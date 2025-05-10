12 - 18 Mayıs 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta oldukça hareketli. Öncelikle haftanın ilk günü, yazısını ayrıca yazdığım sert bir dolunay var. Haftaya Merkür Plüton karesi ile başlıyoruz. Bu konuşmalarımızda kırıcı bir ifade yaratabilir. Fazla derinlemesine ve sorgulayıcı bir tavır getirebilir. Çok keskin ve patlayıcı cümleler kurabiliriz.

Ayrıca bu hafta Güneş Ay Düğümlerine uyumlu Jüpiter de Ay düğümlerine uyumsuz açılar gerçekleştirecek. Aslında bu durumda uyumlu ve uyumsuz etkilere çok da takılmamak gerekli. Bu hafta kadersel başlangıçlar açısından önemli, belirgin etkileri olan bir hafta olabilir. Kadersel başlangıçlardan kastım, bu hafta ister istemez uzun vadede etkili olabilecek önemli kararlar alabiliriz ve bu hafta, yaptığımız başlangıçlar görünenden daha belirgin etkiler yaratabilir.

Güneş Uranüs Kavuşumu da haftanın önemli etkileri arasında. Çok sürprizli, kendimizi çok farklı yönlerimizle ifade etmek istediğimiz bir hafta geçireceğiz yukarıda bahsettiğim etkilerle birlikte. Ayrıca Merkür hafta başında Plüton ile sert açı yaparken hafta sonunda da Mars ile sert açı yapacak. Mars sert açısı da oldukça tartışmalı bir pozisyon. Fakat Plüton biraz daha derinlemesine kurcalama ve olayları su yüzüne çıkarıp düzeltmeye veya yıkmaya yönelik hareket ederken Mars doğrudan spontan cesaret ve öfke ile alakalıdır. Bu durumda sakarlık, kaza gibi konulara da yine dikkat etmek gerekiyor.

12 Mayıs haftasının astrolojik etkileri

Günlük etkilere geçecek olursak;

12 Mayıs Pazartesi

Ay Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Genel olarak Akrep Ay’ın huzursuz olduğu bir yerdir. Ayrıca bugün çok sert bir dolunay var ve dolunaya açı yapan gezegenler içerisinde Mars da var. Bugün özellikle kavga, kriz konularına çok dikkat etmek gerekli. Çokça kurcaladığımız, duygusal manipülasyonun çok olduğu bir gün olabilir.

13 Mayıs Salı

Ay Yay burcuna geçiyor. Düne göre çok daha yumuşak bir gün. Hem Yay’ın kendi iyimserliği ve özgüveni, hem de Venüs ile Ay’ın açısı günü hem sosyal, hem ikili ilişkilerde eğlenceli hem de güvenli ve sakin bir hale getiriyor.

14 Mayıs Çarşamba

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün aslında dünkü gibi Venüs ile olan etkileşimler de devam ediyorken Mars ile de uyumlu etkileşimler sözkonusu. Düne nazaran daha da enerjik, girişimci ve daha cesur bir gün olacak. Haftanın en güzel günlerinden.

15 Mayıs Perşembe

Ay Yay burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Bugün etkiler biraz sert. Jüpiter ile karşıt, kavuşum yapan Satürn ve Neptün ile sert bir kare açı meydana gelecek. Bugün hem sorumlulukların yüksek olduğu, hem kaçışa ve fazla iyimserliğe de meylettiğimiz, karmakarışık bir gün, sorumluluk baskısıyla yanlışlar da yapabileceğimiz bir gün. Ay Akşam saatlerinde Oğlak burcuna geçecek.

16 Mayıs Cuma

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Venüs ile sert Merkür ile uyumlu etkileşimde. Öncelikle Oğlak burcu ile sorumluluklara odaklandığımız bir gün olacak. Ayrıca kendimizi ifademiz de oldukça güçlü, önemli anlaşmalar için değerlendirilebilir. Fakat sosyal ilişkilerde birtakım yanlış anlaşılmalar veya beklenti farkları, karşıtlıklar da yaşanabilir.

17 Mayıs Cumartesi

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu etkileşimde. Yine kendimizi ifademiz oldukça güçlü, disiplinli ve odaklıyız. Ayrıca aile ve karşı cins ile de uyumlu etkiler mevcut.

18 Mayıs Pazar

Ay Kova burcuna geçiyor. Gün içerisinde Satürn ve Neptün ile uyumlu etkileşim yapacak. Kova burcu ile entelektüel ve arkadaş canlısı, dışarı aktiviteleri için uygun bir gün. Satürn ve Neptün ile de Pazar günü de olsa sorumluluklarımıza fedakarca eğileceğimiz, odaklanacağımız bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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