Nemrut Kalderası’nda renk cümbüşü

Yery\u00fcz\u00fc cenneti olarak adland\u0131r\u0131lan ve her mevsim binlerce yerli ve yabanc\u0131 turistin ak\u0131n etti\u011fi Nemrut Kalderas\u0131'nda bu s\u0131ralar sonbahar g\u00fczelli\u011fi ya\u015fan\u0131yor. . Bir\u00e7ok a\u011fa\u00e7 t\u00fcr\u00fcn\u00fc i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131ran kalderada sararan ve k\u0131z\u0131la b\u00fcr\u00fcnen a\u011fa\u00e7lar kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturuyor.. Avrupal\u0131 Se\u00e7kin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsam\u0131nda "M\u00fckemmeliyet \u00d6d\u00fcl\u00fc" alan Nemrut Krater G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn ve kalderas\u0131n\u0131n havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde sonbahar mevsiminin t\u00fcm tonlar\u0131 g\u00f6rsel \u015f\u00f6len olu\u015fturuyor.. Nemrut Krater G\u00f6l\u00fc ve Nemrut Kalderas\u0131'nda sonbahar g\u00fczelli\u011fini g\u00f6rmek ve foto\u011fraflamak i\u00e7in gezginler ve do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131 da b\u00f6lgeye ak\u0131n ediyor. . * Haberin foto\u011fraflar\u0131 \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . .
