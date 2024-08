19 Ağustos 2024 Kova Dolunayı burçları nasıl etkileyecek?

Astrolog Şeyda Özsoy, 19 Ağustos Kova Dolunayı'nın burçlara etkilerini ve genel etkilerini HTHayat Youtube kanalında yorumladı:

"Dolunay Türkiye saatiyle 21:25’te Kova burcunun 27. Derecesinde gerçekleşecek. Dolunay’ın göstergeleri olan Ay ve Güneş bu sırada Uranüs’le sert bir kare açı halinde. Dolunay anında Koç burcu yükseliyor. Koç’un yöneticisi Mars İkizler Burcu’nda. Jüpiter ile kavuşumdayken Satürn’le Venüs’le de zorlayıcı bir etkileşim halinde. Haritanın tüm göstergelerini bir araya getirdiğimizde özet olarak diyebiliriz ki oldukça ayrıştırıcı bir süreç ve görünüm söz konusu. Hem bireysel hem küresel düzlemde ani ve beklenmedik gündemler neticesinde yaşanabilecek kopuşlar söz konusu olabilir."

"Kova, toplulukları ve insan gruplarını anlatır. Kolektifi ilgilendiren büyük olaylar gerçekleşirken biz de artık taraf seçmeye zorlanabiliriz. Seçtiğimiz veya zaten bulunduğumuz tarafta eyleme geçmemiz gerekebilir ve bu eylem sırasında haritada Koç yükseldiği için bireysel duruşun önemi olacaktır. Belli birtakım yeni görev ve sorumluluklar üstlenebiliriz. Liderlik özelliklerinden yararlanabiliriz. Dünya genelinde önemli sistemlerde birtakım zorunlu değişimler görülebilir. Bu değişim temelden ve baştan aşağı bir değişim olacaktır. Geleneksel, tanıdık, bilindik, aşina olandan vazgeçme temaları görünür olacaktır. Olaylar, koşullar buna biraz mecbur bırakacak gibi görünüyor. Tüm bilinenler, hükümler ve zihindeki yargılarınız kökten değişime uğrayabilir. O yüzden bu etkileri hangi alanda yaşıyorsak yaşayın, değişime açık olmayı deneyin. Koşullar içindeki etki gücünüzü kullanın. İnisiyatif kullanın. Cesur olun. Geçmiş kalıplaşmış öğrenilmişliklerle hareket etmemeye çalışın. Bu dolunayla birlikte sarsılmaz ve yenilmez sanılanların, değişmez denilen sistemlerin, kabulümüzdeki birtakım doğru ve yanlışların tabir-i caizse çöküşüne şahit olabiliriz. Bunlar zaten bu duruma hazır olanlar için kolay bir süreç olabilecekken fazla direnç gösterebilenler için zorlu zamanlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden, her ne yaşıyorsanız yaşayın, yaşananların daha iyi ve ideal olanlara yer açmak için gerçekleştiğini aklınızda tutun. Aydınlıktan yana olup tercih yaparken vicdanlı ve adaletli olanları, bütüne katkı olanları destekleyin. Her an bir seçim yaptığınızı ve seçimlerin de çok değerli olduğunu unutmayın."

19 Ağustos Kova Dolunayı'nı yorumlayan Astrolog Şeyda Özsoy, dolunayın burçlara etkilerini de yükselen burçlara göre açıkladı. HTHayat Youtube kanalında!