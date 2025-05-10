12 - 18 Mayıs 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 12 - 18 Mayıs 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

12 - 18 Mayıs 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 10 Mayıs 2025 07:14
ABONE OL

Esenlikler. Hafta oldukça hareketli. Öncelikle haftanın ilk günü, yazısını ayrıca yazdığım sert bir dolunay var. Haftaya Merkür Plüton karesi ile başlıyoruz. Bu konuşmalarımızda kırıcı bir ifade yaratabilir. Fazla derinlemesine ve sorgulayıcı bir tavır getirebilir. Çok keskin ve patlayıcı cümleler kurabiliriz.


Ayrıca bu hafta Güneş Ay Düğümlerine uyumlu Jüpiter de Ay düğümlerine uyumsuz açılar gerçekleştirecek. Aslında bu durumda uyumlu ve uyumsuz etkilere çok da takılmamak gerekli. Bu hafta kadersel başlangıçlar açısından önemli, belirgin etkileri olan bir hafta olabilir. Kadersel başlangıçlardan kastım, bu hafta ister istemez uzun vadede etkili olabilecek önemli kararlar alabiliriz ve bu hafta, yaptığımız başlangıçlar görünenden daha belirgin etkiler yaratabilir.


Güneş Uranüs Kavuşumu da haftanın önemli etkileri arasında. Çok sürprizli, kendimizi çok farklı yönlerimizle ifade etmek istediğimiz bir hafta geçireceğiz yukarıda bahsettiğim etkilerle birlikte. Ayrıca Merkür hafta başında Plüton ile sert açı yaparken hafta sonunda da Mars ile sert açı yapacak. Mars sert açısı da oldukça tartışmalı bir pozisyon. Fakat Plüton biraz daha derinlemesine kurcalama ve olayları su yüzüne çıkarıp düzeltmeye veya yıkmaya yönelik hareket ederken Mars doğrudan spontan cesaret ve öfke ile alakalıdır. Bu durumda sakarlık, kaza gibi konulara da yine dikkat etmek gerekiyor.



12 Mayıs haftasının astrolojik etkileri


Günlük etkilere geçecek olursak;


12 Mayıs Pazartesi

Ay Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Genel olarak Akrep Ay’ın huzursuz olduğu bir yerdir. Ayrıca bugün çok sert bir dolunay var ve dolunaya açı yapan gezegenler içerisinde Mars da var. Bugün özellikle kavga, kriz konularına çok dikkat etmek gerekli. Çokça kurcaladığımız, duygusal manipülasyonun çok olduğu bir gün olabilir.


13 Mayıs Salı

Ay Yay burcuna geçiyor. Düne göre çok daha yumuşak bir gün. Hem Yay’ın kendi iyimserliği ve özgüveni, hem de Venüs ile Ay’ın açısı günü hem sosyal, hem ikili ilişkilerde eğlenceli hem de güvenli ve sakin bir hale getiriyor.


14 Mayıs Çarşamba

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün aslında dünkü gibi Venüs ile olan etkileşimler de devam ediyorken Mars ile de uyumlu etkileşimler sözkonusu. Düne nazaran daha da enerjik, girişimci ve daha cesur bir gün olacak. Haftanın en güzel günlerinden.


15 Mayıs Perşembe

Ay Yay burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Bugün etkiler biraz sert. Jüpiter ile karşıt, kavuşum yapan Satürn ve Neptün ile sert bir kare açı meydana gelecek. Bugün hem sorumlulukların yüksek olduğu, hem kaçışa ve fazla iyimserliğe de meylettiğimiz, karmakarışık bir gün, sorumluluk baskısıyla yanlışlar da yapabileceğimiz bir gün. Ay Akşam saatlerinde Oğlak burcuna geçecek.


16 Mayıs Cuma

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Venüs ile sert Merkür ile uyumlu etkileşimde. Öncelikle Oğlak burcu ile sorumluluklara odaklandığımız bir gün olacak. Ayrıca kendimizi ifademiz de oldukça güçlü, önemli anlaşmalar için değerlendirilebilir. Fakat sosyal ilişkilerde birtakım yanlış anlaşılmalar veya beklenti farkları, karşıtlıklar da yaşanabilir.


17 Mayıs Cumartesi

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu etkileşimde. Yine kendimizi ifademiz oldukça güçlü, disiplinli ve odaklıyız. Ayrıca aile ve karşı cins ile de uyumlu etkiler mevcut.


18 Mayıs Pazar

Ay Kova burcuna geçiyor. Gün içerisinde Satürn ve Neptün ile uyumlu etkileşim yapacak. Kova burcu ile entelektüel ve arkadaş canlısı, dışarı aktiviteleri için uygun bir gün. Satürn ve Neptün ile de Pazar günü de olsa sorumluluklarımıza fedakarca eğileceğimiz, odaklanacağımız bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 12 Mayıs Pazartesi

12 Mayıs 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Bugün güçlü, coşkulu ve bağımsız bir enerji bizimle birlikte. Hareket gezegeni Mars'ın yenilik gezegeni Uranüs ile paralel hizalanmasıyla, hızlı tepkiler, yaratıcı düşünceler ve potansiyel olarak patlayıcı durumlar bekleyebiliriz. Yeni, yaratıcı, özgün ve benzersiz deneyimler arayışındayız. Akrep burcundaki Ay'ın bugün Mars ile yaptığı kare açı, tutkularımızı uyandırabilir ve hayatımıza duygusal dram katabilir. Dürtüsel hisler bu dönemde olası. Kendimizi dışa vurma, gereksiz riskler alma ya da ekstra uyarım arama eğilimindeyiz. Neyse ki, bugünkü Merkür-Şiron paralelliği, konuşmaya ve sohbetlerin getirdiği iyileşme fırsatlarına daha açık olmamızı sağlıyor. Bu geçiş, sezgisel anlayışımızı artırıyor.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugünkü Dolunay, duygusal farkındalıkları beraberinde getirerek önümüzdeki hafta için önemli fikir ve girişimlerin yolunu açabilir. Bu Dolunay, borçlar, yükümlülükler, yatırımlar, paylaşım veya destekle ilgili bir konuyu gündeme getirebilir. Eğer sağlıksız biçimlerde insanlara ya da bir şeylere bağımlı hale geldiyseniz, bunu gerçekten görüp kabul etme zamanı gelmiş olabilir ve bu farkındalık sizi değişim ve iyileşmeye motive edebilir. Anahtar nokta, kendinizi ya da bir ilişkiyi daha iyi anlamanızı sağlayacak uzlaşma yolları aramaktır. Bu Dolunay, aynı zamanda sizi baskılayan ya da gelişmenizi engelleyen bir şeyden kurtulma fırsatını da sunuyor. Göz açıcı, zihni genişletici bir Dolunay olabilir. Duygusal tatmin, kendinizden ya da mevcut projelerinizden daha büyük bir şeye bağlanma, ya da daha anlamlı uğraşlara yönelme ihtiyacınızı göz önünde bulundurmanız gereken bir dönemdesiniz. Para, kişisel eşyalar ve temel değerlerle ilgili duygular yüksek olabilir. Yakın bir ilişkide yaşanacak bir farkındalık da olası; dengeyi bulana kadar uçlarda gidip gelebilirsiniz. Bugün gerçekleşen Merkür-Plüton karesi nedeniyle iletişimler yoğun olabilir. Örneğin, biri sizden kesin bir cevap bekleyebilir ve başka hiçbir şeyi kabul etmeyebilir. Gerçekte, nasihat değil onay arıyor olabilirler. Bu nedenle sağlıklı ve derin konuşmalar için çok uygun bir zaman olmayabilir. Yine de, mevcut zorluklar ya da çatışmalar yaratıcı çözümlere ve olumlu değişimlere yol açabilir. Şimdilik işleri basit tutmak en iyisi.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugünkü Dolunay karşıt burcunuzda gerçekleşiyor ve daha önce farkına varmadığınız duygular ya da ilişki sorunları gün yüzüne çıkabilir. Kişisel bir projenin tamamlanması söz konusu olabilir ya da içinizde bir süredir biriken bir şeyin farkındalığına varabilirsiniz. Bir ortaklık sınanabilir, ama aynı zamanda duygularınızla ya da özel biriyle daha derin bağ kurma fırsatı da doğabilir. Bu Dolunay, hayatınızı dengeli bir şekilde yaşayıp yaşamadığınızı sorgulamanız için bir hatırlatma niteliğinde. İlişkiler güçlü bir şekilde gündemde olabilir ve başkaları aniden daha fazla ilginizi talep edebilir! Duygularınız veya ihtiyaçlarınızla ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz ve bunlar kişisel değişiklikler yapmanız ya da hayatınızı farklı yaşamanız için birer kıvılcım olabilir. Biri sizinle ilgili önemli bir şeyi açığa çıkarabilir ve bu tamamen yeni bir odak ya da yön belirlemenize neden olabilir. Günün yoğun duygularıyla biraz yorgun hissedebilirsiniz ama kendinizle ilgili çok şey öğrenebilirsiniz. Bu, başkalarından neye ihtiyaç duyduğunuzu ve ne istediğinizi keşfetme zamanı olabilir ve bir dönüm noktasına işaret edebilir. Bugünkü Merkür-Plüton karesiyle birlikte, belirli bir fikir ya da sorun üzerinde takıntılı olabilirsiniz ya da üzerinizde bir performans baskısı hissedebilirsiniz. Tutum ya da konuşma tarzınızda savunmacı davranışlar sağlıklı iletişimi engelleyebilir. Kariyeriniz ya da itibarınızla ilgili yaklaşan değişikliklere dair endişeler, kontrolü kaybetme korkusu ya da geri kalma hissi gerginlik yaratabilir. En savunmasız hissettiğiniz alanları güçlendirmek için bir plan yapmayı hedefleyin ve bu stratejiyi adım adım uygulamaya koyun.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugünkü Ay geçişi, hayatındaki küçük şeylere ve tamamlanmamış işlere odaklanmanı teşvik ediyor. Özellikle bir projeye ya da fikre heyecan duyuyorsan, dikkat dağınıklığı verimliliğini baltalayabilir ve huzursuz bir enerji hissedebilirsin. Ancak motive durumdasın ve odaklanmak için ekstra çaba gösterirsen, çok verimli olabilirsin. Bugün ani arzular seni yepyeni bir yöne gitmeye teşvik edebilir. Heyecan verici yeni gelişmeler, fikirler ve ilgi alanları ön planda. Her ne kadar aceleci iletişimden kaçınmak gerekse de, kendini ifade etmenin ve bağlantı kurmanın yeni yollarını keşfetmek şu anda oldukça belirgin. Mars'ın iletişim alanında yenilikçi Uranüs ile paralel bir açı kurması sayesinde, yolunu tıkayan şeyleri her zamankinden daha net görebilirsin.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugünkü eylemler ya da planlar sayesinde, bağımsızlığın ve güvende olma hissin konusunda daha özgüvenli hissedebilirsin. Hayatına biri ya da bir aşk ilgisi ilginç deneyimler katabilir. İş ya da finansal konularla ilgili yeni gelişmeler ya da alışılmadık olaylar güçlü bir şekilde öne çıkabilir. Yenilikçi fikirler ya da ani bir fark edilme durumu seni motive edebilir ve heyecanlandırabilir. Harcama dürtüleri iki kez düşünülmeli, ancak yeni yöntemlerden ya da teknolojilerden ilham almak için harika bir zaman. Ürün ya da iş girişimi fikirleri altın değerinde olabilir ve bugün gelen sezgisel içgörüler yeni bir yönü işaret ediyor gibi hissettirebilir. Bazı arzular kalıcı olmasa bile, seçeneklerini keşfetmen faydalı bir süreç olacak. Heyecan verici bir şeye ulaşman oldukça olası.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün değişim, gelişim ya da ilerleme isteğin güçlü. İçinde bolca enerji var ve bunun bir kısmı dürtüsel olsa da, motivasyonun ve heyecanın yüksek. Ani sezgilerine dikkat et, çünkü seni ferahlatıcı, yeni bir yöne götürebilirler. Bu, eşzamanlılıkların ya da sürprizlerin günü olabilir ve duygusal olarak tıkanmış bir şeyi açığa çıkarmak da mümkün; neyin önünde durduğunu görebilirsin. Kendini birine net bir şekilde ifade etme fırsatı bulabilirsin ve bu da iyi hissettirebilir. Yine de sabırsızlığa dikkat etmelisin. Bir durumu ileriye taşımadan önce, en azından bazı yönlerini tartman gerekebilir. Kendini çok yormadan ilerle ve karışıklıkları önlemek için düşüncesizce hareket etmekten kaçın. İçgörülere dikkat et ama seçimlerinde akıllı ol. Aile ilişkilerinde seni strese sokan güç dinamikleriyle yüzleşme zamanı da olabilir.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün aniden gündeme gelen bir mesele, aslında geçmişten kalan bir ucu kapatman gerektiğini hatırlatan önemli bir işaret olabilir. Dürtüler güçlü, istekler aniden ortaya çıkıyor. Mars'ın güneş haritanın on ikinci evinde Uranüs ile paralel açı yapmasıyla birlikte, özel ya da kapalı kapılar ardındaki bir konu odak noktan olabilir. Bugün bir meseleyi tamamen kapatma ihtiyacı her şeyden daha önemli görünebilir. Sonuçları göz önünde bulundur, fakat eğer kötü bir alışkanlığı bırakman ya da seni bunaltan bir durumdan çıkman gerekiyorsa, bu elektrikli enerji seni harekete geçirebilir. Neyin değişmesi, bırakılması ya da uyarlanması gerektiğini net şekilde görebilirsin. Bir ilişkiye dair içgörü açısından da ilginç bir gün olabilir ve kişisel çekiciliğin yüksek. Dürtüselliğe dikkat et, ama kendine zaman ayırmanın ve enerjini yenilemenin yeni ya da daha iyi yollarını aramaktan çekinme.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, kalbin bugün bir yandan en tanıdık ve konforlu olana yönelmiş durumda, ancak arkadaşlıklar ve sosyal bağlantılar da göz ardı edilemez. Sürprizler veya heyecan verici keşifler olabilir ve değişim yapma gerekliliği belirginleşebilir. Arkadaşlıklar, gelecek için umutlar ve dilekler canlandırıcı etkiler taşıyor; bugünün geçişleri geleceğe dair yeni bir fikri, planı ya da bir ilişkide farkındalığı getirebilir. Bugün ortaya çıkan bir fırsat, hem kendini hem de bir durumu daha iyi anlamana yardımcı olabilir. Bugün kuracağın bir bağ, özgüvenini artırabilir ve seni bir arkadaş ya da ilgi alanın aracılığıyla öğrenmeye ve gelişmeye teşvik edebilir. Sadece şu an için mutluluk getiren değil, uzun vadede seni inşa eden ve destekleyen etkinlikler ilgi odağında.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, geleceğe dair güçlü bir vizyona sahip olmak ve onu nasıl şekillendirmek istediğini bilmek bugün senin için belirleyici olabilir ve bu oldukça motive edici. Ay gün boyunca burcunda ilerliyor ve duygular oldukça yoğun. Bugün hislerin, isteklerin ve ihtiyaçların göz ardı edilemeyecek kadar güçlü! Sabırsızlık ve her şeyi kişisel alma eğilimine dikkat et, özellikle de bir kurala ya da sorumluluğa uyman gerektiğinde baskı hissediyorsan. Yine de duygularınla temas kurmak için harika bir zaman. Bugün şaşırtıcı olaylar ve duygular ortaya çıkabilir. Sınırlayıcı bir durumdan kurtulma dürtüsü, seni yapıcı değişimlere yöneltiyorsa olumlu olabilir. Güçlü sezgilerin doğrultusunda biraz farklı bir yöne kayabilirsin. Bugün aklına gelen iş, kariyer ya da yaşam yoluyla ilgili fikirler alışılmışın dışında ve yenilikçi olabilir. Sadece tepkisel davranmak yerine kalbinden gelen şekilde hareket etmeye çalış.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugünün etkileri, özellikle öğrenme, bağlantı kurma ya da paylaşma konularında, alışılmış sınırlarını biraz zorlamanı teşvik ediyor gibi görünüyor. Yine de Ay gün boyunca güneş haritanın on ikinci evinde ilerliyor ve bu da mümkünse dinlenmeye, yenilenmeye ve enerjini tazelemeye öncelik vermen gereken bir zaman dilimine işaret ediyor. Bununla birlikte, rutin dışına çıkma, farklı ve yeni bir şey yapma isteği içinde olabilirsin. Neyse ki bugünün enerjileri seni önemli bir keşfe ya da heyecan verici yeni bir ilgi alanına doğru itebilir. Yazma arzusu ya da yeni bir konu öğrenme isteği seni sarabilir ve içgüdülerini takip etmek heyecan verici olabilir. Farklı açılardan düşünme eğilimin var ve bu oldukça faydalı olabilir.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün, para, kaynaklar ya da ilişkiler konusunda dürtüsellik sorun olabilir, ancak bu eğilim kontrol altında tutulursa, isteklerin, dileklerin ve umutlarınla bağlantı kurmak için iyi bir zaman. İçsel bir değişim arzusuyla karşılaşabilirsin. Bugün yenilikçi bir ruh hali oldukça güçlü ve bir içgörü seni sarabilir, duygularını heyecanlandırabilir. Ay, Mars ile Uranüs arasındaki paralel açıyla birleşirken, günün içinde sürpriz unsurları da yer alacak. Aşk ilişkilerin veya tutku projelerin heyecanın bir parçası olabilir. Bir şeyi netleştirme ya da bir meseleyi bir kez ve kalıcı olarak çözme isteği duyabilirsin. Dürtüler, istekler ve ani duygular ortaya çıkabilir ve bu başlangıçta seni şaşırtabilir. Ancak, önemli değişiklikler yapma ve seni sınırlayan koşulları geride bırakma isteği seni güçlendirebilir.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün, transit etkiler duyularını uyandırıyor ve değişim ya da heyecan arzusunu körüklüyor. Biraz daha dürtüsel olabilirsin ve insanlar şu an sana çekiliyor. Kişisel çekiciliğin güçlü. Ani ihtiyaçlar veya istekler deneyimleyebilirsin ve yakın bir ilişki sana sürprizler getirebilir, bu da seni değişiklikler yapmaya yönlendirebilir. Ancak, ani dürtüler ya da tepkiler yerine gerçek içgüdülerine dayanarak hareket etmek önemli. Şu an seninle olan cesareti kucakla. Hayatındaki özel biriyle yeni bir gelişme bir sapma yaratabilir, ama aynı zamanda taze enerji de getirebilir. Yine de, Ay tüm gün boyunca güneş haritanın zirvesinde olduğundan, sorumluluklarına, hem kendine hem de başkalarına, daha fazla dikkat etme zamanı olabilir. Kurallara uymada sabırlı olmayı hedefle ve hedeflerini aklında tut.
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün, özellikle günlük işlerindeki rutinler, çalışmaların veya projelerinle ilgili olarak değişim veya iyileştirme isteği aniden gelebilir. Her şey planlandığı gibi gitmese de, yeni yöntemler, teknikler veya yaklaşımlar için bir ihtiyaç olduğunu fark etmek adına harika bir gün. Beklenmedik olaylar veya ani dürtüler, programını yeniden düzenleme veya iş ya da sağlık konularına sahip çıkma gerekliliğine yol açabilir. Ay'ın bugün güneş haritana dokuzuncu evinden geçişi de enerjik olabilir. Çünkü dikkatini dağıtabilecek birçok şey olacağı için, iletişimde yavaşlamak en iyisi gibi görünüyor. Düşüncelerini toparlamak için kendine duygusal alan tanı. Heyecanını biraz gerçekçilikle dengele, böylece hayatını gerçekten iyileştirecek projeler ve planlarla en iyi şekilde ilerleyebilirsin.

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.