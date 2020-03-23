İkizlerim 16 aylık!

16 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

On altı aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? On altı aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? On altı aylık ikiz bebeklerin uyku ve beslenme düzeni nasıldır?" On altı aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizleriniz 16 aylık oldular. Sürekli hareket halindeki bu iki küçük insan neredeyse hiç durmuyor, yürüyor, koşuyor, tekmeliyor, karıştırıyor, çekmeceleri döküyor. Evde güvenliklerini ve düzeni sağlamak gittikçe zorlaşıyor. Siz peşlerinden koşup ortalığı düzenledikçe, onlar daha hızlı dağıtıyorlar. Üstelik yavaş yavaş arkadaş oluyorlar ve bu arkadaşlık bir suç ortaklığına dönüşüyor. Bolca sabra ihtiyacınız olan bu günlerde daha çok açık havaya çıkmak işleri kolaylaştırabilir.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 16 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

16 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Yürüyebilir, koşabilirler.

Topa ayaklarıyla vurabilirler.

Sizin yardımınızla dişlerini fırçalayabilirler.

Nesneleri fırlatabilirler.

Çatal ve kaşıkla yiyecek alıp, ağızlarına götürebilirler.

Eşyaların üzerine çıkıp, tırmanabilirler.

Oyuncakları üstüste, yanyana dizebilirler.

Kağıt üstüne karalama yapabilirler.

Beş – altı kelime söyleyebilirler.

Basit emirleri anlarlar ve uygulayabilirler.

Saklama ve bulma oyunları oynamaktan keyif alırlar.

16 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Bebeklerinizin 18. aya gelene kadar herhangi bir aşıları bulunmuyor.

16 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

16 aylık bebekleriniz iki uykudan tek uykuya geçme sürecine girmiş olabilirler ve bu nedenle uyku düzeniniz bozulmuş olabilir. Eğer tek uykuya geçmek istediklerinin sinyallerini alıyorsanız, gündüz uykusundan önce çok yorulmalarına müsaade etmeden sakin oyunlar oynamak ve uyku saati gelmeden önce basit bir uyku rutini yapmak hem sizin hem de bebeklerinizin işini kolaylaştıracaktır. Uykuya yatırmadan yirmi dakika önce uykuya yatacaklarını söylemek ve bunu onlara anlatmak ilk başta manalı gelmese bile, anahtar kelimelerle yaşayan bu minik insanlar için ikna edici olacaktır. 2 saatlik gündüz uykusu ve 12-13 saatlik gece uykusu 16 aylık bebekleriniz için yeterli olacaktır.

16 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

16 aylık bebekleriniz 3 ana öğün 2 ara öğün şeklinde beslenebilirler. Ancak şunu unutmamak gerekir ki çocuklarınızla yemek konusunda inatlaşmak faydadan çok zarar getirecektir. Bazı günler iştahlı bazı günler iştahsız olmaları, yemek seçmeleri ve itiraz etmeleri olağandır. Bu aylarda çocukların kendi kendilerine yemelerine müsaade etmek hem teşvik edici hem de geliştirici olacaktır. Her ne olursa olsun üç öğün masada olmaya alıştırmak bile büyük bir kazanımdır. 2 saatlik gündüz uykusu ve 12-13 saatlik gece uykusu 16 aylık bebekleriniz için yeterli olacaktır.

İkizlerinizin mama sandalyelerini birbirlerine bakacak şekilde yerleştirmek ve yemeği bir oyuna çevirmelerine müsaade etmek de teşvik edici olabilir. Bunu yaparken yarıştırmamaya ve karşılaştırmamaya özen gösterin.

16 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Bebeklerinizle daha çok dışarı çıkın, temiz hava alın. Temiz hava ve farklı uyaranlar mental gelişim için de fiziksel gelişim için de çok kıymetlidir.

Bebeklerinizin konuşmayı sizden, sizi taklit ederek öğreneceklerini unutmayın. Onlarla sürekli konuşma halinde olun. Tuttukları nesnelerin, oyuncakların isimlerini söyleyin. Hayvanların seslerini taktir edin ve bir şey söyleme gayretinde olurlarsa destekleyici olun.

Bu ayda bebekler üst üste konulan küplerle oynamayı severler. Birlikte oynamak hem sizden öğrenmelerini sağlar hem de ikizleriyle ortak oyun kurmanın ilk adımlarını atmış olurlar. Anlaşamıyor olabilirler, bu sizi endişelendirmesin. Zaman içerisinde birlikte oynamayı öğreneceklerdir.

Bebeklerinizin kalem, boya kullanmalarına müsaade edin. Kağıtları boyamak ve karalama yapmak hem öğretici hem de onlar için keyif verici bir aktivite olacaktır.

Bir kutunun içine sakladığınız nesneyi çıkarmak için uğraşmak da ikizleriniz için bir yarışma gibidir. Hem eğlenirler hem de nedenselliği öğrenirler.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.