İkizlerim 16 aylık!

İkizleriniz 16 aylık oldular. Sürekli hareket halindeki bu iki küçük insan neredeyse hiç durmuyor, yürüyor, koşuyor, tekmeliyor, karıştırıyor, çekmeceleri döküyor. Evde güvenliklerini ve düzeni sağlamak gittikçe zorlaşıyor. Siz peşlerinden koşup ortalığı düzenledikçe, onlar daha hızlı dağıtıyorlar. Üstelik yavaş yavaş arkadaş oluyorlar ve bu arkadaşlık bir suç ortaklığına dönüşüyor. Bolca sabra ihtiyacınız olan bu günlerde daha çok açık havaya çıkmak işleri kolaylaştırabilir.
Bebekleriniz 16 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.
Bebeklerinizin 18. aya gelene kadar herhangi bir aşıları bulunmuyor.
16 aylık bebekleriniz iki uykudan tek uykuya geçme sürecine girmiş olabilirler ve bu nedenle uyku düzeniniz bozulmuş olabilir. Eğer tek uykuya geçmek istediklerinin sinyallerini alıyorsanız, gündüz uykusundan önce çok yorulmalarına müsaade etmeden sakin oyunlar oynamak ve uyku saati gelmeden önce basit bir uyku rutini yapmak hem sizin hem de bebeklerinizin işini kolaylaştıracaktır. Uykuya yatırmadan yirmi dakika önce uykuya yatacaklarını söylemek ve bunu onlara anlatmak ilk başta manalı gelmese bile, anahtar kelimelerle yaşayan bu minik insanlar için ikna edici olacaktır. 2 saatlik gündüz uykusu ve 12-13 saatlik gece uykusu 16 aylık bebekleriniz için yeterli olacaktır.
16 aylık bebekleriniz 3 ana öğün 2 ara öğün şeklinde beslenebilirler. Ancak şunu unutmamak gerekir ki çocuklarınızla yemek konusunda inatlaşmak faydadan çok zarar getirecektir. Bazı günler iştahlı bazı günler iştahsız olmaları, yemek seçmeleri ve itiraz etmeleri olağandır. Bu aylarda çocukların kendi kendilerine yemelerine müsaade etmek hem teşvik edici hem de geliştirici olacaktır. Her ne olursa olsun üç öğün masada olmaya alıştırmak bile büyük bir kazanımdır. 2 saatlik gündüz uykusu ve 12-13 saatlik gece uykusu 16 aylık bebekleriniz için yeterli olacaktır.
İkizlerinizin mama sandalyelerini birbirlerine bakacak şekilde yerleştirmek ve yemeği bir oyuna çevirmelerine müsaade etmek de teşvik edici olabilir. Bunu yaparken yarıştırmamaya ve karşılaştırmamaya özen gösterin.
Bebeklerinizle daha çok dışarı çıkın, temiz hava alın. Temiz hava ve farklı uyaranlar mental gelişim için de fiziksel gelişim için de çok kıymetlidir.
*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.