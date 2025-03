14 Mart Başak Burcu'nda Ay Tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek?

2025 yılının ilk tutulma dönemine gelmiş bulunuyoruz. Standart bir yılda ortalama dört adet tutulma gerçekleşir. Bu tutulmaların ikisi Güneş, ikisi ise Ay tutulmasıdır. 14 Mart’ta 23 derece Başak burcunda İstanbul saatine göre sabah 09:54’te bir Ay tutulması yaşanacak. Bu tutulma Avrupa, Asya'nın, Avustralya'nın, Afrika'nın büyük kısmı, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik ve Antarktika bölgelerinden görülebilecek.

Güneş ve Ay tutulmaları insanlığın her zaman dikkatini en çok çeken gökyüzü fenomenleri olmuştur. Güneş ve Ay gökyüzünün gözle görülen en net iki gezegeni olmakla birlikte bir çok anlam taşısa da tutulmalar korkulacak temalar değillerdir.

Tutulmaları önemli yapan konu bireysel hayatlarımızda önemli değişim ve dönüşümlerin habercisi olma özellikleri taşımalarıdır. Ancak her yıl her tutulmadan aynı insanlar etkilenmez. Bu tutulmadan daha yoğun etki alacak 1. grup burçlar, Başak, Balık, İkizler ve Yay burçlarıdır. Tutulma etkileri bir ay evvelden başlar, önümüzdeki altı aya kadar etkisi yayılır.

Tutulmanın an haritasına baktığımızda; Boğa burcu yükselmekte.ASC üzerinde Uranüs bulunuyor. Tutulma yöneticisi olan Merkür’ün ‘’S’’ (durağan) pozisyonda olduğunu, Venüs’ün ise retro pozisyonda olduğunu görüyoruz.Güneş ile Satürn ise kavuşum halinde.Ve tutulma Güney Ay Düğümü yönünde olacak. Peki, bunlar ne anlama geliyor?

Kollektif temalarda 14 Mart Başak Burcu'nda Ay Tutulması'nın etkileri

Mundane (dünya) astrolojisinde Başak burcu çalışma alanlarını, sağlık sistemlerini, hizmet sektörünü,tarımı, zirai konuları sembolize eder. Aynı zamanda bürokrasi, analiz, bilimsel araştırmalar ve teknik detaylar da Başak arketipini ifade etmektedir. Özellikle önümüzdeki altı aylık süreçte, bu temaların dünyevi planda sıkça karşımıza çıktığına şahit olabiliriz. Hastaneler, sağlık çalışanları, ilaç sektörü ve hijyenle ilgili konular ve düzenlemeler sıkça gündem olabilir.

İşçi hakları, iş düzeni, çalışma rutinleri ve koşulları,memurlar, sendikalar ve küçük,orta işletmelerle alakalı konular gündem olabilir.Küçük, orta işletmelerin iflaslarına tanık olabiliriz. Teknoloji ve dijital gelişmelerle birlikte Başak-Balık aksındaki tutulmalar işsizlik konularını tetikleyebilir.İşçi çıkarımları bu dönem artabilir. Dünyada üretim ve fabrika süreçleriyle alakalı konular ve yenilikler karşımıza çıkabilir.

Gıda üretimi, tarımsal verimlilik, iklim değişikliğiyle ilgili konular gündem olabilir. Çiftçi hakları, çifçilerin mağduriyetleri, emekçinin emeğini alamaması veya mahsüllerin ziyan olması gibi temalara rastlayabiliriz.

Tutulmaların Balık Başak hattında olduğu önümüzdeki 1,5 yıllık süre boyunca toprak çok önemli olacak. Tarımda verimlilik arttırılmalı, doğal tohumlar çoğaltılmalı. Organik tarım ve çiftçi destleklenmeli. Çünkü; Zehir de panzehir de doğada!

İbni Sina’nın sözünü bir kez daha hatırlamakta fayda var:

"Tabiatın eczanesinde hiçbir ilaç, gereksiz yere yaratılmamıştır."

Doğada bulunan her şey insana faydalıdır ancak doğal olması koşuluyla. Beslendiğimiz kaynaklara bu dönem ekstra dikkat etmekte fayda var .Yapay veya genetiğiyle oynanmış gıdalardan uzak durmak, zirai ilaçların kontrolsüzce kullanıldığı gıdaları tüketmemek bu dönem ve her zaman büyük önem taşıyor.

Doğal tohumların kıymeti bilinmeli ve çoğaltılmalı!

Modern tarım yöntemleri ile birlikte toprağa yaptırım yapılmalı. İnsan sağlığının temel kaynağı toprakta olduğundan, toprağa gereken değer verilirse sağlıklı bir toplum yaratmış oluruz.

Ülkemizinde Kuzey Ay Düğümü Başak burcunda. Tarımla ilgili yapılacak her türlü yatırım ve inovasyon ülkemizin geleceği açısından oldukta destekleyici olacaktır.

Bireysel anlamda tutulmanın etkileri neler olacak?

Ay tutulmaları dolunay enerjileridir. Dolasıyla insan üzerinde güçlü farkındalıklar yaratır.Ay, duygularımızı ve bilinçaltımızı sembolize eder. Bu dönemin enerjisiyle, Başak burcunda olan Ay tutulmasında insan, kendine ve hayataçok daha sorgulayıcı ve hırpalıyıcı yaklaşabilir.

Başak arketipi kontrolü ve hayatı yönetmeyi, koşulları önden planlamayı ve sistematik bir şekilde uygulamayı sever. Ancak gerçek hayat, kurallar ile işlemez. Düzensizliğin içinde bir düzen vardır ve insan olarak çoğu zaman biz buradaki kaosu analiz edemeyiz. Hayat durdu. Çok yakında bu sakinlik içindeki kaos, çözüme ve neşeye gelecek.

Tutulma yöneticisinin durağan pozisyonda olması ve Kuzey Ay Düğümü'nün Balık burcunda olması, retroların 15 Nisan’a kadar sürecek olması, bize açık ve net bir şekilde sakin olmamızı, olmayan şeyler için kendimizi hırpalamamazı ve olacak olanın, şimdi hemen bizim istediğimiz zamanda değil, ilahi planın zamanlamasına göre olacağını ifade ediyor.

Bu dönem;

Hayat akmıyormuş gibi, aynı yerde takılıp kalmış gibi hissedebilirsiniz.

Sanki hayat sizin tüm isteklerinize duvar örmüş gibi düşünebilirsiniz.

Bazı şeylerin tadı kalmamış gibi, anlamsız, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

Bu dönem kendinizi olan şeyleri de, olmayan şeyleri de çok daha fazla sorgularken bulabilirsiniz.

"İnsanın hüsranı, başına gelenlerden değil başına gelenleri yorumlayışından kaynaklanır..."

Epiktetos

Ne kadar hayatı yönettiğimizi sansak da bu bizi daha güçlü hissettirse de tüm seçimler bizim elimizde değil. Daha büyük bir örüntü içerisinde büyük bir planın içinde olduğumuzu ara ara hatırlamakta fayda var.

Bu dönem yaşadığınız sıkışmışlık temasındaki mesaja odaklanmaya çalışın. Hayat sizin bu kadar elinizi kolunuzu bağladıysa veya böyle hissettiriyorsa burada bir öğreti vardır. Hikayemiz bitti dediğimiz yerde başlar ve yaşamın olduğu yerde her zaman umut da vardır. Çaresiz değilsiniz sadece bir eğitimden geçiriyorsunuz.

Kalpten istediğiniz her şey bir gün gerçek olacak ve siz çok istediğiniz o duyguya, kişiye, statüye, özgürlüğe vs her neyse kavuşacaksınız ama çok daha bilge biri olarak.

Bu dönem;

Kendinize şefkatli davranın.

Elinizden gelenin en iyisini yapın, tüm adımları atın ve sonucu bekleyin.

İyi niyetle kalpten isteyin.

Ruhunuza odaklanın.

Evrende yalnız değiliz, bunu hatırlayın.

Doğanın mucizelerini seyredin, doğada vakit geçirin.

Ek olarak bu dönemi daha verimli geçirmek için;

Sağlık, beslenme ve rutinleri önceliklendirin.

Hayatınızda elemeniz gereken insanları, eşyaları ve alışkanlıkları eleyin.

Düzensiz bir ev ve yaşam şartlarınız var ise düzen yaratmaya çalışın.

Fedakarlıklarınızı dengeye getirin.

Hayata ve insanlara mükemmeliyetçi ve eleştirel yaklaşamamaya çalışın.

Başak burcunda ay tutulmasının sağlık alanında etkileri nelerdir?

Başak burcu sindirim sistemleri, mide ve bağırsak, diyafram, safra kesesi ve vücuttaki taşları, vücutta bulunan parazitleri ve kurtları, kolit gibi rahatsızlıkları temsil eder. Eğer bu konularda rahatsızlıklarınız var ise doktor kontrollerinizi aksatmamanızı tavsiye ederim.

Tutulmanın güzel farkındalıklar yaratmasını ve hepimizin hayatlarına güzellikler getirmesini dilerim.

Sevgilerimle,

Buşra Efe

Instagram: busra.efe_