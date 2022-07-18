Yüz körlüğü nedir?

Prospoganoziyi anlamak için kafanızda şu senaryoyu kurun. Otobüs beklediğiniz durakta biri size giderek yaklaşıyor, elini sallıyor ve gülümsüyor. Hareketlerinden onu tanımanız gerektiğini çıkarıyorsunuz ancak ne kadar dikkatli bakarsanız bakın yüzü size bir boşluktan fazlasını ifade etmiyor. Bu kişiyi tamamen hafızanızdan silmiş değilsiniz, size seslendiğinde onu sesinden tanıyabilir ve kim olduğunu çıkarabilirsiniz ancak gözleriniz bu konuda size yardımcı olamaz.

Prosopagnozi nedir?

İşte prosopagnozisi olan insanların yaşadığı şey tam olarak budur. Beyinde bulunan ve daha önce gördüğünüz yüzler ile kişileri eşleştiren bölgenin herhangi bir şekildeki hasarına bağlı olarak oluşan bu durumun nedeni genelde tümörlerdir ancak nadiren doğuştan da olabilir. Bu kişiler, sizi ne kadar yakından tanıyor ve seviyor olsalar da sizi gördüklerinde bunun siz olduğunu yüzünüze bakarak asla söyleyemeyeceklerdir.

Yunanca yüz ve bilmemek anlamına gelen iki kelimenin birleşimiyle oluşan prosopagnosia, farklı derecelerde seyredebiliyor. Kimi insanlar sadece tanıdık gelen yüzleri çıkarmakta zorlanırken, kimileri aile üyelerini dahi tanıyamayabiliyor. Bazı insanlarsa, kendi yüzlerini dahi ayırt edemiyor.

Bu filmleri anımsatan durum sanıldığının aksine bir tür hafıza kaybı veya görme bozukluğu değil. Beynin fusiform gyrus adı verilen bölgesinde yani yüzleri ve hafızayı birleştiren bir kıvrımda çeşitli sebeplerle meydana gelen bir hasar sonucu oluşan ve başka rahatsızlıklarla net bir ilişkisi ortaya konulamayan bir kavram. Çoğunlukla bir travma sonrası beynin bu bölgesinin hasarlanması sonucu oluşuyor. Bununla birlikte, Asperger Sendromu ve otizmli çocuklarda daha sık görülebiliyor ve bu, çocukların sosyal gelişimini oldukça zorlaştırıyor. Altta yatan nedenin ortadan kaldırılması dışında, bu durumun henüz bir tedavisi yok.

Referans: “Prosopagnosia” Şuradan alındı: https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/prosopagnosia

“Prosopagnosia (Face Blindness)” Şuradan alındı: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23412-prosopagnosia-face-blindness