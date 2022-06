Yirmilik diş neden çıkar?

Uzun bir süre, insanlar yiyecekleri çiğnemek için yirmilik dişlerine ihtiyaç duydular. Yirmilik dişler 12 ila 25 yaşları arasında patlar ve bu süre zarfında bazı doktorlar onları çekmeyi önerir. Peki gerçekten gerekli mi?

Yirmilik dişlerin hangi durumlarda çekmesine gerek yoktur

Sağlıklılarsa yani diş çürüğü yoksa, etraflarındaki diş etleri iltihaplı değilse

Tamamen patlamadan

Etrafındaki dişlere müdahale etmiyorsa

Günlük ağız hijyeni sırasında temizlenmesi kolaysa.

Yirmilik diş ne zaman çekilir?

Dişler tamamen diş etinin altında gizlidir ancak sürmezler. Bu durumda diğer yan dişlerin köklerini tahrip edebilecek bir kist oluşumuna neden olabilirler

Dişler tam olarak çıkmadıysa, temiz tutması biraz zor olabilir. Bu zorluklar büyük miktarda bakteri birikimine neden olarak, çeşitli ağız hastalıklarına yol açabilir

Diş için yeterli yer yoksa, çıkan yirmi yaş dişi diğer dişlere zarar verme riski taşır

Bir yirmilik dişi alanında ağrı hissederseniz

Yirmilik dişinin yanındaki yumuşak dokular sıklıkla enfekte olur

Tümörler oluşur

Diş eti iltihabı olabilir

Bitişik dişlerde diş çürüğü olur ve kırılmaya başlarlar.

Düzenli olarak diş hekimine giderseniz ve çene röntgeni çektirirseniz, yirmi yaş dişlerinin çekilmemesinde yanlış bir şey yoktur. Bu durumda, olası bir sorunu yani yanlış yirmilik diş büyümesi önceden öğrenebilir ve bunu önlemek için onu çıkarmak için ameliyat olabilirsiniz. Doktorlar bunu bir an önce yapmanızı tavsiye ediyor çünkü 25 yaşından sonra tüm kemik dokuları oluşuyor, bu nedenle dişlerin çıkarılması daha zordur. Bu yüzden dokular daha yavaş iyileşir.

