Zor zamanlarda nasıl plan yapacağız?

Farkında olsak da olmasak da, hayatta sürekli planlar yapıyoruz. İş yerinde veya evde çoğu zaman, ne yiyeceğimizi, nereye nasıl gideceğimizi, harcamalarımızı, hemen her şeyimizi planlayarak ilerleme eğilimindeyiz. Acil durum senaryoları için de planlarımızın hazır olmasını tercih ederiz. Ancak birkaç aydır hiç kimsenin planlamadığı bir hal yaşıyoruz: Koronavirüs pandemisi. O kadar beklenmedik, yıkıcı ve ölümcül bir şekilde karşımıza çıktı ki, tüm planlarımızı bir anda allak bullak etti. Peki işimizden sağlığımıza, ekonomiye, okullara, spora ve kutlamalara kadar her şey belirsizlikle örtüldüğünde, herhangi bir şey için nasıl bir plan yapabiliriz, nasıl herhangi bir karar verebileceğiz?

Daha çok "anda olmak"

Planlama önemlidir. Yaşamlarımızı düzenlememize ve hedefler oluşturmamıza yardımcı olur. Ancak ne yazık ki günümüzde aşırı plan yapma alışkanlığımız da yaygın. Çünkü plan yaptığımızda, kontrolün bizde olduğunu hissederiz ve bu da bizi daha az savunmasız hissettirir. Elbette gerçek şu ki, hayat her zaman kontrolümüz dışındadır. Dahası, bazen hayattaki en iyi şeyler, onları kontrol etmeye çalışmadığımızda ve bunun yerine evrenin gizemli işleyişine karşı kendimizi savunmasız bıraktığımızda olur. Şansın sizi hayattaki en mutlu ve en önemli bağlantılarınızdan bazılarına nasıl yönlendirdiğine dair birçok örnek muhakkak bulabilirsiniz.

Öyleyse, bu eşi görülmemiş belirsizlik anında, en iyi hazırlanmış planlarınızın bile bir yıl sonra muhtemelen aptalca görüneceği bir zamanda, mümkün olduğunca anı yaşamaya çalışmak önemlidir. Planlanmış bir geleceğe çok fazla odaklanarak burada ve şimdi olanı kabul edemediğimizde, anda olmak için daha fazla pratik yapmak faydalı olacaktır.

Planlama algınızı değiştirin

Burada ve şimdiki anda yaşamak harikadır. Ancak kariyerlerimiz, çocuklarımız ve üzerinde düşünmemiz gereken diğer sorumluluklarımız olduğunda, işleri evrenin akışına bırakmak her derde deva olmaz. Yine de kendimizi mümkün olan en yüksek istikrar ve başarıya hazırlamayı planlamamız gerekir.

Geleceğimizi planlarken kullandığımız aynı yapıyı ve süreci alıp bunları çok daha küçük bir zaman dilimi için uygulamak oldukça etkili olabilir. Haftaları, ayları veya yılları önceden planlamaya çalışmak yerine, günlük ve hatta saatlik planlara odaklanmaya çalışın. Niyetinizi açıkça belirtin. Bugün zamanınızı ve enerjinizi odaklamanız gereken en önemli şeyler neler? Niyetleriniz doğrultusunda harekete geçmek için kendinizi nasıl destekleyebilirsiniz?

Belki çocuklarınız için istikrar sağlıyor veya kendinize ve yakın çevrenize karşı nazik olmak istediğinizi hissediyorsunuz. Niyet, sonuçtan daha önemlidir. Sonuç kontrolünüzün ötesinde. Basitçe bir niyetbelirterek, dakika dakika, saat saat, gün be gün kararlar almak için bir yol gösterici görevi görebilir.

Şimdiki anı yeniden çerçevelendirin

Niyetinizi edindikten sonra, yakın gelecekte bu niyetleri karşılamak için gücünüzün ne olduğuna bakın. Pandemideki hayatlarımıza öncekiyle aynı mercekten bakarsak, bu büyük bir başarı ve üretkenlik zamanı olmayabilir.

Çoğumuz şu anda güçlü bir suçluluk kompleksine sahibiz. Bir şeyleri yeterince yapmadığımızı hissediyoruz. Daha fazlasını başarmak, daha hızlı gitmek, daha büyük işler başarmak istiyoruz. Sürekli çalışmıyorsak, önemli başarılar elde etmiyorsak veya dünya çapında seyahat etmiyorsak, başarısız olduğumuzu hissederiz.

Ama dürüst olmak gerekirse, biraz daha yavaş hareket etmek ve başarmak kavramını yeniden tanımlamak sorun değildir. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak esnek olmamız gerekir. Özellikle bu esneklik bize daha fazla tutarlılık, kesinlik ve zihinsel sağlık getiriyorsa, eski standartları hafifletmek, düşürmek veya tamamen değiştirmek sorun değildir. Buna izin verebiliriz. Bu ciddi bir salgın.

Kafanı, kalbini ve bağırsaklarını dinle

Şu anda plan yapmak zor; karar vermekse tartışmalı olarak daha da zor. Karar vermek, bir plan yapmak ve onu eyleme geçirmektir. Ve dediğimiz gibi, bu salgın zamanında harekete geçme fikri, oldukça korkutucu gelebilir.

Şimdiki anın içinde karar vermek için "kafa, kalp ve bağırsak çerçevesi"ni kullanabiliriz. Baş, entelektüel merkezimiz; kalp duygusal merkezimiz ve bağırsaklarımız da içgüdüsel merkezimizdir. Çoğu zaman, "kafa odaklı" olduğumuzu ve her şeyi aşırı derecede rasyonelleştirdiğimizi veya "kalp odaklı" olduğumuzu ve durumlara karşı güçlü duygusal tepkilere sahip olduğumuzu keşfedebiliriz. Bazen de "içimize odaklı" olduğumuzu fark ederiz ve olaylara sezgisel olarak yanıt veririz.

Nerede dengesiz olabileceğinizi fark edin ve kendinize başınızdan, kalbinizden ve bağırsaklarınızdan eşit bir şekilde kararlar almanıza yardımcı olmak için neler yapabileceğinizi görün. Her üç merkezi de eşit şekilde dinlemek, o anda kendiniz için en iyi kararı vermenize yardımcı olabilir.

Gerisini ışık halleder!

Bir karar vermeniz gerektiğinde, şu anda bildiklerinizle mümkün olan en iyi seçimi yapmak için olabildiğince fazla bilgi toplayın. Dünya siyah ya da beyaz değil; hayat gri de olabilir. Karmaşık ve dağınıktır, tıpkı kararlarımız gibi. Nadiren "doğru" bir karar veya "yanlış" bir karar vardır. Şu anda, sizin için daha iyi bir karar var, belki de en iyisi o ve oraya varmak istiyoruz.

Günün sonunda hep belirsizliğin olduğu bir zamanda karar vermek zordur. Kontrol edebileceğiniz çok fazla şey var ve bu korku, çoğunlukla bilmediğimiz yerden gelir: Kontrol edilemeyenler... Bir Kabala sözü şöyle der: "Elinizden gelenin en iyisini yapın, gerisini ışık halleder."

Mümkün olan en iyi kararı verme niyetinizi belirlediğiniz sürece, yapabileceğiniz en iyi şey budur. Bunu kabul etmeye odaklanın ve gerisini ışığın (veya evrenin) yapmasına izin verin.

Referans: Amelia Kruse. "An Expert's Guide To Making Decisions During Uncertain Times & COVID-19". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-make-decisions-when-you-cant-really-plan-for-anything. (13 Ağustos 2020).