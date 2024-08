19 Ağustos 2024 Kova burcunda Dolunay

Merhaba. 19 Ağustos saat 21:25’te Kova burcunun 27. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Yani Kova burcunun temsil ettiği konular olan reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor.

Bu harita oldukça zorlu görünüyor. Öncelikle an derecesi an haritasının 12. evinde. Bu da kayıplarla alakalı olabilecek bir etki. Bilinçaltı konuları ile, farkında olmadığımız konular ilgili gelişen, kontrolümüz dışında olabilecek ani değişikliklerle alakalı bir dolunay olabilir. An derecesine Uranüs’den de oldukça sert bir açı mevcut. Klasik astrolojide Uranüs’ün kova ile bir ilişkisi bulunmasa da Modern astrolojiye göre benzer kavramlar, isyanla, devrimle, değişimle alakalı etkiler. Uranüs Kova’dan farklı olarak aniliklerle alakalıdır. Beklenmedik durumlarla alakalıdır.

An haritasının yükselen burcu Koç ve Koç’un yöneticisi Mars’da oldukça zor bir durumda. O da İkizler burcunda, 12. evdeki Satürn ile sert ekileşimde, Jüpiter ile kavuşumda. Yolculuklar konusu çok hareketli. Bu konularda almamız gereken sorumluluklar olabilir, yine bu gibi konularda kazalar da yaşamamız olası, çok dikkatli olmalıyız. Anlaşmalar için de pek uygun bir zamanda değiliz. Sözel tartışmalar yaşanabilir. Satürn de Balıkta ve 12. evde olduğu için kontrolümüzün dışındaki konular veya bir sorumluluk, yapılması gereken konuların baskısı üzerimizde bir gerginlik hali yaratabilir. Bu dönemde sakin kalmak gerekli.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili önemli gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ayrıca ortaklaşa yapılan işler, ortaklıklar ve evlilik ile ilgili konuların da öne çıktığı bir dönem.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin önemli konularından. Ayrıca günlük işler, iş arkadaşları, ev hayvanları ve sağlık durumunuz ile ilgili konular da gündemde olacak.

Yükselen İkizler

Eğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan konular arasında. Ayrıca aşk, flörtler, varsa çocuklarınız ile ilgili konular, spor ve spekülatif yatırımlar ile ilgili konular da gündeme gelecek.

Yükselen Yengeç

Borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça krizli olabilecek bir dönem içerisindesiniz, ileriye dönük yatırımlar, spekülatif durumlar için bu dönem pek de elverişli sayılmaz. Ayrıca gayrimenkul, ev, aile konuları da gündeme gelecek.

Yükselen Aslan

İkili ilişkiler veya evlilik konuları da oldukça vurgu kazanıyor ve bu dönemin zorlayıcı konuları arasında. Ayrıca yolculuklar, kardeşler, yakın akrabalar, iletişim ve eğitim konuları da dönemin önemli konuları arasında.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde büyük önem kazanmış durumda. Bunları düzeltmek ile ilgili sorumluluklarınız varsa atacağınız adımlar şimdiye kadar sizi engellemiş belki de çürümüş olan konuları elemeniz yönünde sizi zorluyor olabilir. Ayrıca finansal konular, para kaynaklarınız, yatırımlarınız ve gelirleriniz de belirgin konular arasında.

Yükselen Terazi

Havadaki aşk kokusunu en çok hissedecek yükselenler bu dönemde Teraziler olacak. Flörtler, yeni başlayan ilişkiler için biraz kriz yaratabilecek bir dönem. Fakat krizli de olsa bu dönemin odağı aşk veya varsa çocuklarınız olacak.

Yükselen Akrep

Ev aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir Ağustos sonu yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir. Ayrıca bu dönemde biraz daha inzivada olmak isteyebilirsiniz.

Yükselen Yay

Akrabalarınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz ve eğitim ile ilgili konularda kriz ve dönüşüm yaratabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca insan grupları, proje grupları, gelecek hedefleriyle ilgili yaptığınız çalışmalar da bu dönemin vurgulu konuları.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konulara odaklı bir dolunay yaşayacaksınız. Bu dönem yeni kaynaklara yönelmek veya kaynak artışı gibi konular için birtakım güç savaşlarına girebilirsiniz. Ayrıca kariyer ve başarı konuları da dönemin önemli konuları arasında.

Yükselen Kova

Şüphesiz bu dolunay sizin için oldukça önemli. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz fazla. Bu kararlar uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilir. Görünüşünüzü değiştirmek adına da vurgulu bir dönem. Ayrıca uzaklar, yolculuklar, eğitim ile ilgili konular, uzak akrabalar konuları da gündeme gelecek.

Yükselen Balık

Belki olay bazında ortaya çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde belirgin etkileri olacak bir dolunay olacak. Sizi olumsuza götürdüğünü düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır. Ayrıca borçlar, alacak verecek konuları da bu dönemde gündemde. Biraz endişeli bir dönem geçiriyor olabilirsiniz.