12 Ağustos 2022 Kova burcunda Dolunay'ın etkileri

Merhaba, 12 Ağustos saat 4.35 İstanbul saati ile Kova burcunun 19. Derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Öncelikle bu Dolunay oldukça ilginç ve sert etkilere sahip. Kova burcu ilericilikle, başkaldırı, entelektüellik, bilgi, bilginin işlenmesi, zincir kıran niteliklere sahip bir burçtur ve bu 15 günlük dönemin konuları da bu olacak. Fakat an derecesi oldukça fazla gezegen etkileşimine sahip. An derecesine görünen en önemli açı Satürn kavuşumu. Bu da bu kova konularına, yani hayatımızda ileriye gitmek istediğimiz konulara bir engel, bir yavaşlama, bir sorumluluk fakat bir o kadar da ihtiras, odak ve disiplin getirecek. Ayrıca an derecesine Uranüs’ten de önemli bir açı mevcut ve Uranüs her ne kadar anilikleriyle, sürprizleri ve beklenmedikliği ile sabit Kova burcuna uymasa da başkaldırı ve ilericilik yönü Kova burcu ile benzeşir.

Mars’ın da yine an derecesine kayda değer bir kare yaptığını hatta Uranüs ile de çok yakın olduğunu görüyoruz ki bu da yine yıllardır yaşadığımız Uranüs Satürn karesini yine agresif yönde tetikleyici durumda. Yani dünya olarak yine eski ve yeninin kavgası ve büyük ihtimalle ekonomi.

An haritası yükseleninin son derecelerde Yengeç olduğunu görüyoruz ve 1. Evde yani yükselen burçta Aslan burcunda bir Venüs var. Ve tam Alçalan noktasında, yani yükselen derecesine karşıt yapan bir Plüton var. Bu da yine bu dönemde Yengeç ile ailevi konuları, sevgi konularını vurgularken, Venüs’te işin içerisine aşk ve ilişkileri biraz daha Aslanvari yani eğlenceli yanıyla katıyor. Fakat Alçalandaki Plüton karşıtlığı da işin içinde biraz kıskançlık, kriz, kontrol gibi durumları da beraberinde getirebilir. An derecesine veya yükselen burca önemli bir Sabit Yıldız açısı göremedim, diğer gezegenlere var fakat an derecesi ve yükselende olmadığı için biraz daha ikincil kaldığını düşünerek Sabit yıldız konusuna girmeyeceğim.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Maddi konular, finansal kaynaklarınız ve arkadaşlarınız bağlantısı bu dönem üzerinizde gerginlik yaratabilir.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından. Fakat hedeflerinize giderken çok fazla yol değiştirmemeye ve hırslarınıza kapılmamaya özen göstermelisiniz.

Yükselen İkizler

Eğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan şanslı konular arasında. Fakat bu konuları negatif etkileyebilecek ufak tefek bilinçaltı kaynaklı endişeleriniz ve gerginlikleriniz olabilir onlara kulak asmayın.

Yükselen Yengeç

Borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça şanslı bir dönem içerisindesiniz, ileriye dönük yatırımlar için oldukça elverişli, fakat yatırım yaparken gelecek endişesine kapılıyor olabilirsiniz bu da üzerinizde bir gerginlik yaratıyor olabilir, adımlarınızı dikkatli attığınız sürece şanslı bir dönem.

Yükselen Aslan

İkili ilişkiler ve evlilik konuları bu dönem oldukça şanslı. Bir süredir Satürn ve Uranüs zorlayıcı etkileşimleri gergin durumlar ve sorumluluklar getiriyor da olsa bu dönem bu gerginlikleri temizlemek adına oldukça güzel bir ağustos ikinci yarısı olacak. Kariyer konusundaki gerginliklere dikkat.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde oldukça önem kazanmış durumda. Akademik konular, eğitim, yolculuklar ile ilgili konularda birtakım gerginlikler mevcut olabilir bu da işlerinizi negatif yönde etkileyebilir.

Yükselen Terazi

Flörtler, varsa çocuklar, yaratıcılık ile ilgili konular, eğlence konuları bu dönemde ön plana çıkacak. Yeni başlangıçlar söz konusu fakat bu konularla ilgili birtakım engeller ve gerginlikler de yaşanabilir. Özellikle borçlar para konuları ile ilgili bu dönemde gerginlikler mevcut.

Yükselen Akrep

Ev aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir Ağustos 2. Yarısı yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir. İkili ilişkiler veya ortaklarınızla ilgili birtakım gerginlikler de yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yay

Yolculuklar, eğitim, anlaşmalar, yakın akrabalar ve kardeşler bu dönemin odak noktasındaki konuları olacak. Bu konularla ilgili birtakım engellerle karşılaşmanız veya sorumluluklar yaşamanız da söz konusu. Günlük işler ile ilgili konular biraz tartışmalı gözüküyor. İletişimde bulunduğunuz kişiler ve iş ile bağlantılı konularda beklenmedik tartışmalar yaşayabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konulara odaklı bir dolunay yaşayacaksınız. Bu dönem yeni kaynaklara yönelmek veya kaynak artışı konularında birtakım engeller mevcut. Çocuklarınızla veya bekarsanız flörtlerinizle birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Finansal konularda iyi fakat spekulatif hareketler, borsa gibi konular için riskli bir dönem.

Yükselen Kova

Şüphesiz bu Dolunay sizin için oldukça önemli. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz fazla. Bu kararlar uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilir. Görünüşünüzü değiştirmek adına da güzel bir dönem. Ailevi konularda birtakım gerginlikler yaşanabilir.

Yükselen Balık

Kova burcundaki kümeleşme sizin için daha az görünür bir alanda gerçekleşecek. Belki olay bazında ortaya çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde olumlu etkileri olacak bir dolunay. Sizi olumsuza götürdüğünü düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla tartışmalara dikkat.