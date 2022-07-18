Yüz körlüğü nedir?

Artık Brad Pitt hastalığı olarak tanınan ve ‘prosopagnozi’ olarak da bilinen bu hastalık, kişilerin tanıştıkları insanların yüzlerini hatırlayamamasına ve daha fazlasına sebep oluyor...

Yüz körlüğü nedir?
Sağlık
18 Temmuz 2022 11:53 Güncelleme: 18 Temmuz 2022 11:56
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Prospoganoziyi anlamak için kafanızda şu senaryoyu kurun. Otobüs beklediğiniz durakta biri size giderek yaklaşıyor, elini sallıyor ve gülümsüyor. Hareketlerinden onu tanımanız gerektiğini çıkarıyorsunuz ancak ne kadar dikkatli bakarsanız bakın yüzü size bir boşluktan fazlasını ifade etmiyor. Bu kişiyi tamamen hafızanızdan silmiş değilsiniz, size seslendiğinde onu sesinden tanıyabilir ve kim olduğunu çıkarabilirsiniz ancak gözleriniz bu konuda size yardımcı olamaz.


Prosopagnozi nedir?

İşte prosopagnozisi olan insanların yaşadığı şey tam olarak budur. Beyinde bulunan ve daha önce gördüğünüz yüzler ile kişileri eşleştiren bölgenin herhangi bir şekildeki hasarına bağlı olarak oluşan bu durumun nedeni genelde tümörlerdir ancak nadiren doğuştan da olabilir. Bu kişiler, sizi ne kadar yakından tanıyor ve seviyor olsalar da sizi gördüklerinde bunun siz olduğunu yüzünüze bakarak asla söyleyemeyeceklerdir.


Yunanca yüz ve bilmemek anlamına gelen iki kelimenin birleşimiyle oluşan prosopagnosia, farklı derecelerde seyredebiliyor. Kimi insanlar sadece tanıdık gelen yüzleri çıkarmakta zorlanırken, kimileri aile üyelerini dahi tanıyamayabiliyor. Bazı insanlarsa, kendi yüzlerini dahi ayırt edemiyor.


Bu filmleri anımsatan durum sanıldığının aksine bir tür hafıza kaybı veya görme bozukluğu değil. Beynin fusiform gyrus adı verilen bölgesinde yani yüzleri ve hafızayı birleştiren bir kıvrımda çeşitli sebeplerle meydana gelen bir hasar sonucu oluşan ve başka rahatsızlıklarla net bir ilişkisi ortaya konulamayan bir kavram. Çoğunlukla bir travma sonrası beynin bu bölgesinin hasarlanması sonucu oluşuyor. Bununla birlikte, Asperger Sendromu ve otizmli çocuklarda daha sık görülebiliyor ve bu, çocukların sosyal gelişimini oldukça zorlaştırıyor. Altta yatan nedenin ortadan kaldırılması dışında, bu durumun henüz bir tedavisi yok.


Referans: “Prosopagnosia” Şuradan alındı: https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/prosopagnosia

“Prosopagnosia (Face Blindness)” Şuradan alındı: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23412-prosopagnosia-face-blindness


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Kısa süreli hafıza nasıl geliştirilir?

1. Kısa süreli bellek, sınırlı sayıda bilgiyi geçici olarak korumaya izin verir.
Doğru
Yanlış
2. Kısa süreli bellekte depolanan bilgiler unutulur ya da işlenerek uzun süreli belleğe yerleşir.
Doğru
Yanlış
3. Kısa süreli bellek, 15-30 saniye-1 dakika için bilgi depolar.
Doğru
Yanlış
4. Hangisi doğru?
Bir şifreyi, telefon numarasını akılda tutmak için uzun süreli belleği kullanırız.
Bir şifreyi, telefon numarasını akılda tutmak için kısa süreli belleği kullanırız.
5. Kısa süreli hafıza, ortalama 7 bilgiyi kaydedebilir. Bu sayı 2 azalıp artabilir.
Doğru
Yanlış
6. Hangisi doğru?
Bilgileri hatırlama yeteneği herkeste aynıdır.
Bilgileri hatırlama yeteneği kişiden kişiye değişir ve geliştirilebilir.
7. Bilgileri uzun süreli belleğe yerleştirmek, kısa süreli hafızayı kullanmayı gerektirir. Örneğin ders çalışan öğrenci, bilgileri önce kısa süreli bellekte depolar ve:
uzun süreli belleğe yerleştirebilmesi için, ödev yaparak veya özet çıkararak bunları kullanması gerekir.
ezberleyerek uzun süreli belleğe gönderir.
8. Kısa süreli belleği etkin kullanabilmek için odaklamak gerekir. Ortamdaki dikkat dağıtıcı nesneleri kaldırmak veya onlarla ilgilenmemek, konstantrasyonu artırır.
Doğru. Örneğin biraz önce okunan bilgiyi hatırlamaya çalışırken telefon bildirimlerine bakmak, bilgiyi almayı zorlaştırır.
Yanlış. Başka bir şeyle ilgilenmek, bilginin arka planda kaydedilmesini kolaylaştırır.
9. Hangisi doğru?
Bilgileri gruplandırmak hatırlamayı kolaylaştırmaz.
Gruplandırma yapmak, örneğin 10 rakamdan oluşan bir telefon numarasını iki rakamdan oluşan gruplara ayırmak, bilgiyi hatırlamayı kolaylaştırır.
10. İlişkilendirme, bilgileri kısa süreli bellekte depolamaya yardım eder. Meselâ önemli bir olayın tarihini, bir yakının doğumgünüyle ilişkilendirmek bilgiyi kısa süreli bellekte tutmayı kolaylaştırır.
Doğru
Yanlış
11. Sudoku çözmek, kitap okumak, satranç oynamak gibi zihin egzersizleri de kısa süreli belleği güçlendirir.
Doğru
Yanlış


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