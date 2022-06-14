Yirmilik diş neden çıkar?

Yirmilik diş hakkında bilmeniz gerekenler...

Yirmilik diş neden çıkar?
Sağlık
14 Haziran 2022 14:24 Güncelleme: 14 Haziran 2022 14:24
ABONE OL

Uzun bir süre, insanlar yiyecekleri çiğnemek için yirmilik dişlerine ihtiyaç duydular. Yirmilik dişler 12 ila 25 yaşları arasında patlar ve bu süre zarfında bazı doktorlar onları çekmeyi önerir. Peki gerçekten gerekli mi?


Yirmilik dişlerin hangi durumlarda çekmesine gerek yoktur

  • Sağlıklılarsa yani diş çürüğü yoksa, etraflarındaki diş etleri iltihaplı değilse

  • Tamamen patlamadan

  • Etrafındaki dişlere müdahale etmiyorsa

  • Günlük ağız hijyeni sırasında temizlenmesi kolaysa.

Yirmilik diş ne zaman çekilir?

  • Dişler tamamen diş etinin altında gizlidir ancak sürmezler. Bu durumda diğer yan dişlerin köklerini tahrip edebilecek bir kist oluşumuna neden olabilirler

  • Dişler tam olarak çıkmadıysa, temiz tutması biraz zor olabilir. Bu zorluklar büyük miktarda bakteri birikimine neden olarak, çeşitli ağız hastalıklarına yol açabilir

  • Diş için yeterli yer yoksa, çıkan yirmi yaş dişi diğer dişlere zarar verme riski taşır

  • Bir yirmilik dişi alanında ağrı hissederseniz

  • Yirmilik dişinin yanındaki yumuşak dokular sıklıkla enfekte olur

  • Tümörler oluşur

  • Diş eti iltihabı olabilir

  • Bitişik dişlerde diş çürüğü olur ve kırılmaya başlarlar.

30’lu yaşların 20’lik derdi: 20 yaş dişleri
30’lu yaşların 20’lik derdi: 20 yaş dişleri

Düzenli olarak diş hekimine giderseniz ve çene röntgeni çektirirseniz, yirmi yaş dişlerinin çekilmemesinde yanlış bir şey yoktur. Bu durumda, olası bir sorunu yani yanlış yirmilik diş büyümesi önceden öğrenebilir ve bunu önlemek için onu çıkarmak için ameliyat olabilirsiniz. Doktorlar bunu bir an önce yapmanızı tavsiye ediyor çünkü 25 yaşından sonra tüm kemik dokuları oluşuyor, bu nedenle dişlerin çıkarılması daha zordur. Bu yüzden dokular daha yavaş iyileşir.



Kaynak: "Do We Really Need to Remove Wisdom Teeth?". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/do-we-really-need-to-remove-wisdom-teeth-327610/


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.