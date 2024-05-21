Yeniden trend: Bermuda şort

Bermuda \u015fortlar 90'l\u0131 y\u0131llar\u0131n belki de en trend par\u00e7as\u0131yd\u0131. Bir\u00e7ok kad\u0131n\u0131n sokak stilinde g\u00f6rebilece\u011finiz bu \u015fortlar \u015f\u0131k kombinlerde de s\u0131kl\u0131kla tercih ediliyordu. 90'l\u0131 y\u0131llar\u0131n ard\u0131ndan yeniden g\u00fcndeme gelen bu par\u00e7ay\u0131 bir\u00e7ok farkl\u0131 \u015fekilde kombinleyebilirsiniz. . Bermuda \u015fortlar\u0131n g\u00f6mleklerle kombinlenmesi kesinlikle en \u015f\u0131k hallerinden biri. \u00d6zellikle oversize g\u00f6mleklerle yapaca\u011f\u0131n\u0131z kombinlerle olduk\u00e7a haval\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcmler elde edebilirsiniz. Bermuda \u015fortlar\u0131 sokak stilinde spor ayakkab\u0131 veya sandaletle tercih edebilirken i\u015f yerinde ise topuklu sandaletlerinizle \u00f6zellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde tercih edebilirsiniz.. 90'l\u0131 y\u0131llarda en fazla tercih edilen par\u00e7alardan biri kot bermuda \u015fortlard\u0131. Bir\u00e7ok kad\u0131n\u0131n hayat\u0131nda en az bir kere giymi\u015f oldu\u011fu bu \u015fortlar eski foto\u011fraflar\u0131n bir\u00e7o\u011funda bulunuyor olabilir. Kot bermuda \u015fortlar\u0131 kombinlemek ve nas\u0131l bir tarz olu\u015fturmaya karar vermek sizin elinizde. \u0130sterseniz blazer ceketle giyip \u015f\u0131kla\u015ft\u0131r\u0131rs\u0131n\u0131z isterseniz de beyaz sade bir ti\u015f\u00f6rtle tek ba\u015f\u0131na kombinleyip sporla\u015ft\u0131r\u0131rs\u0131n\u0131z.. Bermuda \u015fortlar\u0131 \u015f\u0131k olmak istedi\u011finiz g\u00fcnlerde, ak\u015fam yemeklerinde veya i\u015f yerinizde de tercih edebilirsiniz. \u00d6zellikle tak\u0131m olarak tasarlanan bermuda \u015fortlu kombinler hem kolay hem de konforlu hissettirmesi sayesinde daha iyi hissetmenizi sa\u011flar. \u0130\u00e7ine giyece\u011finiz bluzun \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131, tak\u0131 ve aksesuarlar\u0131n\u0131zla kombininizi zenginle\u015ftirebilirsiniz.. Son olarak bu tak\u0131mlar\u0131 biraz daha sokak stilinde tercih edilebilecek kuma\u015flarda se\u00e7erek kombininizi sporla\u015ft\u0131rabilirsiniz. Giyece\u011finiz spor ayakkab\u0131n\u0131z ile kolayl\u0131kla uyum sa\u011flayabilecek tak\u0131mlarla kendinizi her zamandakinden daha haval\u0131 hissedebilirsiniz..
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