Yeniden trend: Bermuda şort

Culotte pantolonlara benzerlikleriyle dikkat çeken bermuda şortlar yeniden raflarda.

Moda
Giriş: 21 Mayıs 2024 08:26 Güncelleme: 21 Mayıs 2024 08:27
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  • Bermuda şortlar 90'lı yılların belki de en trend parçasıydı. Birçok kadının sokak stilinde görebileceğiniz bu şortlar şık kombinlerde de sıklıkla tercih ediliyordu. 90'lı yılların ardından yeniden gündeme gelen bu parçayı birçok farklı şekilde kombinleyebilirsiniz.

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  • Bermuda şortların gömleklerle kombinlenmesi kesinlikle en şık hallerinden biri. Özellikle oversize gömleklerle yapacağınız kombinlerle oldukça havalı görünümler elde edebilirsiniz. Bermuda şortları sokak stilinde spor ayakkabı veya sandaletle tercih edebilirken iş yerinde ise topuklu sandaletlerinizle özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde tercih edebilirsiniz.

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  • 90'lı yıllarda en fazla tercih edilen parçalardan biri kot bermuda şortlardı. Birçok kadının hayatında en az bir kere giymiş olduğu bu şortlar eski fotoğrafların birçoğunda bulunuyor olabilir. Kot bermuda şortları kombinlemek ve nasıl bir tarz oluşturmaya karar vermek sizin elinizde. İsterseniz blazer ceketle giyip şıklaştırırsınız isterseniz de beyaz sade bir tişörtle tek başına kombinleyip sporlaştırırsınız.

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  • Bermuda şortları şık olmak istediğiniz günlerde, akşam yemeklerinde veya iş yerinizde de tercih edebilirsiniz. Özellikle takım olarak tasarlanan bermuda şortlu kombinler hem kolay hem de konforlu hissettirmesi sayesinde daha iyi hissetmenizi sağlar. İçine giyeceğiniz bluzun şıklığı, takı ve aksesuarlarınızla kombininizi zenginleştirebilirsiniz.

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  • Son olarak bu takımları biraz daha sokak stilinde tercih edilebilecek kumaşlarda seçerek kombininizi sporlaştırabilirsiniz. Giyeceğiniz spor ayakkabınız ile kolaylıkla uyum sağlayabilecek takımlarla kendinizi her zamandakinden daha havalı hissedebilirsiniz.

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