0-3 aylık bebeklere özel oyuncaklar

Amigurumi oyuncaklar

Bebekler bir yaşına kadar oral dönemdedir bu sebeple eline alabildikleri her şeyi ağzına götürürler tabii ki yenidoğan bebeğinizin yanına koyduğunuz oyuncağı hemen ağzına götürmesi söz konusu değildir ancak onun yakınında bulunan eşyaların zarar verici unsurlarının bulunmaması oldukça önemlidir. Amigurumi oyuncaklar da bu noktada fazlasıyla iş görüyor. Amigurumi oyuncak alırken dikkat etmeniz gereken unsurlar ise organik iplerden örülmesi, el yapımı olması, yıkanabilir olması, içine doldurulan elyafın bakteri üretmemesi, küçük ve sert paçalarının olmamasıdır.