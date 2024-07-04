Yüzük trendleri...

En çok da yaz mevsiminde bol bol kullandığımız yüzüklerde neler trend?

Moda
Giriş: 04 Temmuz 2024 00:35
ABONE OL

  • Minimalist ve ince yüzükler

    Son yıllarda minimalist tasarımlar popülerliğini koruyor. İnce ve sade, zarif detaylar bu trende uygun yüzüklerde sıkça görülüyor. Bu tür yüzükler hem günlük kullanıma uygun hem de diğer yüzüklerle rahatça kombinlenebilir.

    1 / 8

  • Vintage esintili yüzükler

    Eski dönemlere ait tasarımlardan ilham alan vintage yüzükler, detaylı işçilikleri ve nostaljik hava ile dikkat çekiyor. Özellikle art deco tarzı, gravürlü ve süslü taşlı yüzükler bu kategoride öne çıkıyor.

    2 / 8

  • Renkli taşlar

    Renkli taşlı yüzükler bu yıl oldukça popüler. Özellikle zümrüt, safir, yakut gibi değerli taşların yanı sıra ametist, topaz gibi yarı değerli taşlar da tercih edilebilir. Bu yüzükleri kullanarak kıyafetlerinize kolaylıkla canlılık katabilirsiniz.

    3 / 8

  • Kişiselleştirilmiş yüzükler

    İsim, harf veya özel tarihlerle kişiselleştirilmiş yüzükler son dönemde revaçta. Bu tür yüzükler, özel anlam taşıdıkları için hem hediye olarak hem de kişisel kullanım için tercih ediliyor.

    4 / 8

  • Mücevherlerle kombinlenen yüzükler

    Çok taşlı ve göz alıcı yüzükler, özellikle özel günlerde tercih edilen modeller arasında. Bu yüzüklerde genellikle pırlanta, safir, zümrüt gibi değerli taşlar kullanılıyor.

    5 / 8

  • Etnik ve bohem tarzı yüzükler

    Etnik desenler ve bohem tarzı yüzükler, doğal ve özgün görünümleriyle öne çıkıyor. Bu tür yüzüklerde genellikle doğal taşlar ve özel motifler kullanılıyor.

    6 / 8

  • İkili ve üçlü setler

    Birbiriyle uyumlu iki veya üç yüzüğün set halinde kullanılması, son yıllarda popüler bir trend haline geldi. Bu yüzükler, birlikte takıldıklarında şık ve modern bir görünüm yaratıyor.

    7 / 8

  • Geometrik tasarımlar

    Geometrik şekiller ve modern çizgilerle tasarlanmış yüzükler, minimalist ve şık bir seçenek sunuyor. Üçgen, kare, daire gibi geometrik formlar, bu tür yüzüklerde sıkça kullanılıyor.

    8 / 8

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.