0-3 aylık bebeklere özel oyuncaklar

0-3 aylık dönemde de bebeğinize oyuncak alabilirsiniz. Peki yenidoğan bebeklere hangi oyuncaklar alınabilir? İşte yenidoğan bebeğinizin dikkatini çekecek oyuncaklar...

Anne - Baba
Giriş: 30 Aralık 2023 23:43 Güncelleme: 30 Aralık 2023 23:45
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  • Amigurumi oyuncaklar

    Bebekler bir yaşına kadar oral dönemdedir bu sebeple eline alabildikleri her şeyi ağzına götürürler tabii ki yenidoğan bebeğinizin yanına koyduğunuz oyuncağı hemen ağzına götürmesi söz konusu değildir ancak onun yakınında bulunan eşyaların zarar verici unsurlarının bulunmaması oldukça önemlidir. Amigurumi oyuncaklar da bu noktada fazlasıyla iş görüyor. Amigurumi oyuncak alırken dikkat etmeniz gereken unsurlar ise organik iplerden örülmesi, el yapımı olması, yıkanabilir olması, içine doldurulan elyafın bakteri üretmemesi, küçük ve sert paçalarının olmamasıdır.

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  • Çıngıraklar

    Bebeğiniz ilk ayından itibaren ses çıkaran her şeye dikkat kesilecektir bu noktada da çıngıraklar harike birer aktivite unsurlarıdır. Çıngırak çeşitliliğinde ise yelpaze oldukça geniştir. Dilerseniz çıngırağınızı da amigurumi olarak alabilirsiniz.

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  • Zeka kartları

    Üzerindeki sşyah-beyaz renkler ve çeşitli desenler ile bebeğinizin dikkatini çekecek olan zeka kartları bebeğinizin görsel zekasını geliştirmesine yardımcı olur.

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  • Dönence

    0-3 ayın ve hatta 3-6 ayın kurtarıcı oyuncakları arasında dönenceler yer alır. Dönenceler bebeğinizin görsel duyularını teşvik eder aynı zamanda bebeğinizin ilerleyen evrelerinde bu oyuncakları yakalamaya çalışması kaba motor becerileri geliştirmesine yardım eder. Müzikli ve ışıklı olanları ise bebeğinizin uykuya geçişini kolaylaştırabilir.

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  • Oyun halısı

    Bebeğinizin kaba motor becerilerinin gelişimine ve görsel/işitsel duyularını harekete geçirmeye yardımcı olan oyun halısının ilk zamanlar bebeğinizin dikkatini çekmediğini düşünebilirsiniz ancak bebeğinizi oyun halısına koymaktan asla vazgeçmemelisiniz. Zaman içinde bu oyuncaklara olan ilgisi artacaktır.

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  • Diş kaşıyıcı

    Yenidoğan döneminde diş kayıcı mı olur demeyin! Bazı bebekler 3. ayından itibaren diş çıkarma sürecine girebilirler bu noktada onlara zarar veremyecek kolaylıkla ağzına götürebilecekleri hafiflikte ve pratiklikte diş kaşıyıcıları bulmanız gerekecektir.

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  • Puset oyuncakları

    Bu tarz sarmal oyuncaklar el becerisini, görsel ve işitsel algıyı uyarır. Arabadaysanız bebeğinizin dikkatini kolaylıkla çeker ve bu oyuncaklarla uzun süre oynayabilir.

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  • Parmak kukla

    Biri yaratıcılık mı dedi? Küçük, pratik olan parmak kuklalar ile her defasında bambaşka bir oyun kurabilirsiniz.

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