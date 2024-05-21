Yeniden trend: Bermuda şort

90'lı yıllarda en fazla tercih edilen parçalardan biri kot bermuda şortlardı. Birçok kadının hayatında en az bir kere giymiş olduğu bu şortlar eski fotoğrafların birçoğunda bulunuyor olabilir. Kot bermuda şortları kombinlemek ve nasıl bir tarz oluşturmaya karar vermek sizin elinizde. İsterseniz blazer ceketle giyip şıklaştırırsınız isterseniz de beyaz sade bir tişörtle tek başına kombinleyip sporlaştırırsınız.