Ekim'e kadar sürecek bu süreçte en iyi sonuçları getirecek. Haritanızın bu alanı hayalleri, dilekleri, umutları, idealleri ve dostlukları yönetir; bu temalar şimdi gündemde. Bununla birlikte, bugün önemli bir satın alma yapmak, mülakata girmek ya da toplantıya katılmak için en uygun gün değil, çünkü Güneş Neptün karşıtlığına ilerliyor. Olaylar size hayatınızda eksik olan şeyleri hatırlatabilir; tabii bunları net bir şekilde tespit edebilirseniz! Aksi takdirde, ortada belirgin bir sebep olmadan kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Bir şeyler havada kalabilir ya da ilişkiler, çekimler ve arzular konusunda kafa karışıklığı olabilir. Gerçek ile hayal arasında gidip gelme eğilimi güçlüdür; ta ki orta yolu bulana kadar. Bugün birinden ya da bir konu hakkında kesin bir yanıt almak neredeyse imkânsız olabilir; bu yüzden kendinize iyilik edin ve ısrar etmeyin. Sadece biraz kafa dinlemeye ve ilham bulmaya ihtiyacınız olabilir.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Güneş bugün mesleki ve kamu alanınıza giriyor ve bir aylık döngü başlatıyor; bu, kariyerinize ve sorumluluklarınıza daha fazla güç ve dikkat getirecek. Bu geçiş, ego ve kimliğinizi profesyonel veya sosyal konumunuzla ve yükümlülüklerinizi yerine getirme yeteneğinizle daha güçlü bir şekilde bağlar. Önümüzdeki haftalar, hedeflerinizi ve niyetlerinizi fark etmek ve onurlandırmak için mükemmel bir zaman. İlerleme konusundaki içgüdüleriniz şu anda mükemmel çalışıyor ve diğerleri yaptıklarınız ya da performansınız için sizi fark ediyor. Başarılarınıza daha fazla kişisel yatırım yapıyorsunuz ve olağandışı bir şekilde daha fazla talep görebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda hayatınıza daha fazla düzen ve yapı getirmek mantıklı olacak. Bugün ise, etkisi altında olduğumuz yıllık Güneş-Neptün karşıtlığı geçici olarak sizi enerjisiz hissettirebilir; ancak bu sizi durdurmak için değil. Bu yalnızca, hedeflerinizi mevcut hayallerinizle hizalamanız veya bu dürtüleri göz ardı ettiyseniz, hayatınızda ekstra sihir, hayal gücü ya da ruhsallık ihtiyacınıza daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Bu dönem biraz kafa karıştırıcı olabilir, ancak akışa uyup her şeyi bilmeniz gerekmediğini kabul etmek değerli. Yaşam koşulları veya düzenlemelerle, aile ile ilgili belirsizlikler ya da kendi yetenekleriniz konusundaki güvensizlikler sizi zorlayabilir ve hedeflerinize, kariyerinize veya sorumluluklarınıza odaklanmanızı etkileyebilir. Aslında, bu konularda sezgilerinizle daha iyi temas kurmak için kısa bir mola vermek, kendinizi yeniden yönlendirmenize veya yeni ve geliştirilmiş ilham kaynakları bulmanıza yardımcı olabilir.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, dünkü tutulma, yakınlık alanınıza ekstra dikkat getirmişti. Bugün ise Güneş ruh, macera ve yüksek zihinsel alanınıza giriyor; kabuğunuzdan çıkma isteğiyle birlikte geliyorsunuz. 22 Ekim'e kadar, sıradanın ötesinde bir şeyler arzuluyor ve hayatınızdan biraz daha fazlasını talep ediyorsunuz. Bu dönem, ruhunuzu büyütmek, genişletmek, öğrenmek ve anlamak için elverişlidir. Kişisel ilgi alanlarına veya eğitimlere başlamak ya da mevcut olanları ilerletmek için mükemmel bir zamandır. Hayatınızdaki sıradan sınırların ve kısıtlamaların ötesini görme kapasiteniz artıyor. Ancak Güneş'in bugün Neptün ile karşıtlığı, algılarınızın üzerine geçici bir perde çekebilir. Daha önce nispeten sorunsuz ilerlediğinizi hissediyor olabilirsiniz; şimdi neye inanacağınızı ve kime güveneceğinizi sorguluyor olabilirsiniz. Dikkat dağıtıcı unsurlar daha fazla olmayabilir, ancak şu anda onlara karşı normalden daha hassas olabilirsiniz; bu da konsantrasyonu zorlaştırabilir. Yanlış bilgiler dolaşıyor olabilir ve zihinsel olarak ilerlemenizi sağlayacak net sonuçlar getirmeyen, tekrar eden konuşmalara girme eğilimi olabilir. Sis dağılana ve gerçeklerden emin olana kadar bir konuda taahhütte bulunmamaya veya resmi bir şekilde konuşmamaya dikkat edin.

  • 23 EYLÜL 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Güneş bugün yakınlık alanınıza giriyor ve 22 Ekim'e kadar burada kalacak. Önümüzdeki ay, hayata ve ondan aldığınız derin ihtiyaçlara daha ciddi bir şekilde odaklanıyorsunuz. Bu döngü, iyileşme, gözlemleme ve strateji geliştirme açısından güçlü bir potansiyel taşıyor. Özel yaşamınız daha fazla önem kazanıyor ve çevrenizdeki durumların ve insanların gizli katmanlarına özellikle dikkat ediyorsunuz. Odaklanma, konsantrasyon ve artan bir misyon, tutku veya amaç duygusu için mükemmel bir dönem olabilir. Sizi iyileştiren, geliştiren, büyüten ve dönüştüren durumlar, kişiler ve aktiviteler çekici hale geliyor. Bu döngü boyunca bir kişisel proje veya ilişkiye tamamen dalabilirsiniz. Bu yılın daha içe dönük, derin, yoğun bir dönemi. Bugün Güneş, Neptün ile karşıt açıya ilerliyor; belirsiz işlere zaman, kaynak ve enerji yatırırken dikkatli olmak en iyisi. Sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili alanlar da etkileniyor, bu nedenle büyük finansal işlemlerden kaçınmak özellikle önemlidir. Ayrıca bir kişi, proje veya ilişki hakkında yanlış, idealize edilmiş bir imaja tutunmamaya dikkat edin. Netlik ve çözüm için zorlamak yerine, olayları akışına bırakın ve manevi ihtiyaçlarınıza daha fazla dikkat ederken, maddi ihtiyaçlarınızı koruyun.

